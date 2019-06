Jaroslav Štefec: V hlavní roli novičok

Nevím, kdo je Stanislav Dvořák a vlastně mě to ani nezajímá. Až na pár výjimek sdílím s prezidentem Zemanem názor na kvalitu novinářské obce v ČR. Hloupá neználkovská bohorovnost, čišící z článku, mě v tom jen utvrdila. A nejde jen o osobu pisatele, ale také o lidi, kteří mají za povinnost články před zveřejněním přečíst, o redakční radu a vliv skutečného majitele, pod jehož taktovkou Novinky své články zveřejňují.

Téma nic moc - krátký fim BBC o osudu policisty, který zemřel po údajném útoku na otce a dceru Skripalovi chemickou látkou s oblibou tzv. "novináři" a politiky označovanou jako "novičok". A údajné "výjimečné hrdinství" lidí v Salisbury v této „krizi“. Ovšem ten obsah! Už dlouho jsem nečetl takovou manipulativní sbírku polopravd, lží a vyložených hloupostí k tomuto od samého počátku pěkně páchnoucímu, dnes ale už dávno "vyčpělému" tématu na tak malém prostoru

Pominu fakt, že samotný pojem "novičok" je vlastně fake. Ruskofonně znějící pojem, údajně používaný v bývalém SSSR jako krycí označení skupiny nově vyvíjených bojových nervově paralytických látek, byl podle všech indicií uměle vytvořen v USA nebo v Británii až v souvislosti s kauzou "Salisbury". Důležitým faktorem jeho vzniku byla vedle slovansky znějícího názvu nejspíše podobnost s v angličtině podvědomé obavy vzbuzujícím spojením "now we choke" ("teď se dusíme").

V článku se mj. dozvíte, že: "Prezident Miloš Zeman loni uvedl, že se novičok vyráběl u nás. Ministerstvo obrany uvedlo, že látky typu nervového jedu novičok se v Česku syntetizují pro účely protichemické obrany, ale pouze v mikroskopickém množství. Podle ministerstva zahraničí se v ČR netestovala látka, kterou byl otráven Skripal." Vezmu to větu po větě.

Miloš Zeman neuvedl, že se "novičok vyráběl u nás". Citoval ze zprávy BIS. Pro připomenutí z Echo24: "„Loni v listopadu ve Vojenském výzkumném ústavu ministerstva obrany v Brně byl testován nervově paralytický jed označovaný jako A230. Množství vyrobeného jedu bylo údajně poměrně malé a po testování byl tento jed zničen,“ citoval Zeman ze zprávy BIS." Trochu jiná dikce, že?

Stejně tak MO ČR neuvedlo, že "... látky typu nervového jedu novičok se v Česku syntetizují ...". Doslovná citace zní "Látky v tisku označované jako „Novičoky“, mezi něž patří i látka A230, jsou potenciální otravné chemické látky, jejichž identifikace a obrana proti nim je součástí výcviku českých vojenských protichemických jednotek. Pro úkoly detekce, ochrany a bezpečnosti občanů ČR byly proto i tyto látky zařazeny k testování jejich chemických vlastností, tak jako i jiné bojové otravné látky jako např. sarin nebo tabun." Čili doslova „látky označované v tisku jako novičok“, což je poněkud rozdíl.

A poslední věta, zmiňující ministerstvo zahraničí, už vůbec postrádá smysl. Od kdy je zamini kompetentní k vyjadřování se, jaké chemické látky se v ČR testovaly nebo ne? Od toho je tady ministerstvo obrany, případně Státní úřad pro jadernou bezpečnost, do jehož kompetence problematika šíření a používání chemických zbraní spadá.

Samotný článek, na první pohled relativně neutrální, je navíc doprovázen výběrem „správných“ titulků starých článků k tomuto problému, evokujících jasnou vinu Ruska na incidentu. Namátkou: Skripalovy otrávili ruští vojenští rozvědčíci, prohlásila natvrdo Mayová. Skripalovi? Kdeže, jeli jsme se podívat na Stonehenge, tvrdí údajní ruští agenti. USA zavedly nové protiruské sankce, míří i na agenty podezřelé z otrávení Skripala. EU uvalila sankce na vedení ruské vojenské rozvědky GRU kvůli otravě Skripalových. Ruský agent měl použít novičok už v roce 2015, píše server The Insider.

Suma sumárum, sečteno a podtrženo: Jediným účelem článku z dílny Novinky.cz je udržovat zasmrádlé a polozapomenuté téma v oběhu a zároveň přikapávat jedu do domácí protizemanovské "informační žumpy". Proč? Rovin je tady několik. Začnu nenápadnou slovní ekvilibristikou článku s navazujícím přehledem titulků dalších odkazů. Ta je postavena tak, aby Zemana zpodobnila jako člověka podezřelých názorů, ne-li přímo lháře. To zásadní poselství článku ale je udržování povědomí o tom, že Rusko jako stát je (bez jakýchkoliv hmatatelných důkazů) nezpochybnitelným útočníkem a Británie (jako země NATO) hrdinnou obětí, proti níž došlo k útoku chemickou zbraní.

Nevím, jestli si někdo uvědomuje obrovské riziko plynoucí z této neustále se opakující stále zřejmější lži. Doslova a do písmene se jím totiž otvírá víko Pandořiny skříňky válečného šílenství na území Evropy v paralele s útokem z 11. 9. 2001. Ten byl sice proveden údajně muslimskými teroristy se Saudské Arábie, odkud ostatně pocházel i sám Bin Ladin, ale na jeho základě USA prostě oznámily svým spojencům v NATO, že aktivují článek 5 Severoatlantické smlouvy, aby vzápětí bez schválení RB OSN vtrhla jejich vojska na území Afghánistánu, později Iráku a dalších zemí Blízkého východu. Samozřejmě za nadšeného a oslavného hýkání politických figurek v čele "spojeneckých zemí", včetně ČR.

Co v tomto smyslu brání Velké Británii požádat o aktivaci článku č. 5? Zatím o tom v NATO údajně nikdo neuvažuje, ačkoliv podle slov tehdejšího velvyslance při NATO Šedivého je "Pro Británii útok součástí širšího trendu tolerujícího používání podobných látek, jako jsme svědky například v Sýrii.“ Co následovalo po „útoku chemickými látkami v Sýrii“ už víme. Rusko ale zatím nevypadá na to, že by si něco podobného nechalo beztrestně líbit.

Téma „novičok“ se neustále vrací do veřejného prostoru. Jsme připravováni na to, že ve vhodném okamžiku budou „objeveny nové skutečnosti“, článek 5 aktivován a my budeme spolu s celou Evropou pod směšnou záminkou vrženi do „odvetného útoku“ na Ruskou federaci? Co by následovalo, to si soudní lidé dokáží živě představit. Každopádně propaganda jede na plné obrátky, politická scéna držená mediálně „pod krkem“ umělými kauzami na povel radostně přikyvuje a tleská sebevětším nesmyslům. Včetně nákupu zbraní a plynu z USA. Nějaké „národní zájmy“ periferní kolonie s matoucím názvem Česká republika a nás, jejích občanů, vlastně dneska nezajímají už vůbec nikoho.

autor: PV