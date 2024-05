Pavel Foltán: FARA?! Už i u nás?!

reklama

Inu, je to jen pár dní, co slovenský premiér Fico jakoby mimochodem sdělil do médií, že jeho vláda už chystá zákon, co například v USA platí už od 30. let minulého století a po americkém vzoru platí také v Izraeli a několik let podobně i v Rusku. Ten zákon se v USA nazývá „Foreign agents registration act“ se zkratkou FARA a jak už z toho názvu plyne, jde o to, že jak fyzické, tak i právnické osoby (včetně tzv. neziskových subjektů) se v případě příjmů ze zahraničí musí registrovat a pak na ně americký stát pohlíží jako na agenty v zahraničních službách – poněkud lapidárně vzato a řečeno.

Pokud tedy slovenská vláda tu slovenskou „Faru“ předloží a parlament ji schválí, tak už to bude pro dotčenou část tzv. „neziskovek“ i ne-ziskovek, apod., atd., de facto rovnou za humny. No, a když se v ČR nebude dít nic – tedy nic po vzoru Slovenska ohledně české Fary, pak se asi lid obecný – lid nehloupý a lid zvídavý zeptá „proč?“ a bude chtít odpověď. A to nepochybně dřív, než „do roka a do dne“. Čili ještě v době před sněmovními volbami, co mají být (podle kalendáře) nejpozději v příštím roce. A doufejme, že budou. Tedy – jak by možná někdo někde mohl říct – „že zas nepřijde nějaký ústavní soudce a ty volby těsně před tím nezruší jako už jednou Paroubkovi, anebo nějak jinak nezašmoulí, jako posledně…“ a podobně. No a právě v době do voleb ta situace napříč politickým spektrem v ČR bude asi ošemetná pro všechny partaje a spol., bez ohledu na barvu fary a typ vyznání. Protože zákon typu „FARA“ by se právě v ČR dotýkal jistě vícero subjektů napříč tím „spektrem“ a jeho okolím v krajině za zrcadlem, i před ním. A zejména těch „ne-ziskovek“ a těch neziskovek, i těch ziskovek a těch jim podobných part i partiček by se pak v tísni mohlo ocitnout víc, než dost. Včetně těch, co někudy kudykoli platí někdo z okruhů šorošlandu a okolí. A jak známo, tak to se tu „tak nějak“ týká i okruhu tzv. ASPEN institutu a nejen jeho (a jeho okolí). A možná by si kdokoli kdekoli v tom směru mohl říct, že „to by tu asi nastaly tak trochu menší Lipany“ … a podobně. Nicméně, ona ta FARA už tady v ČR měla dávno platit. Ale… nicméně i tak lze v duchu jedné staré slovní hříčky i zde (a právě zde) připomenout, že: „Venku stojí strašák, neboj se ho avšak…“

Ale je tu právě to jedno velké ALE pro případ, že by se v „Česku“ zas typiše čechyše po česku nic nedělo. To by pak směrem do společnosti vysílalo VELKÝ SIGNÁL, že je tu zase NĚCO jinak – no a v případě právě téhle problematiky, že je tu třeba zase všechno a úplně jinak. Malých signálů se tu za poslední dva roky vyrojila hejna, spíše mračna, no a poslední dobou jich „úměrně“ přibývá přímo neúměrně. A ta věrchuška i její farníci už musí počítat i s tím, že ani trpělivost českých knedlíků není nekonečně nekonečná.



JUDr. Pavel Foltán

Psali jsme: Pavel Foltán: Další sociální hřích ministra Jurečky? Pavel Foltán: Někdo má pod čepicí. Jiný nemá pod přilbicí? Pavel Foltán: Generální schizma v ČT & okolí? Pavel Foltán: Kavky, straky, supi, a spol.?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE