Největšího zrychlení se dočkal růst výroby polotovarů o 1,6 p.b. na 2,4 % meziročně. Oživení průmyslové výroby v eurozóně znamená, že současné tempo hospodářské expanze jen tak nepoleví. Evropská komise přesto oproti jaru mírně snížila své odhady pro růst HDP v letošním roce. Eurozóna letos podle komise poroste tempem 2,1 % (namísto původních 2,3 %), ale v příštím roce zůstává prognóza nezměněná na 2,0 %. Celá osmadvacítka by měla letos expandovat tempem 2,3 %. Komise také upravila svůj vlastní odhad pro růst HDP České republiky za letošek. Ten by měl dosáhnout 3,0 %, což znamená výraznou revizi o čtyři desetiny p.b. dolů ve srovnání s jarem. Evropská komise se domnívá, že nečekaně slabší zahraniční poptávka a nedostatek volné pracovní síly naši ekonomiku letos zadusí. Naše prognóza ale zůstává nezměněna: růst HDP v tomto roce dosáhne 3,5 %. Ačkoliv má komise pravdu, že oba výše zmíněné faktory letos brzdí tempo hospodářského růstu, v našem modelu je to částečně vykompenzováno relativně slabým kurzem koruny. Zároveň také věříme pozitivním dopadům vyšší investiční aktivity: tuzemské firmy kvůli nedostatku zaměstnanců navyšují své investiční výdaje do efektivní výroby a tak posilují okamžitý růst na straně poptávky.

Spotřebitelská inflace v USA (podle CPI) v červnu mírně meziročně zrychlila na 2,9 %. Meziměsíčně zpomalila o desetinu procentního bodu na 0,1 %. Jádrová inflace (vylučuje ceny potravin a energií) ale zůstala na stejné úrovni 2,3 %. Přestože se americká centrální banka řídí spíše PCE deflátorem (měnověpolitická inflace, dosahuje 2,0 %) vysoký růst cen ve spotřebitelském koši CPI jí také dává silný podnět k dalšímu utahování měnové politiky. Výpočet tržně implikované pravděpodobnosti dalšího navýšení sazeb podle Bloombergu dává 77% na další zvýšení sazeb na konci září.

Psali jsme: Jakub Červenka: Okénko trhu Jakub Červenka: Export znovu klesá Jakub Červenka: Okénko trhu Jakub Červenka: Okénko trhu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV