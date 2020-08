Jiří Paroubek: Pronajímatelé Airbnb v kruhové obraně

reklama

Zdá se, že lidé, kteří se touto činností živí, nyní přešli do protiútoku. Jistě si povšimli, že velký zájem o omezení jejich aktivit má (poněkud bezzubě) jak pražský magistrát, tak také poslanecký klub ČSSD. Ten dokonce již připravil propracovaný návrh právní normy na omezení aktivit typu Airbnb, který je připraven projednat v Parlamentu. Od jara sice platí, pokud jde o krátkodobá ubytování v soukromí, povinnost provozovatelských subjektů nahlašovat určité údaje, což snad povede k tomu, že provozovatelé této činnosti budou běžně platit do obecní pokladny poplatek za ubytování a do státní pokladny daně z příjmu. Zatím tomu tak příliš nebylo.

Kromě finančního aspektu, tedy služby, která se zčásti nebo dokonce z velké části, stala součástí šedé ekonomiky, je zde také faktor bezpečnostní. V domech, kde tato služba v některém z bytů fungovala, docházelo velmi často k narušování soužití s ostatními uživateli společných prostor domu. Významná část uživatelů Airbnb, což byli velmi často tzv. baťůžkáři, řádila nejen v Praze, v restauracích (často už přilétala do Prahy pod vlivem) v Praze pak holdovala alkoholu. A jejich příchod do domu, v němž bylo umístěno jejich ubytování, se často měnil na horor pro ostatní obyvatele domu. Společné prostory domů byly znečišťovány, při průchodu domem přechodní návštěvníci hlaholili i v pozdních nočních hodinách a poté se hluk přesunul často také přímo do bytu užívaného k přechodnému ubytování.

Ale celá věc má ještě další důležitý aspekt. Tím je ochrana českých podnikatelů v oblasti hotelových služeb. Návštěvnost turistů z Evropy se razantně po pandemií COVID-19 snížila. Z tradičních asijských destinací jako je Čína, Japonsko a Jižní Korea, příliv turistů prakticky neexistuje a ze Spojených států, pokud jde o turisty, tak s výjimkou Pompea a jeho doprovodu od začátku dubna turisté nebyli a dlouho nebudou žádní.

Prostě, pražské hotely a penziony bojují o přežití. Umožňovat tak bez regulace dál službu, která vůči standardním hotelům a penzionům představuje vlastně nekalou konkurenci, je slušně řečeno nemorální.

Do diskuze na podporu provozovatelů Airbnb se opět zapojil Brouk Pytlík české ekonomické beletrie L. Kovanda. Pochopitelně na straně nikoliv hoteliérů, jak bych očekával u člena Národní ekonomické rady vlády, ale na straně provozovatelů jejich nekalé konkurence. Nevím, co se děje v Barceloně, s jejíž údajnou praxí Kovanda argumentuje a která prý nedělá nic jiného, než že rozvíjí návštěvnost města prostřednictvím Airbnb. Zřejmě se toto město rozhodlo zlikvidovat hoteliéry… Podíval bych se spíše do měst, které jsou nám mentálně i geograficky bližší. Striktní omezení Airbnb a dalších poskytovatelů přechodného ubytování zavedla např. Vídeň. Tedy město tradičně v mezinárodních žebříčcích považované za nejpříjemnější město pro život. Je jen otázkou, co Kovandu přimělo k tomu, aby se takovýmto způsobem prostituoval ve prospěch služby, která slouží jen svým poskytovatelům. Ohánět se svobodou podnikání je v tomto případě trapné. Ať takový argument Kovanda použije ve vztahu k provozovatelům hotelům a penzionů a řekne jim to do očí. Prostě úprava fungování Airbnb je i u nás nezbytná a v řadě míst, především v Praze, ale také třeba v Karlových Varech, přinese úlevu jak uživatelům bytů v bytových domech, tak skutečným podnikatelům v ubytovacích službách, jako jsou hotely a penziony.

Ale také pomůže vylepšit situaci na trhu s byty. Vysoká efektivita služby typu Airbnb pro majitele bytů de facto znamenala tlak na růst nájemného a růst ceny bytů zejména v Praze, ale také v Karlových Varech i na jiných místech.

