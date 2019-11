Jiří Paroubek: Demagogie české opozice

Vláda Petra Nečase (2010 – 2013), informovanými nazývaná jako Bakalova koalice, skončila v kotrmelcích. Samozřejmě lidsky nepřeji někdejšímu premiéru Nečasovi jeho dnešní nepříjemnosti se soudy. Myslím, že jeho soudní stíhání je velmi přehnané a nevidím je jako něco, co by bylo v zájmu republiky. Vláčet bývalé premiéry po soudech nemá valný smysl. Ostatně, eventuální odsouzení Jany Nečasové – Nagyové za přijetí nějakých dárků – kabelek a levných šmuků, je silně přehnané. Základní otázka v této souvislosti zní, zda se má odsuzovat za hloupost. Vzpomínám si, jak jsem před volbami v roce 2010 jemně sdělil národu, že paní Nagyová, která je zřejmě ve velmi blízkém vztahu s panem „Čistým“ Nečasem, dostávala na jím řízeném ministerstvu poněkud přehnaně vysoké odměny… Tehdy jsem byl okřikován a obviňován médii z negentlemantsví. Tentýž tisk teď však pase po krvi. Ale záležitost paní Nečasové – Nagyové přitom je politicky zcela marginální.

Vláda ODS, TOP 09, včetně STAN a Věcí veřejných, byla rozhádaná od samého svého vzniku, ovlivňována podivnými kmotry. A zavedla hospodářství země, v situaci, kdy se všude jinde v Evropě již podařilo ekonomice vzpamatovat po recesi z roku 2009, do recese další. Česká ekonomika - její HDP, se srovnal na úroveň předkrizového roku 2008 až v roce 2014, kdy už žalostná Nečasova vláda naštěstí zmizela zcela v propadlišti dějin.

Vlády ČSSD se v letech 1998 – 2006 snažily v ročních rozpočtech navyšovat mzdy učitelů, tak aby se tito dostali se svým průměrným platem nad 10% průměrného platu v zemi. To se do značné míry podařilo.

Když ale, po zakoupení dvou přeběhlíků Melčáka a Pohanky, vznikla počátkem roku 2007 Topolánkova vláda, byl se záměrem navyšovat platy učitelů konec. Tehdejší premiér Topolánek se vyjádřil, že učitelé, respektive státní zaměstnanci obecně, již mají jaksi předplaceno. Tedy jinak řečeno, že předchozí levicové vlády byly na učitele a další státní zaměstnance v platové oblasti příliš hodné.

Nejsem žádným mluvčím Sobotkovy ani Babišovy vlády, v nichž byly či jsou dominantními silami hnutí ANO a ČSSD, ale musím objektivně konstatovat, že pokud jde o učitele, snaží se současná vláda naplňovat vládní prohlášení. V něm přislíbila velmi slušný nárůst mezd učitelů. A pokud dnes školští odboráři žehrají na to, že v letošním roce, kdy měl být nárůst jejich mezd meziročně 15%, a je „jen“ 11%, a současně mluví o tom, že peníze na navýšení mezd o 15% vláda zaslala krajům a že tedy ten rozdíl mezi 15 a 11 % v penězích je zadržován v pokladnách krajů a u ředitelů škol, tak je to skandální. Nedávná stávka učitelů měla být zaměřena vůči zřizovatelům (tedy krajům) a také vůči ředitelům škol. Ti drží zbytečně peníze v pokladnách krajů a na účtech škol a v důsledku toho dochází ke zbytečnému napětí mezi učiteli.

Návrhy Pirátů a české pravice na navýšení mezd učitelů z vládou zaručených 10% na 15% jsou tedy čirou demagogií. Je to nehoráznost už také proto, co strany české pravice za svého vládnutí v této oblasti dokázaly. A upřímně, co také, pokud jde o Piráty, dokázal jejich zatím jediný viditelný představitel ve výkonné moci, primátor Hřib. Výsledky práce tohoto arogantního muže jsou zatím opravdu velmi ubohé. Praha je spravována ještě hůře než za předchozí koalice s hlavními protagonisty Krnáčovou a Dolínkem. Snad nejskandálnější rozhodnutí primátora Hřiba bylo jakési podmíněné odmítnutí premiérova požadavku na uvolnění části pozemků na výstavbu vládní čtvrti v Praze – Letňanech. Hřib odmítl vstřícný návrh premiéra, že by stát byl schopen recipročně dokončit výstavbu vnitřního městského okruhu, v odhadované hodnotě až 60 mld. Kč. Pozemek na případnou výstavbu ministerstev má prý hodnotu půl miliardy korun. Je to tedy jako by někdo chtěl směnit dobře šité kalhoty za pouhý knoflíček od kalhot. Ne tak primátor Hřib.

Bude ještě chvíli trvat, než Pražané přijdou na to, že tento muž je, řečeno s Macharem, „vztyčeným klasem prázdným“. Tedy žádné zkušenosti, žádná koncepce, žádné jasné cíle, jen se nosí jako páv. Snaha řešit pouze úplně marginální záležitosti (změna znělky na schůzích zastupitelstva). Prostě „přátelé lidu“ z české parlamentní pravice by měli přestat s demagogií a nechat vládu alespoň v této oblasti v klidu pracovat.

Pokud jde o mzdy učitelů, vláda odvádí slušnou práci. Nyní je tak trochu na učitelích a ředitelích škol, aby přišli s návrhy jak zvýšit kvalitu českého školství a především kvalitu výuky matematiky.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

