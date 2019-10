František Kašpárek: Krysy v podpalubí

Udavač, práskač, či informátor existuje od nepaměti lidstva. Je to odporný, ubohý, přírodou i lidmi zanedbaný jedinec.

Dříve (c.k.):

„Nejvíce dělala strážmistru Flanderkovi starost instrukce, jak získat z místního obyvatelstva placené donašeče a informátory. Nakonec připadl na myšlenku vzít na tu službu obecního pasáka, kterému říkali „Pepku, vyskoč!“. Byl to kretén, který vždy na tuto výzvu vyskočil.“

Jaroslav Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka

Nyní (www.):

Jednotný úhel pohledu a úporná dehonestace názorů odlišných, to je vždy vhodné podhoubí pro růst udavačů.

A ti také nastoupili. Patřičně fanatičtí a… agresivní. Nic nového pod českým sluncem. V padesátých letech jsme tady měli tzv. Lidovou demokracii (lidová vláda lidu, název vymyslel někdo prudce inteligentní), která razila marxismus leninismus, a její udavači makali v nepřetržitém provozu. V současnosti je to zase demokracie s přívlastkem, tentokrát liberální (jaká jiná by měla být než svobodomyslná… aha, už vím - lidová), která koná v duchu nového marxismu, tentokrát mnohem sofistikovanějšího a záludnějšího než byl jeho primitivní předchůdce.

Současní „liberálové“ hodlají ve jménu nové dogmatické ideologie přetavit celou společnost ke svému zvrácenému obrazu. Za nejhorší zločiny pak považují odmítání diktatury korektnosti, nesouhlas s přijímáním islámských migrantů a nedostatečný respekt ke komunitě LGBT. Hlavně však multikulti. Kdo neslzí dojetím, když vidí plakát s Afroameričanem a Asiatkou, jak vedou za ruku bílé dítě (chybí jen LBGT Eskymák), je vyvrhel.

Jak říká Martina Kociánová na Svobodném univerzu: „Opět se vynořuje nebezpečné heslo, kdo nejde s námi, jde proti nám.“

Dnes již není zapotřebí složitě sepisovat udání a pracně přemýšlet kam ho poslat, aby výsledek byl co nejúčinnější. Vše probíhá online.

A stejně jako v minulosti, tak i novodobí udavači vykazují tu správnou neomarxistickou bdělost. Šmejdí po internetu, frňáky hluboko zabořené do textů, a hledají ty, které odporují jejich omezenému vidění světa. Politická reprezentace je v tomto nejen podporuje, ale dokonce přímo vyzývá k jejich odpudivé činnosti. Pak je pochopitelné, že práskači jsou na sebe patřičně hrdí a dokonce se svojí činností chlubí. Jedna taková špína dokonce na internetu oznamovala, kolik již lidí napráskala. Mají i svoji výkonnostní ligu, kde je pořadí určeno podle počtu nahlášení. Někteří z nich se nespokojují jen s prostým nahlášením nevhodného příspěvku, ale opět se vrací ke starým dobrým udavačským zprávám, které rozesílají na různá místa. Někdy dost bizardní. Jejich pomatenost nás však nemusí činit nikterak smutnými.

Stojí jistě také za pozornost, že tým, který maže české příspěvky na Facebooku kotví pěkně v závětří v Kapském městě. Cenzorská bárka nese kuriózní název – Management bezpečného prostředí. Cenzoři však nemohou stíhat všechno a tak spoléhají na síť dobrovolných udavačů, kteří posílají upozornění na „nevhodný obsah“. Přesně to vystihl Pavel Cimbal, programátor a pedagog na ČVUT: „O správnosti české názorové platformy rozhodne pár horlivých svazáků a tupý kontrolor na druhé straně světa.“ K tomu můžeme jen dodat: Vida! Dobří učitelé ještě žijí!

Snad to nebude polibek smrti pro Pavla Cimbala.

Nedávno se na internetu objevila vedle udavačské ligy, ještě jedna soutěž. Liberální děcka se vychloubala, jak svým prarodičům (na rodiče si přece jen ještě netroufají, pár facek by mohlo přiletět rychleji než by řekli „vítejte“) zablokovala na televizi stanici Barrandov, aby prarodiče nemohli sledovat Soukupa a na internetu alternativní weby. Na Slovensku zase jedna postpubertální komentátorka projevila přání, aby volební místnosti byly umístěny v nejvyšších patrech škol. Staří lidé tam prý potom nevylezou. Musím říct, že se ještě nikdy nestalo, aby se mně z někoho udělalo fyzicky špatně. Neoliberálnímu potěru se to podařilo.

Ale - nevzdávejme se! Jednou v budoucnosti neomarxismus zmizí v příslovečném propadlišti dějin. Se všemi svými snahami o rozpuštění národů v mase protichůdných kultur, blábolení o desítkách pohlaví, zmizí s celou nepříčetnou genderovou teorií a všemi dalšími „výdobytky“ jdoucími proti lidské podstatě a zdravému rozumu.

A naši potomci si jen povzdechnou: „Bože, co to jen tehdy bylo za fanatiky a jejich cenzorské a udavačské krysy!“ Svět se vrátí do normálu.

Věřím tomu.

Psali jsme: František Kašpárek: Mezi Orwellem a Hitchcockem František Kašpárek: Jak utopit prezidenta a zvonec nakonec František Kašpárek: Černá a bílá František Kašpárek: Spravedlnost drží dvojí metr

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.