Bohdan Babinec, Miroslav J. Bezecný: Jsou veřejnoprávní televize a rozhlas bezedné kampeličky?

Jsme svědky toho, že programy ČT jsou čím dál tím horší nejen obsahem, ale i svou kvalitou. Osobně se domníváme, že rozhlas ani televize nikdy nebudou spokojeny se svými příjmy a budou až do nekonečna žádat o jejich zvýšení, a zdůvodňovat to svojí údajnou nezávislostí na politice.

To je, ovšem, jen chiméra. Aby byly nezávislé na vládě a na politicích, mělo by se uzákonit, že z každého nosiče obrazu a zvuku se odvede 10 procent prodejní ceny na veřejný účet. Touto cestou by se získané peníze rozdělily mezi Českou televizi a Český rozhlas - na jejich provoz. Tak by byla zajištěna nezávislost jak televize, tak i rozhlasu.

Z tohoto důvodu by se koncesionářské poplatky mohly zrušit.