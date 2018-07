Zvěrstva, zhovadilost, obludné bezpráví! Kauza H-System rozpálila komunistu Skálu

Podvedení klienti H-Systemu, kterým Nejvyšší soud v týdnu nařídil vystěhovat se z bytových domů v Horoměřicích, si neužívali žádného nezřízeného luxusu, ale šlo o lidské právo - právo na střechu nad hlavou. Píše to politik KSČM Josef Skála.

„Za právo na střechu nad hlavou zaplatili už třikrát. Mnohem víc, než kolik velela kupní smlouva. Přesto teď musí své byty vyklidit. Jak je vůbec možné, že se lze stát hříčkou tak obludného bezpráví? Je kauza, skrápěná tolika krokodýlími slzami, opravdu jen ojedinělým karambolem? Anebo špičkou mnohem většího a ohavnějšího ledovce? Jsme skutečně odsouzeni k takovým zhovadilostem – na prahu třetího tisíciletí, a ne za časů lapků a dostavníků?” uvádí Skála.

Zabránit vyhnání horoměřických klientů H-Systemu podle jeho slov může pouze stát, který všechno zaplatí z peněz daňových poplatníků a sumu bude poté vymáhat na vinících celého podvodu.

Celý text ZDE

Příkladem dalšího obřího podvodu, jak Skála dále píše, je privatizace OKD. „Bakala vytřískal z OKD přes sto miliard. Za necelých deset let. Z bytů havířů, jimž vzal i práci, se ždímou miliardy dodnes. Stát za OKD nedostal ani desetinu. Několikanásobně víc, než kolik inkasoval, činí jen tržní cena oněch hornických bytů. Ohnisky podobných ztrát se mapa republiky jen hemží,” je přesvědčen.

Pokud by stát od začátku veškteré naše „kolektivní” investice prodal za normální tržní ceny, zisk na každého občana České republiky by prý byl 5 milionů korun. Podle Skály jde o propočet ekonoma Františka Nevařila.

„Klientů H-Systemu je mi upřímně líto. Líčení jejich kalvárie jako vřídku, co vyrazil na jinak zdravém těle, je lež jako věž. Obětí skandální loupeže je každý, kdo na ni neměl žaludek. Už v 90. letech byl okraden o sumu několikrát větší než klienti H-Systemu. Pod rancem dluhů „postkomunistické transformace“ – a šancí svébytného rozvoje, který zmařila – narůstá dál. Bují i z šejdířské devalvace koruny a „tunelů“ všeho druhu. Plkání o tom, „co by, kdyby“ (udělal jinak ten či onen konkursní správce) přenechme panoptiku, pro něž je dnešní svět nejlepším ze všech možných. Pro levici, která ví, co chce, je kauza H-Systemu průzorem až do střev „postkomunismu“. A výzvou klestit o to víc cestu ke světu, který podobná zvěrstva postaví mimo hru,” dodává Josef Skála.

autor: Radim Panenka