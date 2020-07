Jiří Paroubek: Král hnojníků

Nedá mi to, abych se nevyjádřil k článku P. Holce na Info.cz, který je uveden nepříliš originálním a laciným leitmotivem: „Pachatel se prý vždy vrací na místo činu“. Prý kroužím spolu s P. Bendou kolem sociální demokracie. To samo o sobě snad ale není na závadu...

Myslím si již dlouho, že redaktor Holec je stižen nějakým typem duševní poruchy. V jeho vždy tendenčních komentářích, ať se týkají kohokoliv, není nikdy nic pozitivního. Pokud jde o mou osobu, tak si ve svém komentáři Holec nicméně dával dobrý pozor, protože si uvědomuje, poté co Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl v můj prospěch ve sporu s TV Barrandov, jejíž šéf a komentátor Jaromír Soukup bezuzdně lhal v několika svých pořadech o mé osobě, že už neprodám svou kůži lacino. Zaplať Pánbůh, se změnila i rozhodovací praxe našich soudů, která se nyní, pokud jde o ochranu osobnosti, přibližuje zavedené praxi zemí Evropské unie. A tak si musí skandalisté typu Holce dávat velký pozor. Petr Benda se v minulosti lživým útokům, které na něj byly vedeny, nikdy nebránil, protože moc nečetl noviny. Nyní jsem mu jako přítel poradil, aby okamžitě na jakoukoliv lež a osobní útok účelově na něj v médiích vedený, reagoval a v důsledku předával věci k řešení svému právnímu zástupci. Doporučil jsem mu pro tento účel svého právníka JUDr. Ing. Matouška, který úspěšně vedl mou soudní při s TV Barrandov.

Holec splácal, jako to dělá obvykle ve svých článcích, páté přes deváté. Mluvil cosi o miniaturních volebních výsledcích Národních socialistů. Upřímně, mnohem překvapivější než miniaturní výsledky této strany odkázané na nepravidelné sponzorské dary a bez přístupu do médií, je něco jiného. Překvapovat by tedy novináře Holcova „formátu“ mělo spíš to, jaký pád volebních výsledků zažila ČSSD po mém odchodu z funkce předsedy v roce 2010. Bylo to od 22% (což byl můj nejhorší volební výsledek, byť vítězný), k Sobotkovym 7% na podzim roku 2017 ve sněmovních volbách.

Kdyby chtěl Holec být korektní, musel by také napsat, jakých volebních výsledků jsme spolu s Bendou – já jako lídr a on jako předseda kraje – dosáhli v letech 2006 – 2010 v Ústeckém kraji. V roce 2006 to bylo téměř 36%, v roce 2008 v krajských volbách bezmála 33% a v roce 2010 více než 25%. Dnešní vedení Ústeckého kraje ČSSD v čele s Andrtem vykazuje volební preference aktuálně ve výši 2,9%. Je to katastrofa a Andrt, Havelka a Klika z ní vyvodili jediný závěr. Muž přes palubu a zachraň se, kdo můžeš. Tato klika neschopných zmastila společnou kandidátku s nečitelnými pravicovými subjekty, do které se v první desítce dostali dva sociální demokraté (!). Jak jinak, samozřejmě Klika a Andrt.

Holec ve svém článku fantazíruje dál. Ústecká organizace ČSSD prý byla něco jako sicilská odnož vládní strany. To možná byla, ale až v době po našem odchodu z ČSSD v září 2011. Houskova klika, která převzala moc v kraji na krajské konferenci v lednu 2011 se opravdu rozjela. A jaký je výsledek? Houska zastřelený, hejtmanka Vaňhová (jeho partnerka) obžalována ze závažných trestných činů a stejně tak Fišera, který v lednu 2011 nahradil Bendu ve funkci předsedy kraje. A, abych nezapomněl, náměstek Vaňhové, Kouda, je již pravomocně léta odsouzen a sedí.

Takže Pallermo ano, ale bez přítomnosti mé a Petra Bendy.

Chci jen připomenout, že již více než deset let má Petr Benda prověrku od NBÚ, nejprve na stupeň důvěrné a později na stupeň tajné. NBÚ velmi detailně při provádění bezpečnostní prověrky prověřuje jednak finance dotyčného, ale také jeho kontakty a osobní vazby. A nejen v přítomnosti, ale i v minulosti. Proto jakékoliv nařčení typu „podnikání na E55“ nebo „politického podnikatelství“, je třeba posuzovat jako lživé. Nemluvě o tom, že je zcela bez důkazů.

Jako můj velký přečin hodnotí Holec to, že …“Paroubek z Bendy udělal svého poslaneckého asistenta… a kmotra své dcery“. To je úplný blábol. Je přeci přirozené, že každý lídr kandidátky v příslušném kraji v poslanecké sněmovně má zájem, aby k němu měl co nejrychlejší přístup předseda jeho krajské organizace. To byl v mém případě Petr Benda. Jen tak mimochodem, za svou činnost asistenta nebyl nikdy odměňován.

Autor dále píše, že jako někdejší reportér Reflexu se zúčastnil před sněmovními volbami v Ústí v roce 2010 veřejné předvolební debaty: …připadal si prý jako ve skutečném Kmotrovi. Nevím, co pana Holce tak rozhodilo. Jestli se na debatě odehrávaly sexuální orgie či nastal Avatar anebo Bartolomnějská noc uspořádaná vůči odpůrcům ČSSD? Možná by to v jiném svém dílku mohl popsat, abychom se zasmáli.

V závěru svého článku žvaní cosi o „Paroubkově pádu“. Má zřejmě na mysli to, že jsem po vítězných volbách v roce 2010, s výsledkem, který pro následující Sobotkovo vedení byl nedostižný (22,2%), odešel zcela dobrovolně a nikým nevyzývám z funkce předsedy ČSSD. Jak jsem seznal z následujícího vývoje volebních výsledků strany, byl to akt poněkud unáhlený. Ale kvůli tomu to nezmiňuji.

Nynějších 2,9% volebních preferencí podle STEM v Ústeckém kraji, jak se zdá, není zatím povelem k odchodu pro Andrta, Havelku, Kliku a spol., kteří tento kolosální propad zavinili. Stojí v čele ČSSD v Ústí už nějaký rok a selhali, podobně jako jejich předchůdci z Houskovy skupiny šibalu.

Ještě bych se rád krátce věnoval dnešnímu článku J. Martínka v Právu pod názvem „ČSSD: Návrat ke starým časům?“. Také tento článek je velmi tendenční, i když pod článkem a jeho názvem bych si představoval, že se autor zamyslí nad tím, zda je možné v Ústeckém kraji hledat návrat k někdejším volebním výsledkům z mé éry. Tedy z let 2006 – 2010.

Cituji přesně z Martínkova článku: „Jméno Petra Bendy se objevilo i ve vyšetřování vraždy Romana Housky, kterého v listopadu 2013 zastřelil Michal Krnáč“. A na jiném místě v témže článku se píše cosi o vyjádření Vaňhové u soudu, že …„Benda měl za úkol dostat jej (Housku) z politiky“.

Vaňhové je mi osobně líto, již sedm let je bez svého partnera Housky a nyní ještě čelí u soudu obžalobě z neprůhledného rozdělování evropských dotací v kauze ROP Sverozápad. Jakou vlastně cenu vlastně má vyjádření takto obžalované osoby? Petr Benda nikdy nebyl vyšetřován v souvislosti s vraždou Housky. Právo by mělo mít aspoň tolik slušnosti, aby respektovalo výsledek regulérního vyšetřování a soudního procesu. Vrah je znám, jeho motiv zřejmě také. Tečka. Vůbec se nebudu divit, když za toto vyjádření bude Petr Benda chtít od Práva omluvu.

Lídrem kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji je lékař Jaroslav Krákora, bývalý poslanec, slušný člověk, který se nikdy nenamočil v toxickém prostředí, ve kterém se po roce 2010 v kraji pohyboval, do žádné aféry. Na druhém místě kandidátky je bývalý ředitel litoměřické nemocnice M. Jiránek a na třetím místě místostarosta Varnsdorfu P. Jakubec. Všichni zkušení a slušní lidé. Pokud mě požádají o pomoc, rád tak učiním. Za dva měsíce se nedají sice udělat zázraky, ale je možné přesvědčit lidi v kraji, že se do strany vrací normální časy. Časy bez kmotrů a se slušnými lidmi v čele.

