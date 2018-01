Jan Čermák: Potvrdí koruna politickou nezávislost?

Máme za sebou první obchodní týden nového roku, který podpořil převažující dojem z globální ekonomiky z konce roku minulého - tudíž, že globální ekonomika šlape a zřejmě nás čeká další velmi silný kvartál. Na tomto pocitu přitom nic nezměnily ani v pátek zveřejněná americká data (ISM ve službách a payrolls), která byla o něco slabší, než se očekávalo.

Nadcházející týden nebude z pohledu dat na globální úrovni tak zajímavý, jako byl ten první, byť pár důležitých makro čísel by se určitě našlo. Pozornost by mohla přitáhnout například americká inflace či třeba výsledek německého HDP za celý rok 2017 (a implicitně za 4. kvartál). Spíše než data však trhy může zajímat to, jak jejich konkrétní hodnoty zabudují do svých vystoupení, resp. výhledů centrální bankéři z Fedu a ECB. Méně zajímavý globální kalendář by tak mohlo trochu obohatit dění ve střední Evropě, kde například vedle zasedání polské centrální banky budou zveřejněny výsledky prosincové inflace v České republice a Maďarsku.

A konečně nezapomeňme na to, že český kalendář pro druhý týden roku bude opepřen také nepřehlédnutelnými politickými událostmi a to v podobě parlamentního hlasování o důvěře vládě (středa) a prvním kolem prezidentských voleb. K tomu dodejme, že české trhy stěží na tyto dvě politické události budou nějak zásadně reagovat, ale je třeba se připravit na to, že ČR si opět užije pár minut slávy v globálních finančních médiích, jako jsou agentury Bloomberg či Reuters.

Jan Čermák

finanční analytik

autor: PV