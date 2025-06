Pavel Foltán: Bitcoingate a vyšší princip mravní?!?

Nicméně, kdo měl tu svatou trpělivost, toleranci a výdrž tuhle velmi nepovedenou koaliční taškařici sledovat, viděl v přímém přenosu na vlastní oči, jak ti zoufalí koaličníci dělají ty své zoufalé věci. Kdyby ten 5-1 koaliční předseda strany a vlády byl borec a chlap, vzal by si hned zkraje schůze přednostní právo na slovo, šel by za ten sněmovní kecpultík (krycí jméno „řečniště“) a přes ty TV kamery by lidu a národu sdělil, že podává demisi (čímž by automaticky padla i celá ta jeho vláda > z vox populi „škoda vlády, která padne vedle“) a pak by obratem odjel na Hrad a tu demisi předal prezidentovi republiky. Ten by to i vzdor „čyslu 107“ (kdo byl na vojně, ten to chápe) také pochopil, demisi přijal a ihned urychleně začal řešit sestavení a jmenování úřednické vlády, co by tuhle chudou zbídačenou zemičku do těch říjnových voleb dovedla bez dalších excesů, otřesů, „pakáren“, apod. Děti, že by hezká pohádka? Inu, bylo, nebylo? Nebylo. Bohužel. „Máme líné okenáře.“ Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6471 lidí

Na té schůzi tam z toho řečniště řečnila řada koaličních poslanců a několik z nich i s právní erudicí = vzděláním a praxí, vesměs ne celoživotní – šlo vesměs o mladší právníky, většinou advokáty. A tomu tedy odpovídal i ten jejich styl oné advokátní – inženýrsko – technokratické procesně právní technologie paragrafismu-formalismu. To je už od převratu 1989 a násl., vlekle metastazovaná rakovina (řečeno s Karlem Krylem) hentoho oného tzv. práva v hentom onom tzv. tuzemsku = kličky, řečičky, vytáčky, zmatení zmatených, a tak všelijak podobně. ALE NIKDE ta podstata, ten grunt, ten prazáklad všeho, na čem je už od pradávna postaveno právo an sich, i to, co na ně navazuje a co s ním souvisí. Co to je? Inu, toto málo, a při tom všechno:

Dobré mravy de facto i de iure. To je (nejen) historické faktum. A to nikdo neokecá, ani z těch nejvyšších kecpultů s největší tzv. indemnitou (částečnou formou imunity) a nikdo to s úspěchem nemůže zapřít ani za 30 stříbrných, ani za 30 bitcoinů, ani za cokoli s podobnou tzv. nominální aj. monetární „hodnotou“. Ergo na principu dobrých mravů totiž to právo vzniklo, z nich se vyvinulo, na nich stojí (tedy v současnosti spíš má stát – a zase jednou stát musí). Zkrátka stručně a jasně i tzv. blbuvzdorně řečeno – celospolečensky uznaný stav morálky definuje principy společenských mravů (de facto i de iure) a k jejich kodifikaci, aplikaci v praxi a zajištění jejich dodržování (spíš preventivní složkou, ale v případě potřeby i represivní cestou) je tu právě to právo, i se svým celým aparátem, infrastrukturou, atd.

Celý právní systém stojí na principu těch dobrých mravů. Všechny právní úkony, i právní skutečnosti, apod. musí principy dobrých mravů ctít a nesmí jim odporovat. Rozpor s dobrými mravy je např. důvodem k tzv. dubiozitě, a potažmo i k neplatnosti právních úkonů, atd. Platí to jak v oblasti práva soukromého (předně občanského, rodinného, pracovního, obchodního, atd.) a tím víc to musí platit i ve sféře práva veřejného (vč. státního, správního, atd.), vždy a všude bez pardonu byť i sebemenšího. Takže tam to musí vědět, dodržovat a ctít jak všichni politici (ministři, poslanci, prezidenti, senátoři, aj. veřejní činitelé na všech stupních svých funkcí ve všech instancích), státní úředníci, soudci (i včetně všech orgánů činných v trestním řízení) – řečeno s Caesarem od Říma až po tu poslední vesnici. Zejména politici shora jmenovaní podle Ústavy skládají lidu (z něhož, a JEN z něhož pochází veškerá moc v tomto státě) ty své morálně i právně závazné sliby, v nichž přísahají na svou čest a svědomí. A zase je tu ale to ALE – mají ho úplně všichni z nich a bez poskvrny čestně a svědomitě? Podle toho stavu, co se tady v tom tuzemácku děje už těch zhruba 35 let a poslední dobou čím dál víc, tak by se tu leckde leckdo a kdekoliv kdokoliv mohl domnívat, že teda jako nic moc – a spíš totál brutál hustě naopak. A ten lid by se na to (a nejenom na to) už brzy měl zeptat, a to velmi hlasitě a nekompromisně. Třeba jen řečnickou otázkou, spolu s mohutným a rychlým činem.

„Z hlediska vyššího principu mravního“ …