Jiří Malý: Hrozí ČR barevná revoluce? (1. část)

MAGIE BAREVNÉ RECOLUCE

V souvislosti s volbou prezidenta začali dobrovolníci volebního štábu Pavla Fischera roztáčet vlastní, český Majdan. Nevěřil jsem, že je to možné, ale bohužel se to skutečně stalo a pokračuje dál.

Aby tedy bylo jasné, o co se tady jedná a jak může vše případně skončit, zrekapitulujme si technologii a scénáře "barevných revolucí". Přitom můžeme vycházet z historických zkušeností z již realizovaných akcí.

Nejprve je třeba říci, že "barevná revoluce" je operace, jejíž významnou součástí je tzv. ceremoniální magie a nejedná se pouze o organizaci událostí a manipulaci s lidmi. Scénář "barevné revoluce" má po několika opakováních již dobře zafixovanou matrici, takže již pouhý název je podle všeho způsobilý spustit odpovídající scénář, případně čerpat energii z již existujících egregorů.

Scénář asociovaný v matrici s pojmem „barevná revoluce“ obsahuje tyto základní prvky:

Nenávist

Masové rituály (podrobněji viz níže)

Zpochybnění výsledku voleb

Státní převrat

Násilí a zabíjení

Občanská válka

Matrice barevné revoluce je výrazně destruktivní, obsahuje násilí a zabíjení. Energie nahromaděná v egregoru již v jeho počátečních fázích může být značná, proto si dobře rozmyslete případné individuální akce, abyste nepřišli k úrazu.

Magická složka „barevné revoluce“

Fáze 1 - vytváření egregoru

V první fázi magické operace se vytváří egregor a hromadí počáteční energie.

Konkrétní egregor „tyrkysové revoluce“ byl počat v lůně římskokatolické církve. Začal jako kampaň na podporu Pavla Fischera, kterou šířili a šíří dobrovolní aktivisté, zejména pomocí facebooku. O jiných sociálních sítích není autorovi nic známo, případné informace uvítáme

Zapojení katolické církve není náhodné. Ze všech českých náboženských společenství (kromě pravoslavného) je nejobřadnější a její členové se v ceremoniálních událostech cítí „jako doma.“

Prvním symbolem egregoru se stala zkratka "PF 2018" (Pavel Fischer 2018). Dalším symbolem je barva, a to tyrkysová (modrozelená). Později byla značka PF 2018 doplněna plným názvem: "Tyrkysová revoluce 2018".

Energie egregoru se vytváří a doplňuje vybuzením emocí davu. Počáteční energie tohoto egregoru pochází, jak jinak, hlavně z nenávisti vůči prezidentu Miloši Zemanovi, a je živena notorickými pomluvami a urážkami.

Fáze 2 - posílení egregoru, aktivace davu

Do dalšího posilování egregoru je potřeba zapojit dav, který se sejde na jednom místě a vytvoří emoční energii. To se pravděpodobně poprvé uskutečnilo večer ve čtvrtek 10.1.2018 v Praze na Palachově náměstí. Z události existuje na facebooku krátký video záznam ve facebookové skupině Tyrkysová revoluce 2018.

Na videu jsou vidět všechny "povinné složky" matričně-egregoriální ceremoniální magie: barva, obrazová symbolika (nápisy PF2018, symbol mávající ruky), píseň "Tyrkysová revoluce", klátivý, rytmický společný pohyb.

Fáze 3 – nasměrování egregoru

Po prvním kole prezidentské volby Pavel Fischer nepostupuje a již aktivovaný egregor se "přesměrovává" na Jiřího Drahoše. Je to poměrně jednoduchá operace, v hysterii po prvním kole voleb to jde jako po másle. Příznivci všech ostatních protikandidátů se až na velmi řídké výjimky „nabalují“ na Jiřího Drahoše, rozdíly v profilu, programu či názorech nikoho nezajímají. Tím se vysvětluje, proč byli v kampani k prvnímu kolu všichni kandidáti nevýrazní a málo konkrétní – nevědělo se, kdo postoupí do druhého kola, a proto museli být všichni vzájemně zaměnitelní.

Díky facebooku, který ukazuje jenom příspěvky vašich „přátel“ proběhly tyto tři úvodní fáze zcela nenápadně a v podstatě nikdo mimo okruh katolické církve je nezaznamenal. Nicméně egregor vstupuje do veřejného prostoru s poměrně značnou silou. Podle počtu hlasů (zhruba 500.000) to vypadá, že za Fischera hlasovali téměř všichni katolíci s volebním právem. To je už od začátku velmi silný náboj.

Dosud jsme popisovali již proběhnuvší události. Nyní následuje popis dalších stupňů magické složky barevné revoluce, které podle „pravidel žánru“ teprve musejí přijít.

Fáze 4 – nasměrování nashromážděné negativní energie

Až do druhého kola volby bude nashromážděná negativní energie využita k masovému hysterickému útoku na Miloše Zemana s cílem způsobit mu kolaps a smrt. Na egregor se postupně napojují nekatolíci, kteří sdílejí podporu Drahoše.

Tato fáze začala hned v pondělí ráno. Dovolíme si jedovatou poznámku: kdyby se objevila taková záplava sdílení a příspěvků na Facebooku ve prospěch Zemana, okamžitě bychom se dočetli ve všech českých i zahraničních médiích, že je to práce „placených prokremelských trolů.“

Pokud Zeman přežije následující dva týdny a bude zvolen, energie bude nasměrována na zpochybnění výsledku voleb. Zasáhne slabé články. Poctiví lidé, kteří by za normálních okolností podle pravdy potvrdili, že volby byly v pořádku, začnou říkat neuvěřitelné věci. Zhysterizovaný dav bude všemu věřit, protože emoce již dávno převážily nad racionálním uvažováním.

Fáze 5 – rituální lidská oběť

Příprava: zahraniční (ale i naše) média začínají informovat o "obavách z násilného vývoje", "obavy z nasazení ozbrojených složek proti protestujícím" a podobně. Přitom k násilí samotnému zatím nikde nedochází, ale zprávy v médiích se je snaží předstírat nebo vyprovokovat. Někdy i vymyšlenými zprávami o násilných střetech.

V této fázi je potřeba za každou cenu zabránit vzniku násilí, a to tím, že nebudete nikam chodit a nebudete se nikde zapojovat do žádných "debat".

Následujícím povinným prvkem ceremoniální magie je již samotná rituální lidská oběť. Může se jednat o cokoliv – přímé zabití, nehoda (ušlapání, dopravní nehoda) i například fiktivní mrtvola (všeobecně známý „student Šmíd“ Petra Uhla z listopadu 1989).

Poté, co v roce 2017 dostaly Bílé přilby Oscara za natáčení "dokumentárních filmů", můžeme v tomto směru očekávat velmi kvalitní "produkci.

Fáze 6 – další hromadění energie

Po rituální oběti následuje čas rituálního truchlení. Je to čas velkého emočního vypětí, zpěvu smutečních písní, hymny, případně vzniku nových egregoriálně matričních symbolů (respektive magičtí operátoři mohou zapojit do procesu takové matričně-egregoriální symboly, které vhodně posílí zamýšlený vývoj scénáře). Je možné, že se v tuto chvíli objeví symbolika svatého Václava.

Fáze 7 – přechod do aktivní fáze násilí

Po úspěšném nahromadění energie ve fázích 4 a 5 dojde v poslední fázi k rozpoutání násilí, chaosu (s úmyslem vyvolat „řízený chaos“) a architekt celého projektu začne realizovat konečné cíle, o kterých v této chvíli můžeme jen spekulovat.

V dalším pokračování tohoto seriálu se pokusíme dát vám rady, jak této „barevné revoluci“ čelit.

Jiří Malý, Aliance národních sil

autor: PV