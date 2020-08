Jana Zwyrtek Hamplová: CENZURA = TOTALITA

reklama

Připustit cenzuru znamená umožnit, že někteří lidé budou diktovat jiným, co mají číst a co číst nesmějí, co mají poslouchat a co se poslouchat zakazuje, co si mohou lidé myslet a co si myslet nemohou, s kým se lidé mohou vyfotit a od koho mají rychle utéct, kdo smí zpívat a kdo zpívat nesmí, kdo smí a kdo nesmí do škol říkat své názory, kdo smí a kdo nesmí mít profil a kanál, budou určovat, co je pravda a co je lež, i když to bude přesně naopak, taky co je diskriminace a co diskriminace není, zkrátka CENZURA je totalita rozhodování několika lidí o spoustě jiných lidí... A to nesmíme NIKDY PŘIPUSTIT.

