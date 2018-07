Ivan David: Prof. Drahoš je popleta

Prof. Jiří Drahoš k jednání o vyslovení důvěry vládě napsal: "Smutný den pro českou demokracii. Padesát let po srpnové invazi a téměř třicet po sametové revoluci máme komunisty zpět u moci. Mají poslanci ANO a ČSSD vůbec nějaké výčitky svědomí, že jim to umožnili?"

Ale pane Drahoši, u moci je pan Ing. Babiš, nikoli komunisté. ANO a ČSSD nepomohly k moci komunistům, ale naopak. Ostatně jací to jsou komunisté, když podporují vládu miliardáře?

Poslanci KSČM byli do Poslanecké sněmovny řádně zvoleni v demokratických volbách. U moci jsou v tom smyslu, že mohou hlasovat jako ostatní demokraticky zvolení poslanci. Jestli ono to není tak, že někteří voliči prostě chtěli KSČM v Poslanecké sněmovně, zatímco ne dost voličů chtělo Prof. Drahoše na Hradě. To je demokracie. Měli snad poslanci ANO a ČSSD volat na poslance KSČM: "Nepodporujte nás! My nechceme, aby naše vláda dostala důvěru! Chceme nové volby!"

Pokud by se voličům více líbily Drahošovu srdci blízké strany STAN, TOP09, ODS KDÚ-ČSL, mohli sestavit vládu a vybavit ji důvěrou oni. Jenže tak to nebylo přes usilovnou snahu mainstreamových médií.

Asi bude nutno umlčet ostatní politické strany, zavést cenzuru, atd., jako na Ukrajině nebo v Turecku. Komunisté by byli ve vězení a nikoho by podporovat nemohli. To by byl pro pana Drahoše radostný den české demokracie! Kdyby se stal prezidentem, jistě by takovou šťastnou demokracii podpořil. A neměl by žádné výčitky svědomí - 100 let od založení Československa a 80 let od jeho zániku.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Ivan David: To by se v Brně stát nemohlo Ivan David vzpomíná: Jeden docent z Brna mi vykládal, jak je Praha zkažená. A když to vidím dnes... Ivan David: „Jen“ diskuse? Ivan David: Vandalské gesto neznámého blbce je vlastně dobrá zpráva

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV