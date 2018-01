Jiří Baťa: Občan je falešným videem Michala Horáčka vmanipulován do pozice idiota

Kandidát Horáček njěkolikrát ve své kampani proslul silnými slovy, že stávající prezident se nezúčastní duelů s ostatními kandidáty, protože se prý bojí, že by neobstál. Zvláště pak se prý bojí samotného Horáčka, který by si prý, jak velkohubě pronášel, M. Zemana namazal na chleba. Silná slova, ale skutek utek. Jestliže se Miloš Zeman duelů nezúčastnil, je to jeho právo, což však neznamená, že tak činí z důvodů obav z možného neúspěchu. Jsem přesvědčen, že s vyjadřovacími schopnostmi a rétorikou, s jakou M. Zeman vystupuje na veřejnosti, Poslanecké sněmovně a jinde, nemá mezi kandidáty konkurenci o nějaké bojácnosti M. Zemana nemůže být ani řeč. Pokud o ní pan Horáček mluví, je to jen obraz jeho ubohého charakteru a morálky, což o něm také mnohé napovídá.

Video, které si nechal Horáček vyrobit, je pro běžného člověka, který nemá ani tušení o navýsost neférového, nečestného a zbabělého způsobu předvolebního boje veksláka Horáčka se může mylně domnívat, že duel je autentický. Nicméně po jeho shlédnutí a při vědomí, že se jedná o podvrh, podvod, resp. falešné video je zcela zřejmé, že kromě celkového pohledu na tři účastníky rozhovoru, který dělá dojem autentičnosti, je samotný rozhovor mezi prezidentem Milošem Zemanem a panem Soukupem je rozhovor veden pouze mezi prezidentem a panem Soukupem.

Video najdete ZDE.

Vstupy pana Horáčka jsou evidentně a zjevně do rozhovoru obou pánů vsazeny, což dokazují záběry, kdy se sice pan Horáček jakoby obracel buďto k prezidentu Zemanovi, nebo panu Soukupovi, ale reakce na „výlevy“ pana Horáčka, jak by se dalo očekávat jak ze strany pana Soukupa, tak především od M. Zemana de facto žádná není, protože jak je patrné z pohledu M. Zemana, ten je upřen na pana Soukupa. Ani na moment nelze pochybovat o tom, že v případě, že by rozhovor mezi M. Zemanem a panem Horáčkem byl reálný, by prezident Zeman ani jednou pohledem, resp. pootočením hlavy k (virtuálnímu) panu Horáčkovi nedal najevo, že vnímá jeho přítomnost a hlavně, že by nezareagoval na Horáčkovy neurvalé výpady vůči němu.

Slovní vstupy pana Horáčka totiž byly charakteru, které by si v případě reálného rozhovoru nikdy nedovolil vyslovit. Skutečnost, že svá silná a „nabubřelá“ slova pronášel v Zemanově nepřítomnosti, které byly do fixního duelu obou kandidátů zdařile vsunuty, mu dodaly dostatek kuráže k otevřeným a hrubým výpadům vůči prezidentovi Zemanovi. Není vyloučeno, že by taková slova v nepřítomnosti Miloše Zemana neřekl při jiné příležitosti, nicméně jakkoli se pan Horáček před veřejnosti prezentuje jako suverénní princ „Nebojsa“ slova, spojená s jeho „údajnou“ účastí v rozhovoru s prezidentem Zemanem, by si nikdy, opakuji nikdy nedovolil říct přímo do očí tak, jak to předvedl v tomto falešném videu.

To je na tom videu to nejhorší, neboť využil nepřítomnost kandidáta M. Zemana k nečestným, hrubým, netaktním provokativním výpadům vůči jeho osobě, když vzhledem k faktické Horáčkově nepřítomnosti nemohl M. Zeman na jeho výpady zareagovat. Nemohl, protože pro Horáčkovu nepřítomnost v rozhovoru s panem Soukupem je neslyšel. Občan, aniž si to uvědomuje, je tímto videem vmanipulován do pozice idiota, který má uvěřit, že na videu či obrazovce vidí skutečný duel mezi Milošem Zemanem a Michalem Horáčkem.

Není tomu tak dávno, kdy jeden z Horáčkových kandidátských konkurentů Jiří Drahoš s bývalým premiérem Sobotkou konzultoval své vážné obavy z možností ovlivnění našich prezidentských voleb ruskými zpravodajskými službami (jako prý v případě prezidentských voleb v USA) a také řada dalších podobných demokratů z neziskového sektoru neustále varují, že Rusko chce nebo může v Česku ovlivnit prezidentské volby. Jediný, kdo v Česku manipuluje a ovlivňuje volby je právě jeden z prezidentských kandidátů Pražské kavárny, kterému evidentně nevadí, že svým činem pár hodin před volbami pokřivuje předvolební realitu a nejspíše porušuje i platné zákony. Takovéto kroky prezidentského kandidáta vedou ke značnému znedůvěryhodnění voleb, ke ztrátě voličské důvěry a ke ztrátě iluzí o volebním procesu. O samotném poškození jednoho z nejvážnějších kandidátů ani nemluvě, což zřejmě také bylo cílem a účelem Horáčkova bezprecedentního, zbabělého činu- falešného videa!

Jiří Baťa

Psali jsme: Vy nechcete lidi sjednocovat. Takže je chcete rozdělovat jako Zeman? Drahoš se v „Moravcově podhradí“ pustil do Horáčka. Ten kontroval stejně tvrdě Podrážděný Horáček, uzavřený Drahoš, vysmátý Topolánek. Přečtěte si úplně vše o debatě prezidentských kandidátů na Nově. Byli jsme i v zákulisí Lepší euro nežli rubl. Vy jste tady za energetické firmy. Prezidentští kandidáti v rozhlase na poslední chvíli lovili voliče a vytáhli už úplně všechno Dvě půlmilionové sázky na Zemana během chvíle. Jak si stojí kandidáti u sázkovek?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV