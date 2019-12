Jiří Paroubek: Ranní probuzení s generálem Šedivým

Mezi hosty ČT24 jsou zváni, kromě profesionálních politiků jen lidé z úzkého okruhu, kteří mají prakticky totožné názory v rámci mainstreamu, a to zejména v oblasti zahraniční a branné politiky. Téměř všichni častí televizní hosté bez výjimky jsou více nebo méně protičínští, protiruští a nadšení atlantičtí hujeři. A tak můžeme v ČT24 v podstatě s železnou pravidelností sledovat k vojenské problematice jen názory generálského dua Šedivý - Pavel. Říkají to, co bychom si měli myslet.

Včera ráno měl bývalý náčelník generálního štábu Šedivý s redaktorem ČT rozhovor na téma vojenských základen. Toto téma by samo o sobě nebylo nějak zvlášť zajímavé, pokud by pan generál ve výslužbě zůstal jen u americké základny Incirlik v Turecku. Připomínám jen, že turecký prezident Erdogan v těchto dnech zahrozil, že by Američané za jistých okolností mohli být Turky vyzváni k vyklizení této základny, kde desítky let působí. Generál Šedivý celkem logicky sdělil, že by to v takovém případě byla velká ztráta v rámci obranné politiky Atlantické aliance, neboť na této základně, která je v podstatě na dostřel od jihu Ruska, jsou umístěny – jak známo – i jaderné zbraně.

Mnohem zajímavější ovšem byla ta pasáž rozhovoru, kdy se oba pánové věnovali možnosti umístění nové americké základny USA právě na českém území. Dokonce i Šedivý došel naštěstí k názoru, že zřízení takové základny nemá smysl a to hned z několika důvodů:

1) V tuto chvíli jsou některé základny USA umístěny již dále na východ od naší země

2) Politická elita Česka prý v těch letech, kdy se rozhodovalo o základně u nás (léta 2006 – 2008) „selhala“

A jak celkem vtipně poznamenal redaktor ČT, odpor Čechů vůči umístění vojenské základny USA, byl tehdy velmi silný. A z toho celkem logicky vyplývá, že se nikomu nechce znovu pokoušet osud. Takže základna USA podle Šedivého u nás nebude.

Nicméně, je potřeba trvale udržovat v této otázce bdělost, protože politizující vojáci mají někdy nebezpečné názory. Pokud gen. Šedivý označil iniciativu české levice v letech 2006 – 2008 za „selhání“ politiků a sdělil, že tak došlo k narušení stability státu (!), nemůžeme se divit, jakýmkoliv podivným změnám názorů vojenské kamarily v budoucnu. Šedivému by zřejmě vůbec nevadilo, že pokud bychom tu v roce 2008 s povinným jásotem umístili radarovou základnu USA (60 km od Prahy) a současně v Polsku by byla umístěna raketová základna (údajně protiraketová, abych byl přesný), Rusové by na to reagovali, jak je u nich obvyklé, neadekvátně. Namířili by na nás z Kaliningradské oblasti své rakety středního doletu s jadernými hlavicemi. A o to jsem samozřejmě vůbec nestál, protože to by ve svých důsledcích znamenalo již tehdy návrat do dob studené války a zvýšení napětí ve střední Evropě.

Jsem rád, že jsem byl jako tehdejší předseda ČSSD jedním z rozhodujících činitelů, který vzniku americké základny u nás pomohl zabránit.

