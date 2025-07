Pavel Foltán: Jááá su malýýý myslivéééčééék

Už někdy během 90. let si tehdejší vládní koaličníci spáchali sami pro sebe zákon „o myslivosti“ apod., kde chybou legislativních expertů nadsadili ráži svých loveckých kvérů o pár řádů, což jsem poté komentoval v textu jednoho kupletu takto: „… když se páni politici řádně rozkuráží, můžou klidně bouchat třeba půlmetrovou ráží …“ Inu, i v tehdejších řadách tehdejších „bouchalů“ v tehdejších parlamentech sedávali až tací jonáci a odborníci, schopní odmávat cokoliv podle signálů zvenčí. A co se za těch 35 let změnilo? A k lepšímu?

Myslivost je věda. A tvrdá poctivá práce. Čili žádná sranda. Ani zábava pro vrchnost. To ale ty „bouchaly“ nezajímá. Ti o tom namnoze nevědí ani zbla. To předvedli už i tehdy na další blbině, co odmávali, když tu zmenšili honitby tak, že i líný lovecký pes jich za den přeběhl hned několik, čímž tam i zpět riskoval odstřelení takřka kýmkoliv z „bouchalů“, co toho psa neznal, anebo znal a chtěl se pomstít. (No a kdo tehdy měl např. psa barváře, ten dobře ví, o čem je řeč.) Právníci tyhle debility taky znají např. z takzvaných služebností, sousedských vztahů, paternitích sporů, rozvodů, apod. – ty „lidičky tam dole“ může ta rádoby vrchnost rozeštvat a rozdělit pasystémem zákonů jakoby nic. Divide et impera. Stará praktika, co tu chucpe funguje už přes 2 tisíce let.

V politice jsou tyhle „přestřelky“ pro ty politiky namnoze už „normální“. Bohužel. Ale ne tak už pro skutečně normální lidi. Zejména ne pro ty „lidičky tam dole“.

Spousta z těch „lidiček“ nechce střílet (ani zvěř, ani lidi) a nechce ani platit dodávky střeliva těm, co to chtějí. Spousta „těch lidiček tam dole“ jsou třeba rybáři, trampové, turisti, co z praxe vědí, jak se chovat v přírodě, aby se jí neškodilo a vůbec. A tihleti „lidičkové tam dole“ z vlastní praxe dobře vědí, že k jejich pobytu a pohybu v přírodě je optimální ta tzv. „out door“ výstroj. A už jsme u toho: Tak např. ta naše generace dnešních sedmdesátníků (vycvičená v 70. letech na vojně „u bigošů“ včetně ostrých střeleb ze všech lehkých i těžších zbraní, co tehdy u pěchoty byly), my jsme zvyklí už ze základky a puberty na skauting, ze střední školy na tramping a z vojny na výstroj vz. 60 a další, přičemž to dodnes používáme, a v 80. letech jsme měli i výstroj US Army, co sem vozili načerno překupníci ze základy Rammstein v BRD, přičemž řadu z těch věcí my používáme ještě dodnes.

A teď si tahle partička „expertů“ z 5-1 vládní koalice (a její kamarily) vymyslela – jako že podle zákona se ty součásti té armádní výstroje už nosit nesmí – a to pod pokutou až v řádech desítek tisíc korun. Bububu na lidi. Za „komančů totáče“ jsme se jakožto skautíci, a pak trampíci, uměli domluvit s každým rozumným hajným, i s příslušníkem tehdejší VB, event. PS VB (pomocná stráž veřejné bezpečnosti), anebo s tzv. „šedým morem“ (kdo to pamatuje – ta Černochová to asi pamatovat nebude, ale ať se holka někde zeptá). Budou tady v republice statisíce lidí, co nad tímhle zákonem budou asi hodně kroutit hlavou. Ale většinu z nich to hodně naštve – a spíš pořádně nasere. A právem. Protože „právo“ toho typu tady nikdo z normálních lidí nechce. Lid není vůl – válka je vůl. A lid nechce válku – a lid ví, kdo tady tu válku chce. A proč. A ten lid tady s tou 5-1 vládní podporou války rozhodně nesouhlasí. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv.

Nicméně – zpět k tématu toho zákona o zákazu těch „mundůrů“ a tak nějak všelijak podobně. Politici a jejich legislativní experti té 5-1 vládní koalice zase vypustili paskvil s velkou mírou dubiozity, nejasnosti, a dalších legislativních i právních vad (a to jak co do formy, tak i co do obsahu). Nemá smysl tady dělat výčet všech těch pochybení a z nich plynoucích pochybností. Jen tak namátkou jedna taková třešnička na dortu těch 5-1 vládně koaličních dubiozit i v tomhle případě: Během píár kampaně k tomu skvostu 5-1 vládně koaliční legislativy kdekdo v tom jejich mediálním mejnstýmu do lidí hustil např. i to, že jim např. jde výstroj vzor 95 – ergo o tu výstroj, co má AČR aktuálně v používání. Jenže to má přinejmenším 2 (slovy dvě) vady na kráse. A to:

1. Tenhle vzor 95 si stát / AČR / a spol. odpovědné orgány a složky asi zapomněly právně ochránit – ergo stát a ty jeho složky k té výstroji vz. 95 (a taky ke všem jejím součástem) nemá příslušné výhradní oprávnění – čili ten vzor 95 může teď vyrábět a prodávat kdokoliv kdekoliv – bez možnosti zásahu tohoto státu (sic!) – dost dobrý, že jo? A kdopak za to asi může. Není to náhodou stát? A jeho „odpovědní“ orgáni? A ti teď chtějí „ty lidičky dole“ trestat a pokutovat?!? Za co? Za svoje vlastní chyby? A za svou vlastní nechytrost? Inu, do voleb zbývají už necelé 3 měsíce.

2. Ze sektoru vox populi (vox Dei) se už velmi hlasitě ozývá další (formální i věcná) kritika dalších (do očí bijících) právních vad onoho „prigl patentu“ – a to např.:

a) orgány Vojenské policie ČR podle toho zákona můžou občanům udělat něco jako „domovní prohlídku“ = vstoupit lidem do bytu, domu, obydlí, apod. (sic!) – což tady zatím nemůže ani Policie ČR bez předchozího soudního příkazu (sic!) – ale ta Vojenská policie to teď může?!? – to za předchozí totality nemohla ani ta VB (sic!),

b) orgánům státu (včetně té VP ČR) prý jde o to, aby se ty součásti výstroje vz. 95 nevyskytovaly na demonstracích, apod. – jen tak mimochodem pro pamětníky – tohle netrestaly ani složky StB, Pohotovostního pluku VB, ap., během převratu v listopadu 1989, kdy např. Havel & spol. běžně všude (i na kamery ČT, ORF, aj.) nosili tu tzv. „džípovku“ model Alpha US Army, nebo Parku „šosák“. Ostatně já jsem tyhle USA uniformy tehdy nosil taky – než jsem skončil v tom převratu 1989 ve špitále asi tak na půl roku. A za to mi nedali pokutu ani ti totalitní bolševici. Inu, jestlipak by to třeba nemohlo být i tím, že v téhle mé tehdejší situaci – tedy v tom špitále kvůli tomu převratu – NEBYL nikdo z těch dnešních „pánů politiků a paní političek“ z té vládní 5-1 koalice? Ti by mi na to dneska asi neměli co říct. Většina z nich byli tehdy děti, event. dětičky a řada z nich ještě vůbec nebyla na světě. Ale dneska machrujou …

Douška? Asi tak: Kdesi v jakémsi médiu se prý tuhle objevila tato věta: „Podle ÚS má většina právo vládnout, pokud zároveň menšina dostane reálnou možnost vyjádřit svůj názor … Soud vyzval poslance, aby se zasadili o reformu sněmovního jednacího řádu, aby zajišťoval, že jednání dostojí principu rozhodování vycházejícího z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním i principu ochrany menšin.“

Podle vox populi je i tahle věta z nálezu tohoto „Baxova“ Ústavního soudu ČR jakoby tak trochu kafemlejnek a tak trochu bumerang. Tak například jen tak namátkou:

1. Jak známo, tak z Ústavy ČR pochází tady všechna moc z lidu – čili ta většina je tu LID a nikoli menšina politiků – nyní tedy ta vládní 5-1 koalice.

2. Navíc tahle vládní 5-1 koalice má od počátku tohoto 9. volebního období až dosud velmi vážný problém už jen s dubiozitou své vlastní „konstituce“ = vznikla podle velmi dubiózního rozhodnutí ÚS za předsedování Rychetského, čímž byly pak zvoleny i ty dodnes dubiózní poslanecké kluby vládní 5-1 koalice, i jejich vedení Sněmovny, i ty kluby, i ty výbory a podvýbory, i ty komise, atd. atd. atd. – a podobně tedy i v případě vzniku vlády, vč. obsazení ministrů, jejich POLITICKÝCH náměstků, atd. atd. atd. No, a kdo teď a v následujícím vývoji komu zaručí, že ta dubiozita i de facto nezpochybní to, co je doposud ještě stále dubiózní de iure, a že důsledkem toho nebude následná neplatnost všeho shora popsaného v tomto bodu? Kdo to 100% zaručí teď a tady? A to ta poznámka z vox populi zmiňuje pouze malou část z celé té velmi problematické problematiky.

Navíc prý se kdesi v sektoru vox populi údajně snad měly vyskytnout i poznámky, že to přebití policejních pravomocí tou „pravomocí“ té vojenské policie by spíš mohlo evokovat i přebití snad čehosi jako policejního státu snad i čímsi jako snad až prý i vojenskou juntou, nebo čím. Inu, člověk je tvor myslící, a někdy až hloubavý, a může přemýšlet o různých tématech a o různých věcech a souvislostech. No a zrovna teď a tady ty asi tak tři měsíce do těch voleb …

Tolik stručně z vox populi.