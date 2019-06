Jaromír Petřík: Proč se na Letné neprotestovalo proti Lauderovi, Diag Human, či kauze katarského prince?

Proč ale nikdo nebyl v ulicích, když naši daňoví poplatníci platili 10,5 miliard Kč americkému podnikateli Ronaldu Lauderovi (ZDE)? Tehdejší ministr financí Sobotka upřesnil, že Česko musí firmě CME zaplatit dohromady 10,7 miliardy korun a to včetně nákladu na soudní řízení. Navíc musela Česká republika uhradit náklady odvolacího řízení před švédským soudem ve výši 4,2 milionu dolarů, konstatovala zpráva CME.

Je zvláštní, že tehdy žádný novinář neprotestoval a nikdo nevyháněl naše občany do ulic. Pokud se jednalo o amerického miliardáře, nikdo se nedovážil ani pípnout. Přitom tyto miliardy z kapes našich daňových poplatníků zmizely v USA, aniž by z nich kdokoliv z našich občanů měl sebemenší užitek. V případě Lauder naši chrabří novináři nepovažovali za nutné viníka vůbec najít, natož na něj pořádat štvanici, jako pořádají neustále na Babiše a Zemana.

50 milionů dotací pro Čapí hnízdo Andreje Babiše je proti tomu úplně směšná částka. Navíc Čapí hnízdo nikdo neukradl a slouží lidem. Dotace, na které dle demonstrantů Andrej Babiš nemá právo, se podílejí na rozvoji našeho zemědělství a byly z nich placené výplaty pro naše zaměstnance. Navíc, dotace dostávají všichni zemědělci, protože je takto celý systém nastavený.

A co Topolánkova vláda, jejíž součástí byli i lidovci s Jiřím Čunkem v čele? Jiří Čunek byl napadaný za přijetí úplatku. Aby byl očištěn, náš miliardář Karel Schwarzenberg zadal audit, aby zjistil, jak to bylo s hospodařením Jiřího Čunka. Audit zjistil, že Jiří Čunek měl vyšší příjmy než byly jeho výdělky. Jiří Čunek odpověděl, že si půjčil od bratrance a bylo vymalováno (ZDE). Žádné demonstrace, žádné výzvy ke svržení tehdejší vlády.

A známá kauza Katarského prince, kterého propustil tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec a dokonce odvolal Marii Benešovou, která mu stála v cestě? (ZDE) Do ulic tehdejší média nikoho nevolala, nikdo neorganizoval hnutí podobná Milionu chvilek, třebaže to z hlediska dodržování zákonnosti v demokratické zemi byla naprostá katastrofa a právem Marie Benešová mluvila o justiční mafii v naší zemi.

Když naši daňoví poplatníci platili Diag Human, také nikdo nepořádal demonstrace (ZDE). Přitom „JUDr.“ Kalvoda, hlavní vymahatel miliard po našich daňových poplatnících jako jeden z představitelů bývalé ODA byl falešný „JUDr“, ale co bylo horší, po jeho ODA zůstaly dluhy na 70 milionů (ZDE a ZDE). O dluhy ODA se ovšem Jan Kalvoda nestaral. Maximální úsilí totiž vyvíjel směrem, aby naše občany připravil o co nejvíce peněz právě již ze zmiňované kauzy Diag Human (ZDE).

S vysokoškolským titulem měla vůbec problémy řada politiků viz. jeden z dnešních babišobijců Marek Benda z ODS, který „vystudoval“ na proslavené Plzeňské fakultě (ZDE).

A opět, žádný novinář neprotestoval, nikdo nesvolával žádné demonstrace.

Milion chvilek je opravdu zajímavý spolek. Pokud někdo pořádá demonstraci např. proti nebezpečí ze strany islámských radikálů, mainstreamová média v těchto případech mlčí jako zařezaná. Navíc pořadatelé těchto akcí mají k dispozici maximálně jeden mikrofon. Naproti tomu, když jde o cokoliv proti Andreji Babišovi či prezidentovi Zemanovi, mají organizátoři protestů k dispozici ohromné pódum, všechno ozvučené profesionální technikou, tisíce hesel a mainstreamová média z těchto akcí pořádají přímé přenosy. Režie přísně dbá na to, aby v diskusích převažovaly názory podporující demonstrace proti Babišovi a prezidentu Zemanovi, nově i Marii Benešové.

Chce mi snad někdo namluvit, že toto je schopný uspořádat student teologie Univerzity Karlovy Mikuláš Minář s několika pomocníky? (ZDE) Universita Karlova při pořádání těchto demonstrací zřejmě hraje větší roli než si myslíme. A co Mikuláš Minář kromě svržení Andreje Babiše vlastně nabízí?

Myslí si snad Babišobijci, že politikové z politických stran TOP09, ODS, Pirátů, KDU- ČSL a STAN budou vládnout lépe než Andrej Babiš? Zvláště když kromě společného „programu“ Antibabiš nenabízí nic jiného? Snad tisíckrát jsme z úst současného předsedy ODS Petra Fialy slyšeli: „S trestně stíhaných premiérem do vlády nepůjdeme.“ Proč si Petr Fiala raději nepoloží otázku, když toto ví všichni naši občané, proč tedy volí trestně stíhaného Andreje Babiše? Nebo jde těm nejhloupějším z nejhloupějších o Babišovu neochotu zcela zničit veškeré kontakty s Čínou a Ruskem, čímž by udělali ohromnou radost Washingtonu?

A proč ti, kteří se nejvíce ohánějí demokratickými principy nerespektují výsledky svobodných voleb a chtějí Andreje Babiše svrhnout, a porušit tak jeden ze základních pilířů skutečné demokracie, tedy vůli většiny voličů? Demonstrují de facto proti tomu, co tak hlasitě požadují.

Proč babišobijci nevyšli do ulic, když se vyplácely miliardy Ronaldu Lauderovi, nebo Diag Human? To se jednalo o podstatně větší peníze z kapes našich daňových poplatníků. Proč toto přešli mlčením? Že by jim někdo nerozdal „noty?“

P.S. Omlouvám se všem slušným čtenářům, že jsem po vzoru blogerů Petra Hanniga, Jiřího Čumpelíka, Libora Čermáka a dalších zavřel diskusi, protože sprostota a agresivita odpůrců Andreje Babiše přesáhla všechny meze a takové "diskuse" postrádají jakýkoliv smysl. Je škoda, že sprostí a agresivní diskutující mají na IDnes zelenou a naopak byla znemožněna diskuse řadě slušných diskutujících. Ať si tito frustrovaní „diskutující“ chodí psát obdivné příspěvky pod blogy svých oblíbenců, jejichž smyslem života je nenávist k Babišovi, Miloši Zemanovi, Putinovi či Rusku. Myslím si, že příspěvky, kde mne tito „diskutující“ srovnávají s nacisty do kultivované diskuse opravdu nepatří (ZDE).

