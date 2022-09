Jiří Paroubek: Jakou republiku budeme mít?

reklama

Bohužel, voliči v naší zemi mají krátkou paměť. Vlastně každá vláda pravice v této zemi skončila v kotrmelcích. A republiku vždy dovedla k hospodářskému poklesu. Tak skončila vláda V. Klause, ale tak skončila také Nečasova vláda.

Ještě před rokem dnešní ministři pravicové vlády mluvili o 4% inflaci jako o Babišově drahotě. Dnes máme inflaci oficiálně přes 17 % a nemluví se o Fialově drahotě... Pokud někdo z ministrů současné vlády mluví o příčinách drahoty, kterou svou neschopností způsobuje i tato vláda, nejčastěji míří ostřím své kritiky na Putina anebo na Babiše. To jsou univerzální zlobři, kteří mohou za všechno.

Vláda s největší pravděpodobností nemá zajištěn dostatek plynu na celou zimu, pokud by snad, nedej bože, Rusko západní Evropu od plynu odpojilo. Ministři Fialovy vlády sice tvrdí opak, ale věřit se jim příliš nedá.

Jisté ale je, že pokud nám během několik příštích let tato vláda zajistí plyn, bude to plyn podstatně dražší, nežli byl ten levný ruský před covidovou krizí. Takže občanům ani po skončení války na Ukrajině nezbude nic jiného, než platit několikanásobně dražší plyn, nežli byl ten ruský před covidovou krizí. A to se projeví nejen na cenách plynu pro domácnosti, pro průmysl, veřejný sektor, ale také na cenách elektrické energie, tepla, potravin, prostě všeho.

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 19672 lidí

Včera jsem si se zájmem přečetl rozhovor s generálem Petrem Pavlem. Ten se podle posledního, včera zveřejněného průzkumu stává hlavním favoritem prezidentské volby. Je proto dobré věnovat pozornost všem jeho názorům. A také lidem, kteří na něj zejména v odborných otázkách, kterým on nerozumí (ekonomika), mají vliv. Současná vláda sice neví, kde vezme peníze na nákup 24 stíhaček Fantom za bratru 80-100 miliard korun, dále na nákupy německých tanků Leopard za 20 miliard korun a zhruba 200 obrněných vozidel ze Švédska za asi 50 miliard korun. Miliardy korun jako kdyby tryskaly ze země. Ale my jsme nenarazili na zlaté žíly. Našimi zlatými doly je jedině práce našich lidí.

Pokud se evropská, a tedy i česká ekonomika dostanou do útlumu a spadnou do recese, což je velmi pravděpodobné, bude třeba nalézt cestu, jak se z toho dostat.

Současná vláda vůbec nepřemýšlí o navýšení daní, s výjimkou nové daně z mimořádných zisků. Nepřemýšlí o daňové progresi u daně z příjmu, která by byla trvalým zdrojem zvýšených příjmů státu. Zato vymýšlí nové výdaje v řádech desítek miliard korun na zbrojení.

A co k tomu má náš budoucí pan „prezident“? Jak se staví ke klíčovým ekonomickým otázkám? Bakalovské HN mu v PR článku, jehož obsah ani nechci komentovat, udělaly velký prostor. V rozhovoru jsem se dozvěděl, že ho např. příliš nezasáhlo obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. No, jestli dobře počítám, bylo mu tehdy šest let. Tak to se vcelku ani nedivím. Ale na konci bývalého režimu si už musel přeci povšimnout přítomnosti 75 tisíc sovětských vojáků…

Mnohem vážnější je, jak se staví P. Pavel k problematice přijetí eura. Možná, že i Ing. Tůma, bývalý guvernér ČNB, který mu radí v ekonomických otázkách, by měl v sobě alespoň na pár minut potlačit bankéře. Takže pochopitelně, protože ekonomické problematice Pavel nerozumí, přejímá pohled erudovaného ekonoma. Ale bankéř a národohospodář, to jsou dvě rozdílné kategorie ekonoma. Bankéř vidí jen to, co je dobré pro banky, národohospodář má komplexnější pohled.

Tůma i Pavel potřebují vysvětlit, že euro a jeho přijetí u nás není otázka čistě ekonomická. I já bych si přál, aby byla. I já bych se snažil, pokud bych po volbách do sněmovny v roce 2006 zůstal premiérem, abychom co nejrychleji přijali euro. Ale dnes je situace jiná. A hlavně jde o to, v jakém kurzu bude euro vůči koruně v okamžiku jeho přijetí. Skutečná hodnota koruny se dá vyjádřit ve vztahu k euru poměrem 1:20. Ale ČNB dnes zuby nehty za použití devizových rezerv drží kurz 24,50

Je zkrátka rozdíl, jestli dojde k zavedení eura u nás v konverzním kurzu 1:24, anebo v kurzu 1:20. Protože tím kurzem, který nám Evropská centrální banka (ECB) pro přepočet stanoví, bude přepočteno všechno: mzdy, ceny, důchody, ale také třeba vklady. Jinak řečeno, pokud např. dojde k stanovení konverzního kurzu na úrovni 1 euro za 24 korun, budou čeští občané okradeni zhruba o pětinu svého majetku, který mají na svých peněžních účtech umístěn. Sníží se díky takovému kurzu rovněž kupní síla obyvatelstva zhruba o pětinu. A to by byla v situaci, kdy budeme součástí prostoru Evropské měnové unie, opravdu vážná věc.

Takže pan generál bude hájit v této závažné otázce zájmy bankovního sektoru. A k tomu ještě výdajové průjmy ve státním rozpočtu, způsobené touto vládou, pádící inflace a nedobře bude v České zemi.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Už je mi sociální demokracie jen líto… Jiří Paroubek: Loser Špidla promluvil Jiří Paroubek: Vláda chce zemi totálně zruinovat Jiří Paroubek: Je proces s A. Babišem opravdu nepolitický?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.