David Rath: Kámen mudrců, euro a koruna

Císař Rudolf II. proslul svojí snahou získat kámen mudrců, který dokáže sprosté olovo změnit na ušlechtilé zlato. Věděl, že když ho bude mít jen on, získá mezi panovníky dominantní postavení. Koupí si všechno, co ho napadne.

Proč vytahuji historii? V souvislosti s návrhy na přijetí eura. Kámen mudrců byl totiž již objeven. Jen se o tom nemluví. Vlastní ho americký FED, okopírovala ho EU zavedením eura a takový náš, menší, máme i my. Oč jde? O princip, který propojil autoritu, vyrábějící peníze, centrální banky s vládami, které si tyto peníze obratem půjčují.

Náš kámen mudrců dokáže vytvořit dokonalou iluzi, že máme k dispozici jakékoli množství peněz. První podmínkou k tomuto zázraku je fakt, že svět dokáže vyrobit nekonečné množství zboží a služeb, alespoň některých. V řadě komodit tím vzniká přebytek nabídky nad poptávkou. Druhým krokem bylo stvořit měnu, prostřednictvím které mezi sebou obchodují státy a nadnárodní korporace – dolar a následně i euro. Pak už stačilo rozběhnout tiskárny, chrlící dolary, eura nebo naše koruny. S postupem digitalizace už ani nepotřebujeme rotačky, stačí jeden počítač v příslušné centrální bance.

Jak to funguje? Příslušná vláda každoročně dojde k závěru, že potřebuje na své bohulibé záměry víc peněz, než je schopna vybrat od daňových poplatníků. Stvoří státní rozpočet s deficitem. Veřejnost je informována, že na tento dluh si erár půjčí peníze. Z významné části to udělá tak, že vytiskne – na klávesnici vygeneruje státní dluhopis. Většinu z nich následně koupí příslušná centrální banka, vlastně si na státní dluh půjčuje vláda sama od sebe. Samozřejmě to moc nerozhlašuje. Za dolary a eura se pak nakoupí na blízkém východě třeba ropa, plyn, v Číně všemožné zboží, v Indii léky, v Africe a Latinské Americe potraviny. Potištěný bezcenný papír, vlastně dnes už jen číslíčko s mnoha nulami na obrazovce, se smění za hmatatelné produkty, bez kterých se nedá žít.

Kdo to vymyslel, měl by dostat cenu za genialitu. Nadneseně řečeno – my tiskneme, zatímco oni makají třeba v dolech. Trik bude fungovat do doby, kdy nám budou ostatní prodávat své zboží za čísla v počítači. Vypadá to, že hru prohlédli a pracují na svém kameni mudrců, tedy na nové měně pro země, které skutečně zboží vyrábějí, těží a pěstují. Pokud svůj obchod dokážou oddělit od dolarů a eur, pak je s námi konec. Za naše číslíčka v počítači nám už nedodají ani tričko. Budou chtít zaplatit v jejich měně a tu získáme jen tehdy, když si i oni od nás koupí naše zboží a služby. Protože už skoro nic nevyrábíme, bude to katastrofa.

A teď zpět ke koruně. Když přijmeme euro a vzdáme se koruny, tak přijdeme o náš kámen mudrců. Díky členství v EU je koruna zcela směnitelná, i když za mizerný kurs, ale směnitelná je. My sami si tak vlastně tiskneme svá vlastní eura podle rozhodnutí naší vlády. Naše vlády toho v posledních letech pro bohatnutí země moc neudělaly, spíš naopak, ale i tak máme doma kontrolu nad tímto perpetuum mobile. Země, platící eurem, si eura samy o své vůli tisknout nesmí. Vše kontroluje Evropská centrální banka, tedy Evropská komise. Vláda Itálie, Španělska nebo Řecka musí ve finále zavřít ústa.

Pokud by neposlouchaly Evropskou komisi, Evropská centrální banka nekoupí jejich dluhopisy, oni nebudou mít eura na udržení chodu svého státu a jejich národní vláda padne ve víru chaosu hrozícího státního bankrotu.

Vyměnit naši korunu za euro může dnes navrhovat jen ten, kdo chce odevzdat náš kámen mudrců Bruselu. Euro je totiž pevný obojek, na kterém komise drží národní vlády většiny zemí EU. Bránit se mohou jen ty, které nemají deficity svých rozpočtů, a to je dnes kdo?

Dokud nám svět dodává své zboží a služby za iluzi číslíček, přeposlaných z počítačů našich bank, pak koruna je naše poslední záchrana od naprostého podrobení cizí vůli. Komu se dnes politika Evropské komise líbí a prosazuje zavedení eura, měl by si uvědomit, že se situace jednou změní a jiná Komise bude dělat něco, s čím nebudou zásadně souhlasit. Bez vlastní měny však budeme navždy odsouzeni k poslušnosti.

