Jiří Paroubek: Premiér v zajetí vlastní důležitosti

Jeho rozhovor poskytnutý významné americké informační a mediální agentuře Bloomberg, ve kterém vyjádřil své názory na některé aspekty politiky nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, jde tímto směrem. V rozhovoru Fiala dává vlastně – a lépe by to neřekl ani Bidenův ministr zahraničí Blinken -, školení nově zvolenému americkému prezidentovi. Podle Fialy není možné uzavřít válečný konflikt na Ukrajině jinak, nežli tím, aby bylo Rusko přinuceno stáhnout svá vojska z Ukrajiny. Jak to ale chce předseda české vlády provést, to už nesdělil. Západ vede nepokrytou válku proti Rusku už skoro 3 roky. Zneužívá k tomu statečných vojáku z Ukrajiny a bezskrupulózního vedení této země, v čele s V. Zelenským. Jen tak mimochodem, Zelenského prezidentský mandát již před pár měsíci vypršel.

Rusko možná mělo po začátku konfliktu „velké oči“, že díky své páté koloně v Kyjevě, o kterou se léta pečlivě „staralo“, dojde ke zvratu vnitřní politiky Ukrajiny. A že se Ukrajina vrátí do zájmové sféry Ruska. To se nestalo a zřejmě stát ani nemohlo. A tak prezident Putin zvolil jiný scénář. Chce pro Rusko získat území, která Ukrajinské sovětské socialistické republice v roce 1922 darovali Lenin se Stalinem. Převážná většina, vlastně zdrcující většina obyvatel, takto uměle připojeného území byli Rusové. Stejně tak Rusové naprosto převládali na Krymu, který připojil k Ukrajině rozhodnutím Nevyššího sovětu SSSR, ale de facto svým rozhodnutím, první tajemník ÚV KSSS Nikita Chruščov v roce 1954.

Tato inženýrsko-politická rozhodnutí řešila momentální záměry bolševických vůdců Sovětského svazu. Lenin si představoval, že k převážně zemědělské a „kulacké“ Ukrajině, připojí oblasti převážně průmyslového charakteru, přičemž předpokládal, že proletáři budou podporovat bolševickou politiku. Připojení Krymu o více než 30 let později Ukrajině, mělo být darem Ruské federace za statečnou účast Ukrajiny ve Velké vlastenecké válce proti Německu. Prostě bolševické nesmysly.

Ukrajinské vedení nechalo po roce 2014 útočit své dělostřelectvo, zejména na ta území Donbasu, která se ocitla v rukou vzbouřených Rusů, což si vyžádalo za 8 let údajně 14 tisíc převážně civilních obětí. V ostatních částech Novorossijska, jak je oblast východní a jižní Ukrajiny s převážně ruským obyvatelstvem nazývána, zůstala v rukou ukrajinské vlády. Ta se ovšem s tamními Rusy nemínila mazlit.

Došlo to tak daleko, že museli přijmout pro ně jistě nepříjemný fakt, že na státních úřadech se začalo úřadovat jen v ukrajinštině. Prostě, ukrajinské vedení, v čele se Zelenským, zvolilo pro východ a jih Ukrajiny s převážně s ruským obyvatelstvem stejný přístup, jaký zvolily zejména dvě pobaltské země Estonsko a Lotyšsko, kde žijí velké počty etnických Rusů. Mimochodem, postavení těchto ruských obyvatel pobaltských států, kteří se stali občany svých zemí druhé kategorie, nikoho v rámci EU nevzrušuje.

„Náš“ premiér Fiala v Bloombergu nakukává blbosti. Měl by si všímat svých problémů a toho, proč jeho vláda je tak málo populární. Jistě ani on nemůže popřít, že si většina českého obyvatelstva a to i podle cinknutých průzkumů veřejného mínění (nejspíše 2/3 českých občanů), přeje ukončení válečného konfliktu na Ukrajině, a to i za cenu územních ústupků ve prospěch Ruska.

Zdá se, že premiér Fiala je natolik manipulován svými americkými pány, že to v tuto chvíli poškozuje zájmy České republiky. Jeho veřejně ventilované výstupy jsou zřejmě v přímém rozporu s názory nově zvoleného amerického prezidenta Trumpa. Zkrátka, pan premiér by si měl dát bobříka mlčení a to až do inaugurace nově zvoleného amerického prezidenta 20. ledna příštího roku.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

