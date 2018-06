Jan Bureš: Koruna ve forintové pasti, jaký bude třetí kvartál?

Koruna se ze zvýšení sazeb příliš dlouho netěšila a včera si hned po ránu vyrazila na výlet nad 26,00 EUR/CZK. Potvrzuje se tak to, na co jsme upozorňovali již na začátku týdne - pro korunu je dnes zásadní nálada na rozvíjejících se trzích a jedno zvýšení domácích sazeb na tom samo o sobě mnoho nezmění.

Při horší náladě (vyšší averzi k riziku) zahraniční hráči jednoduše přivírají své sázky na korunu, kterých mají od konce intervencí otevřený stále velký objem (odhadem desítky miliard euro).

Koruna je o poznání citlivější především na “nám blízké” rozvíjející se trhy (turecká lira, maďarský forint, polský zlotý) a méně ji zajímají třeba výprodeje jihoafrického randu nebo argentinského pesa. To se ostatně ukázalo i během včerejšího obchodování. Koruna se svezla právě se silnými výprodeji na maďarském forintu, které odrážely na jedné straně obavy z radikálně uvolněné maďarské měnové politiky a na druhé pravděpodobně i strach z ohrožení schengenského systému ve světle probíhajícího migračního summitu.Ten skončil na dnešek v noci dohodou a střední Evropa včetně koruny zjevně v první reakci pocítila úlevu.



Pokud se ale povzneseme nad tyto denní pohyby, je těžké věřit, že se celkově špatná nálada na rozvíjejících se trzích ve třetím kvartále výrazněji zlepší. Zásadním startérem odlivu peněz z rozvíjejících se trhů byl podle nás strach z vyšších amerických sazeb, obavy z protekcionismu a obchodních přestřelek a v neposlední řadě na některých místech politické faktory (Turecko, Brazílie). Tyto negativní vlivy budou pravděpodobně přetrvávat i v následujících měsících a z rozvíjejících se trhů budou peníze dál odtékat. To by mělo zanechat své stopy i na koruně, která se opakovaně může dostávat pod tlak. Zvlášť pokud ČNB poměrně jednoznačně vyloučila použití devizových rezerv na tlumení rozkolísanosti české měny. I proto věříme, že se nakonec tento rok dočkáme na podzim ještě jednoho růstu sazeb - pravděpodobně v listopadu, ale se slabou korunou to nakonec může být i dřív…

Psali jsme: Jan Bureš: Napínavé zasedání bankovní rady… jak si s ním poradí česká koruna? Jan Bureš: Čeká nás další růst sazeb ČNB? Jan Bureš: Konec řecké ságy - blíží se odpuštění dluhu? Jan Bureš: Setkání euroskupiny a turecké volby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV