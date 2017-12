Jan Čermák: Povánoční pohádka o tom proč silvestrovský forward není co býval

Přísnější bankovní regulace v kombinaci se stovkami miliard natištěných peněz ze strany centrálních bank způsobila, že se rozklížila úroková arbitráž napříč měnami. V malých českých podmínkách to znamená, že krátké euro-korunové forwardy jsou úplně jinde, než byste je normálně hledali a implicitní úrokové korunové sazby odvozené z měnových derivátů, za které lze “ukládat” přes konec roku (neplatí pro fyzické osoby), jsou aktuálně hluboce v záporu.

Příčin podivného chování peněžních, devizových a derivátových trhů je pravděpodobně více, ale ta hlavní spočívá v již tradiční sezónní anomálii odvozené od snahy bank udržet co nejnižší bilanci na konci roku. Silvestr je totiž den, ze kterého se vypočítávají odvody do tzv. rezolučního fondu (Single Resolution Fund), což je od roku 2015 součást nové regulace EU. Fakticky lze příspěvky do tohoto fondu chápat jako jakousi daň na vklady komerčních bank a odtud tedy plyne jejich motivace redukovat (či ji spíše nenavyšovat) bilanci na konci roku.

A jak s tím souvisí anomální chování eurokorunových forwardů? Subjekty spekulující na posílení koruny během intervenčního období ČNB drží stovky miliard korun, které dostaly za eura od naší centrální banky, mají problém teď na konci roku českou měnu uložit. A tak jí musí swapovat do eur přes deriváty - tzv. cross-currency swapy, což se ovšem rovněž prodražuje, neboť implicitní krátká eurová sazba je tak velmi vysoká (anebo korunová je hluboce záporná). Tyto implictní sazby pak vstupují do tvorby měnových forwardů, což vysvětluje to, jak je možné, že forwardový kurz EUR/CZK na pár dní dopředu byl nižší než kurz spotový, ačkoliv Priborové úrokové sazby jsou samozřejmě díky diferenciálu sazeb ČNB a ECB daleko výše než sazby Euriboru. Naopak u maturit, kde se již vliv rezolučního fondu (aneb konce roku) neprojevoval, se forwardy EUR/CZK chovají vcelku “rozumně” a jsou již zřetelně výše než spotový kurz.

Co z toho všeho plyne pro nejbližší dny? Předně po Silvestru čekejme, že se situace okolo forwardových kurzů rychle hodí do „normálu“ a měnové zajištění bude více odrážet úrokový diferenciál mezi korunovými a eurovými sazbami. Stejně tak se dá vcelku jistě sázet na to, že stáhne rozpětí mezi prodejem a nákupem měny devizovém trhu, které rozbitá tržní arbitráž rovněž nepřiměřeně roztáhla. Co se pak týká samotné úrovně spotového kurzu EUR/CZK, tak se dá očekávat, že řada institucionálních klientů (hedgeových fondů) se již nebude obávat penalizace za úložky v korunách a začne se do české měny s novým rokem vracet…

Jan Čermák

Analytik

