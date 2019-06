Jan Lepič: Vážení i nevážení „umělci“ a ostatní řečníci na demonstracích

Řada z vás vystupuje na podiích v Praze i jinde po naší zemi a nás, kteří nesdílíme váš názor na prezidenta Zemana, premiéra Babiše a jeho vládu, soustavně urážíte. Jsme prý nevzdělaní, hloupí, neinformovaní, dokonce bychom při volbách měli prokázat, že umíme číst a psát. Čím je to dále od Prahy, tím je to horší. A to vynechávám sprosté invektivy některých z vás.

Rád bych vás upozornil, že i v odlehlých místech naší vlasti máme přístup k televizi a na ní desítky i stovky kanálů. Rovněž tam máme několik mobilních operátorů a běžně připojení k internetu, který dnes zvládají využívat prakticky všichni lidé, kteří zde žijí, včetně těch sedmdesáti a osmdesátiletých! A na internetu máme možnost získávat informace ze stovek rozmanitých zdrojů. A představte si, že v každém supermarketu je k dispozici pestrá škála novin od všech možných vydavatelů s rozmanitými zprávami, názory, komentáři a informacemi.

Také jsme všichni absolvovali různé školy, od základních, středních a někteří i vysokých. Samozřejmě převážně technického zaměření, ale samozřejmě umíme číst i psát. A máme své životní zkušenosti. Přestaňte naši generaci dehonestovat a poučovat jak a koho máme podporovat a volit. Mezi mými přáteli, kamarády, bývalými kolegy i při náhodných setkáních se setkávám s různými názory na současnou politickou situaci. Ale vždy se snažím být k názorům jiných tolerantní, nikoho neurážet a respektovat jeho názor, i když s ním nesouhlasím. To je podstata demokracie.

A proto budu i nadále podporovat hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Program, který před volbami nastínil, postupně plní. Snaží se lépe vybírat daně, vláda podstatně zvyšuje minimální mzdu, zvyšuje mzdy ve zdravotnictví, školství, přidává důchodcům, do sociálních služeb a tak dále. Samozřejmě nejde vše vyřešit hned, třeba situaci s opravami a výstavbou dálnic. Ale tady by se měly chytit za nos všechny předchozí vlády, které situaci včas neřešily. Měli na to 28 let! A jeho osobní problémy? Čapí hnízdo? Střet zájmů? Jen uměle vyvolávaná a nafukovaná záležitost opozičními politiky, kteří nenabízejí žádný pozitivní program, jen šíří nenávist. Samozřejmě za mohutné podpory některých novinářů v čele s ČT. A jak dopadají podobná trestní stíhání? Stačí uvést osvobození Rittiga a spol. a řada podobných, léta souzených případů.

Jan Lepič

Bublava

Psali jsme: Jan Lepič: Demonstrace „Milionu chvilek pro anarchii“ a vybraný slovník jejich aktérů Jan Lepič: Proč stále víc občanů nevěří oficiálním médiím a politikům? Jan Lepič: Co nás všechno čeká v roce 2019 Jan Lepič: Velmi krátká paměť politiků a novinářů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV