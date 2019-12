František Kašpárek: Žádná revize Vánoc

V posledních letech se s příchodem nesourodých kultur do Evropy vždy v tomto období objeví debaty o smyslu a tradici Vánoc.

Na začátku, po prakticky nepřetržité sérii útoků a násilností vůči obyvatelům hostitelských zemí, nám architekti nové Evropy tvrdili, že příchod migrantů je vlastně pro dobro Evropy (oběti příchozích atomových fyziků a vesmírných inženýrů to nejspíš viděli jinak), neboť prý vyrovnají nedostatek místních pracovníků a budou tak vytvářet prostředky na důchody. Nazvali to „imigračním vyvažováním“. V podstatě šlo o mistrovské dílo politického mlžení. (Ale zapomněli o této teorii říct migrantům. Pro ně se stal hlavním pracovním procesem džihád a nenávist k hostitelům).

Ti, kdo naopak říkali, že bude hůř, protože tam, kde se islám vynoří, přicházejí problémy všeho druhu, byli označeni za nácky, fašouny, burany a vůbec za lidi, kterým je nejlépe se širokým obloukem vyhnout.

Takže teď máme na programu dne revizi Vánoc.

Jinak to říci nelze, ale když zbabělci chtějí někomu vlézt do zadku, tak to vždycky udělají s celou parádou. Tak například radní města Oxford na počátku 21.století přijali rozhodnutí přejmenovat Vánoce na „Winter Light Festival (Svátek zimních světel), aby nadále neuráželi muslimskou komunitu.

Není to tak úplně původní nápad. Už Himmler se pokusil nahradit Velikonoce a Vánoce v nacistickém kalendáři oslavou letních a zimních slunovratů, lampiónovými průvody a nepohanskými obřady uctívající přírodu.

V „hlavním městě“ Evropské unie v Bruselu zase radní přišli na geniální nápad přejmenovat Vánoční trhy na Zimní radovánky. Tomu ovšem předcházela estráda s vánočním stromem.

Na náměstí Grand Place býval o Vánocích tradičně vztyčován strom, který pocházel z lesa v Ardénách. Moudré hlavy z vedení města však pocítily před několika lety mimořádnou touhu zavděčit se zdejší muslimské „menšině“ a současně příliš nepobouřit zdejší křesťanskou „většinu“. To byl úkol hoden Chytré horákyně.

Avšak! Nápad se dostavil.

A tak jednoho krásného dne byla na náměstí vztyčena pětadvacet metrů vysoká abstraktní konstrukce, která měla pro křesťany představovat vánoční strom a pro jiná náboženství – především pro náboženství míru – obří prolézačku. Byla totiž navržena tak (možná některým z příchozích architektů), aby návštěvníci mohli za poplatek jako opice vyšplhat až na vrchol dekorace. Náklady na zhotovení konstrukce se vyšplhaly (stejně jako případní zájemci) hodně vysoko, zhruba šestkrát víc než kolik by stála instalace normálního stromu.

Naštěstí se tento velkolepý nápad v příštích letech neujal. Radní měli být za svůj NÁPAD postaveni na týden na pranýř a poté potupně vyhnáni z města. Mám jakési tušení, že se tak nestalo. Liberálním fanatikům projde dnes už ledacos. I to, za co se dříve zavíralo do blázince.

Letos nám čerstvá revize vánočních zvyků přivanula ze Švýcarska.

Ve městě Wil začínaly přibývat stížnosti muslimských rodičů, aby se letos řádně zvážilo zpívání vánočních koled ve škole. Takříkajíc opatrná žádost. Inu Švýcarsko je Švýcarsko, tam na to náboženství míru nemůže jít buldozerem jako jinde v Evropě.

Jedno staré rčení říká, že když kachny kejhají, dejte jim krmení a tak žádost byla vyslyšena. K nebezpečné indoktrinaci muslimských dětí nedojde. Vedení školy zaslalo všem učitelům email, ve kterém je nařízeno, že na letošní vánoční oslavě se nebudou zpívat tři vánoční písně. Prý z úcty k jiným kulturám a náboženstvím.

Pokud vím, tak třeba židé žijící v diaspoře neměli s Vánoci nikdy žádný problém. Buď se přidali, nebo je prostě neslavili. Stejně tak i jiná náboženství.

Je to, jako kdybychom přijeli do některé muslimské země a oznámili jim, že nám se nelíbí ramadán. A když muezzin vřeští z minaretu, tak nám to taky vadí.

No, nevím, jak hluboko či jak vysoko, bychom skončili.

K vánočním trhům patří vánoční strom, betlém a stánky. Nyní přibyl další nepřehlédnutelný prvek - bezpečnostní betonové zátarasy. Nikdy v Evropě nebyly zapotřebí. Přišly společně s mírumilovnými utečenci před válkou. Máme je dokonce i u nás. Proti komu? Proti té hrstce (jak tvrdí mainstream) muslimů v České republice, nebo proti údajně neexistujícím migrantům? A co postavíme, když jich Evropská Unie k nám protlačí víc? Vánoční kryty?

No, děkuji pěkně za takový dar náboženského a kulturního obohacení.

Stručně a jasně: Žádná revize. Ani vánoc, ani velikonoc, ani čehokoliv jiného. Pokud příchozím evropské zvyky a tradice způsobují jakákoliv traumata, mohou svůj statut změnit na odchozí. Bude to těžká rána, ale Evropa se s tím už nějak popere.

Psali jsme: František Kašpárek: Třicet let cesty od marxismu k neomarxismu František Kašpárek: Smrt s otazníkem František Kašpárek: Psí hrdina Athos František Kašpárek: Nic než nenávist

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.