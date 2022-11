Jindřich Berounský: Šéf Drážní inspekce se usvědčil z nekompetentnosti

U šéfa Drážní inspekce (DI) Jana Kučery je evidentní, že na prvním místě jsou pro něj média. To by nebylo špatně, kdyby poskytoval fundované a nikoliv předčasné informace k železničním nehodám se svými domněnkami a vlastními úsudky, které se nakonec nepotvrdily. V souvislosti s uplynuvším rokem od tragického pádu kabinky lanové dráhy na Ještěd dokonce přišel 31. října se zajímavými zjištěními, která teď do vzniku závěrečné zprávy nemůže prozradit. To škodí instituci, která je i podle evropské legislativy klíčovou pro bezpečnost na železnici a inspekčním orgánem pro vyšetřování nehod a mimořádných událostí a které bulvární styl rozhodně nepřispívá k její prestiži.

Jan Kučera rád spolupracuje se zpravodajským webem (zaměřeným na dopravu), který má díky tomu informační náskok a bezprostřední informace o mimořádných událostech. Na tomto webu se Jan Kučera rád pouští do diskusí a ponechme stranou, zda je to vhodné. Ale když už tak činí, bylo dobře, kdyby neprezentoval nepravdivé, neúplné a zkreslené informace. Tentokráte se střelil do vlastní nohy v diskusi k vykolejení manipulačního nákladního vlaku ve stanici Praha – Horní Počernice 14. 11. 2022. Jeden z diskutérů se podivoval nad tím, že vypadnutí jednoho vozu DI šetřit bude a kompletní shoření motoráku (KŽC, Arriva) však nikoli a že to považuje za divnou logiku.

Jan Kučera uvedl: „Já se s Vámi do této diskuze pouštět nebudu; to, co má či nemá šetřit DI, neurčují anonymní uživatelé na webech v diskuzích, ale naše vnitřní pravidla, které jsme si po pečlivé úvaze stanovili. Povinnost šetřit má DI dánu pouze na vážné nehody na dráze železniční (vyjma metra); požár NIKDY vážnou nehodou nebude (ať už si kdokoliv píše cokoliv jiného a hledá v tom senzace). Víc k tomu už nemám.“

Na otázku diskutujícího „Proč požár nikdy nebude vážnou nehodou? Co kdyby k němu došlo třeba v tunelu?“ Jan Kučera odpověděl: „Protože definice vážné nehody: „Vážnou nehodou je nehoda způsobená SRÁŽKOU nebo VYKOLEJENÍM drážních vozidel, jejímž následkem je ….“

Opět ponechme stranou „vnitřní pravidla“ DI a pečlivost, kterou se Jan Kučera zaštiťuje. Poté, co si nám nechal zrušit přibližně čtvrtinu zaměstnanců, mu vlastně ani nic nezbylo, než redukovat i počty MU šetřené Drážní inspekcí. Celá definice nehody však podle § 49 odst. 2) zákona o drahách říká toto:

Nehodou je událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma. Vážnou nehodou je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí ve výši nejméně 2000000 EUR, nebo jiná nehoda s obdobnými následky. A právě tento dovětek v definici je zásadní.

Není to poprvé, co Jan Kučera odkazuje šetření požáru drážních vozidel Hasičskému záchrannému sboru ČR (HZS), Policii ČR a Správě železnic. Jenže HZS neprovádí bezpečnostní šetření, které jednoznačně náleží DI, což potvrzuje § 50 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. S šetřením požárů počítá evidentně Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/798, o bezpečnosti železnic, když uvádí v Článku 3 v rámci definic jednoznačně, že požár je jednou z kategorií nehody!

Celá definice nehody podle evropské směrnice o bezpečnosti:

nečekaná nebo nezamýšlená náhlá událost nebo sled událostí, které mají za následek vznik škody; nehody se dělí do těchto kategorií: srážka, vykolejení, nehody na přejezdech, nehody osob, na kterých se podílejí pohybující se kolejová vozidla, požáry a jiné nehody; „vážnou nehodou“ jakákoli srážka vlaků nebo vykolejení vlaků s následkem usmrcení nejméně jedné osoby, závažného zranění nejméně pěti osob nebo rozsáhlé škody na kolejovém vozidle, infrastruktuře nebo na životním prostředí nebo jiná nehoda se stejnými důsledky, která má zřejmý dopad na regulaci bezpečnosti železnic nebo na zajišťování bezpečnosti; „rozsáhlou škodou“ se rozumí škoda, jejíž výši může inspekční orgán ihned odhadnout nejméně na 2 miliony EUR;

Jan Kučera a DI musí šetřit každopádně požáry vozidel, které jsou vážnou nehodou v případě škody od 2 milionů EUR. To platí s účinností novely zákona o drahách od 1. 2. 2022. Do té doby byla hranice škody vázaná na limit škody velkého rozsahu. Podle trestního zákoníku nejméně 10 000 000 Kč. DI ale nešetřila ani požár motorové jednotky řady 845/945 na Chřibské z 15. 1. 2021 se škodou 17,5 mil. Kč. Proto také zůstalo utajeno, že uvnitř shořel dětský kočárek a většina cestujících nebyla řízeně evakuována, ale utekla před požárem po trati a následně bloudila lesem ve hlubokém sněhu. To je výsledek vnímání bezpečnostního šetření a pojetí systému bezpečnosti železnice v Evropské unii ze strany nekompetentního šéfa DI, který bohužel na svou funkci dlouhodobě nestačí.

Jindřich Berounský

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

