Jan Bureš: Pomůže koruně rychlý růst mezd?

Propady rozvíjejících se trhů nastartovaly odliv ze spekulativnějších pozic včetně těch, ve kterých řada hráčů sází na zisky koruny. Zahraničních “horkých“ peněz jsou přitom v Česku odhadem stále desítky miliard eur. Jejich další eventuální odliv přitom nemusí mít kdo vykompenzovat – podle průzkumu ČNB je zajištěnost českých exportérů na historických maximech. Pokud by tedy šel strach na globálních trzích opět vzhůru, nezbývá koruně než čekat na to, zda to nebude vadit ČNB a nebude chtít buď rychleji zvyšovat sazby anebo rozprodávat devizové rezervy.

To se může stát, pokud ČNB bude dostávat další díly do skládačky, ukazující na silné domácí inflační tlaky. Takovým dílem mohou být i dnešní silné mzdy.Mzdy jsou v tuto chvíli jedním z nejdůležitějších čísel ukazujícím, jak silné inflační tlaky jdou z přehřívajícího se trhu práce, kde každým měsícem přibývají nová volná pracovní místa, která se zaměstnavatelům nedaří obsadit (viz graf níže). Čísla za první kvartál ještě překonala již tak optimistická očekávání centrální banky – mzdy zrychlily meziročně na 8,6%.To může posíli jestřábí hlasy v ČNB a “slabá” koruna může začít daleko více “vadit”.

Již v tuto chvíli kvůli slabší trajektorii kurzu koruny počítáme s tím, že centrální banka zvýší sazby již na zářijovém zasedání (a ne na konci roku – původní scénář). Kombinace slabé koruny a silných mezd ovšem nakonec může dostat do hry i srpen, kdy dostanou centrální bankéři na stůl novou prognózu.

Jan Bureš

ekonom

Psali jsme: Český statistický úřad: Průměrná mzda reálně vzrostla o 6,6 % Petr Dufek: Zpřesnění dat ubralo z ekonomického růstu jednu desetinu procentního bodu Jan Bureš: Euro-inflace jako test apolitičnosti ECB? Lukáš Kovanda: Dramatické zdražování pohonných hmot v ČR nebere konce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV