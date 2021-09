Jiří Paroubek: Koalice SPOLU včera řádila

reklama

V hlavní roli na akci pro dvě stě stranických matadorů tři konzervativních stran byl tentokrát presumptivní premiér (pánbůh nás před tím uchovej), předseda ODS Petr Fiala. Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 2% Víc peněz a osobní prosperitu 3% Svobodu podnikání 5% Demokracii 9% Bezpečnost 81% hlasovalo: 3441 lidí

Na Petru Fialovi mě fascinuje jedna jeho vzácná schopnost. I ty největší pitomosti říká naprosto klidným hlasem a zdá se, že jim snad i věří. Pokud ovšem věří úplným pitomostem, tak bychom se před tímto člověkem měli mít velmi na pozoru, byl by jako šéf exekutivy nebezpečný.

Nechci se zabývat řadou jeho dílčích nerozumných vyjádření. Soustředím se jen na pouhopouhá dvě vyjádření. Ty však jsou zcela zásadního charakteru, protože jsou příkladem čiré politické demagogie.

Tak za prvé. Pan presumptivní premiér v půlhodinovém mobilizačním projevu strašil, že Česku hrozí extrémní zadlužení (s tím by se možná dalo souhlasit, pokud se tempo souč676asného zadlužování za rok či dva nezmírní), ale zejména mu prý hrozí státní bankrot!.

To vše říká představitel strany, která tuto zemi přivedla již třikrát do vážných hospodářských potíží. Stagnace hospodářství v roce 1997 znamenala předčasný konec Klausovy vlády. V roce 2009, tedy za vlády ODS jsme zažili velkou hospodářskou recesi. A v roce 2012 a 2013 se hospodářská recese za vlád ODS dostavila znovu. Od poklesu v roce 2009 trvalo až do roku 2013 nežli bylo dosaženo úrovně HDP dosažené v roce 2008. Přitom vláda ODS v roce 2007 přišla k prostřenému stolu. Trval vysoký hospodářský růst, nastavený předchozími sociálně demokratickými vládami. Utlumili ho.

V roce 2008 a 2009 vláda ODS zkonzumovala bez skrupulí 158 mld. korun rozpočtových reserv, které jí ve státní kase zanechala v roce 2006 vláda pod mým vedením. V letech 2009 – 2013 vlády ODS navyšovaly státní dluh každoročně více než sto miliardami korun.

A jak si vedly vlády soc. dem. a hnutí ANO v letech 2014 – 2019, tedy před pandemií? Hospodářský dluh Česka v této „pětiletce“ poklesl o 40 mld. korun, relativně ve vztahu k HDP o cca 10%. Naopak HDP státu v této „pětiletce“ vzrostl o cca jeden bilion šest set miliard korun. To je ekonomická efektivnost, nastavená ještě Sobotkovou vládou, o které se pravicovým vládám nikdy ani nesnilo. Pokud chtějí voliči všechno zkazit, dají ekonomickým neumětelům z řad pravice vládu opět do rukou.

V obou letech (2020-2021), kdy jsou státní finance zasaženy rozhodující měrou – tak jako v jiných státech světa – důsledky pandemie, je situace poněkud jiná. Z těch zhruba 700 mld. korun, o které navýšíme v důsledku pandemie na konci tohoto roku státní dluh (za oba roky 2020 a 2021) ovšem cca 450 mld. korun bude tvořit dopad opatření k eliminaci důsledků covid-19, na pomoc hospodářství, podnikatelům a zaměstnancům. A další nejméně 200 mld. budou úniky příjmů státu v důsledku krize, lockdownu, způsobeného pandemií.

Druhým bludem, který Fiala pustil do světa je, že Česko by bylo při zachování vlády s účastí hnutí ANO ohroženo „vychýlením země k Východu“. Co jsem zatím viděl, k ničemu takovému nedošlo. Naopak současná vláda spíše zkomplikovala vztahy s Ruskem. A pokud jde o vztahy k Číně, spolupráce s ní se v podstatě omezuje na obchodní výměnu a sporadické oboustranné investice.

Předseda ODS by zkrátka neměl používat vyslovené lži, a to ani v mobilizačním projevu, určenému k potěše vlastních funkcionářů a části popletených voličů. Neměl by se zkrátka nechat strhnout k takovému politickému šarlatánství. Zřejmě pohled na politické preference, které predikují velkou vzdálenost koalice SPOLU od volebního vítězství, mu poněkud zatemňují mysl.

Také mně upřímně pobavil jeden ze čtyř hlavních cílů jeho vlády. Tedy, pokud jí bude předseda ODS po volebním vítězství sestavovat. Slibuje už dlouhé týdny výstavbu 40 tisíc nových bytů pro mladé lidi ročně. Těch 20 tisíc bytů přes hypotéční financování se tak nějak postaví více méně samo, a to díky developerům, kteří si na tom mastí kapsy. Ale těch dalších cca 20 tisíc bytů ročně je poněkud v nedohlednu. ODS se svými spojenci nedokáže formulovat žádné nástroje, které použije např. k povzbuzení výstavby komunálních a družstevních bytů. To je ten segment bytů, který může skutečně poskytnout levné nájemní bydlení mladým lidem. Jakým zázrakem to ale chtějí hoši a děvčata z koalice SPOLU onu výstavbu učinit, to už veřejnosti prostě nejsou schopni sdělit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

