Herbert Werner, Tomáš Kafka: 20 let Česko-německého fondu budoucnosti

Milý Česko-německý fonde budoucnosti, může vypadat trochu komicky psát otevřený dopis instituci, ale myslíme to vážně. Tato společná česko-německá instituce je za dobu svého působení nerozborně spojena s takovým množstvím konkrétních lidí, že je stěží možné oslovit jen několik vybraných adresátů.

Tento stav považujeme za neuvěřitelně pozitivní znamení. Neboť to, co česko-německé vztahy potřebovaly před dvaceti lety nejvíce, byla jejich přitažlivost pro občany obou zemí, byl dojem, že tyto vztahy mají svým význam pro konkrétní lidi a nejen pro specialisty a politiky a že konkrétní lidé je také mohou spoluutvářet.

Při pohledu na dnešní česko-německou každodenní realitu můžeme s uspokojením konstatovat, že se Česko-německému fondu budoucnosti jeho mise se podařila. Počet tisíců pozitivně schválených projektů mluví jasnou řečí, a sice že česko-německé vztahy jsou dnes žité a nejen diskutované. Počty ale nejsou všechno. Když se dnes porozhlédnete mezi Němci a Čechy, kteří se zajímají o společné projekty v oblasti obnovy církevních památek, výměny mládeže, konferencí či kulturních setkání, potom zjistíte, že česko-německé vztahy jsou dokonce oblíbené!

Kdo by si to před dvaceti lety pomyslel? Sice jsme v to ve fondu všichni doufali, ale jisti jsme si být nemohli. Nejprve bylo zapotřebí vykonat mnoho práce na posílení vzájemné důvěry, této práce se především ujal náš sekretariát s mnoha skvělými pracovníky, které jsme měli to čest zastupovat, a dále velmi angažované orgány fondu, jeho správní a dozorčí rady. Velkým úkolem byla především realizace tzv. humanitárního projektu pro oběti nejtěžší nacistické persekuce. Díky skvělé spolupráce zejména s Českou radou pro oběti nacismu se fondu budoucnosti podařilo uskutečnění tohoto projektu složit zásadní zkoušku vlastní důvěryhodnosti a to hned na samotném počátku své existence. Cesta do budoucnosti byla tímto hodnověrně otevřena. Zraněné pocity právního vědomí však byly na obou stranách hranice a bez citlivého zapojení sudetoněmecké komunity by se fondu budoucnosti mohlo o dlouhodobém zlepšování porozumění mezi Čechy a Němci jen zdát.

Řady přesvědčených protagonistů nové česko-německé normálnosti, která spočívá na společných zájmech a autentickém partnerství, naštěstí již delší dobu utěšeně rostou. A tak mohl Česko-německý fond budoucnosti pozvolna změnit svůj přístup k česko-německé spolupráci: šlo o posun od spolupráce nezbytné ke spolupráci chtěné. Posun opravdu skvělý!

Milý Česko-německý fonde budoucnosti, zato, že jsme mohli tento posun zažít a do jisté míry i spoluutvářet, jsme ti neskonale vděčni. To samé platí i pro všechny skvělé kolegy, partnery a spojence, které jsme přitom mohli poznat. Bylo to jednoduše nezapomenutelné a my můžeme jen všem tvým dnešním spolupracovníkům, ať už ve správní radě, v radě dozorčí či v sekretariátu, popřát, aby při své práci zažili tolik radosti z česko-německých vztahů, jako svého času my dva. Česko-německé vztahy dnes dělají radost a to je rovněž i tvoje velká zásluha.

Herbert Werner, Tomáš Kafka

ředitelé sekretariátu fondu budoucnosti v letech 1997-2006 resp. 2005.

Převzato z webových stránek Ministerstva zahraničních věcí

autor: PV