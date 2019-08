Jiří Paroubek: Dvoje zemské volby na východě Německa

A porovnal výsledky průzkumu s výsledky posledních voleb v těchto zemích před pěti lety. Pokud jde o Sasko, pak o prvenství ve volbách bude zápasit podle všeho CDU s AfD. Na třetím místě je v této zemi podle průzkumů Levice. Obě dvě tyto tradiční strany, tedy CDU a Levice, ovšem zaznamenaly výrazný pokles hlasů. Tento pokles je u CDU možné považovat za kritický. Velmi pozitivně se naopak vyvíjí podpora Zelených. V této spolkové zemi zřejmě zdvojnásobí své zastoupení v zemském sněmu. 12% podle průzkumu jsou pro Zelené solidním číslem. Teprve za nimi následuje SPD s 9%, ovšem SPD se v této zemi dlouhodobě nedaří. Zdá se však, že CDU, Zelení a SPD budou nuceni po volbách uzavřít povolební koalici. Jiné řešení poté, co AfD získá čtvrtinu hlasů, již vlastně nebude ani možné.

Druhá spolková země, tradičně ovládaná SPD, Braniborsko, má rovněž zajímavé výsledky. Nejsilnější stranou se zřejmě stane strana protestu AfD s 21% hlasů. Teprve za ní se může umístit SPD s 18%, která by ovšem zaznamenala pokles oproti volbám v roce 2014 zhruba 14% hlasů. Na dalších místech by se mohly umístit se 17% shodně Zelení a CDU. Zelení zaznamenají růst nejméně 10% oproti volbám v roce 2014 a naopak CDU zaznamená podle tohoto průzkumu pokles o 6%. Pro úplnost je potřeba dodat, že bývalí voliči CDU hledají nový politický domov nejen u AfD, ale také u FDP, která by se tentokrát mohla dostat s 5% do zemského sněmu.

V této zemi velmi pravděpodobně může být ustavena levicová koaliční vláda SPD, Zelených a Levice.

Celkově je možné říci, že obě vládní strany, což naznačují i celoněmecké průzkumy veřejného mínění, ztrácejí. Ať je to CDU či SPD. Ztrácí však v obou zemích také Levice, když její roli strany protestu přebírá SPD. Naopak do jisté míry resuscitace pozic se dožívá FDP, která by v obou zemích mohla při troše štěstí přejít přes 5% hranici volitelnosti. A vynikající vzestup zaznamenávají Zelení. Není to ještě na vítězství ani v jedné z „nových“ spolkových zemí, ale je to vynikající nárůst podpory voličů . No a fenoménem svého druhu je Alternativa pro Německo, která v obou zemích může získat něco mezi pětinou a čtvrtinou hlasů Sasů a Braniborů. Je tak dnes největší stranou protestu a ukazuje jen míru frustrace východních Němců a jejich nespokojenosti s politickou situací v zemi. Volba této strany ovšem žádné pozitivní řešení pro život běžných lidí nepřinese.

Porovnání výsledků zemských voleb 2014 s volební prognózou 2019

Sasko

Strana 2014 2019

Zelení 5,7 % 12 %

CDU 39,4 % 26 %

Levice 18,9 % 15 %

SPD 12,4 % 9 %

FDP 3,8 % 5 %

AfD 9,7 % 26 %

Braniborsko

Strana 2014 2019

Zelení 6,2 % 17 %

CDU 23 % 17 %

Levice 18,6 % 14 %

SPD 31,9 % 18 %

FDP 1,5 % 5 %

AfD 12,2 % 21 %

(zdroj: Die Zeit - Bundeswahlleiter, Prognosen Infranest dimap)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Bijec rudých z Prahy 6 Jiří Paroubek: Přepisovači dějin z pražských radnic Jiří Paroubek: Drzost neumětelů Jiří Paroubek: Dvojí mluva Donalda Trumpa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV