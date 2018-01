Jiří Řezník: Jak se pan Drahoš (ne)stal prezidentem dolních deseti milionů

Kde ale hledat toho posledního, mezního voliče?

Jednoznačně je jim Miloš Zeman, roztržitý vědec Jiří Drahoš, postižen těžkou oční vadou za plentou evidentně si spletl hlasovací lístek, i když si výsledek hlasování jistil svými četnými tituly. Drahoš byl více než rovným soupeřem Zemanovi, protože disponoval potenciálně více hlasy podle výsledků z prvního kola. Tyto hlasy voličů ANO, SPD, ČSSD a KSČ mu musel Zeman uzmout, aby vyhrál. Proto byl nucen v prvních třech televizních debatách útočit, a tak odkrývat více své hledí. Nebylo hned jasné, zda Drahoš nějaké hlasy ztratil. Měl zaujmout správně obrannou pozici, aby ochránil svá restituční sluníčka. Proč tedy Drahoš vyzval Zemana k diskuzi, a ještě ve formátu, v němž to udělal? Když udělal takovou chybu jako kandidát, tak jaké chyby s daleko horšími důsledky bude dělat jako prezident? Ten nemocný a zchátralý Zeman dokázal na Primě vrtícího se Drahoše po hodinu zasypávat soustředěnou palbou mediálními šrapnely. Hlavně voličům vadilo, že pan Drahoš má asi těžkou oční vadu, když nosí silné brýle. To by pro výkon prezidentské funkce představovalo daleko větší překážky než jakékoliv zdravotní neduhy pana Zemana. Nebyl by schopen ani přečíst tajné zprávy BIS, ani vlastní projevy.

49% voličů zaměnilo životní realitu s mediální realitou, tak jak jí vyfabulovala pražská kavárna v čele s restituční koalicí. Mohla slavně zvítězit, nebýt výtky Drahoše v posledních v poslední televizní diskuzi, že Zeman je prezidentem dolních deseti milionů. A těm nezbylo nic jiného než ho volit. Skvělá střela do vlastní branky. Opět se ukázala síla TV oproti sociálním sítím, což lze doložit nárůstem počtu voličů v druhém kole prezidentské volby.

Zeman umí i po pěti letech ve vrcholné státní funkci získat hlasy protestních voličů.[1] Poněkud mě naplňuje obavami, že ten rozdíl je tak malý. A to i v případě, že by se stejným rozdílem vyhrál Drahoš. Už proto ne, že většina voličů Drahoše volila AntiZemana a že při počtu 8000 voličských okrsků by čistě teoreticky v každém z nich stačilo odškrtnout v seznamu voličů tajně deset položek a hodit obálky s jejich hlasy tajně do volebních uren. Zeman před skončením voleb apeloval na to, aby voliči po skončení voleb byl tak potěšen tímto těsným výsledkem a tím, že získal tak velký počet hlasů.

Co rozhodlo?

Drahoš se statečně bránil, ale nepřesvědčil. Výroční zpráva BIS se nemohla týkat ovlivnění loňských voleb do Sněmovny, neb ještě nebyla publikována. Na základě četby dosavadních zpráv BIS nelze nic takového odvodit. Na obhajobu pana Drahoše je třeba říci, že evidentně vycházel z těch informací BIS o vměšování Ruska do rozhodování našich voličů, které mu po volbách do Sněmovny převyprávěl možná trochu jejich výsledkem rozčarovaný pan Sobotka. Prezident rozhoduje o euru, protože rozhoduje o členech Bankovní rady ČNB. Podstatné je to, co říká zákon. Stejně je podstatné, když Drahoš říká, že prezident nerozhoduje o přijetí eura.

Drahoš hrál poprvé na cizím hřišti. Nejprve těžko na cvičišti, pak lehko na bojišti Ale ne s výrazem, co mi to ten Zeman dělá, proč mi tak ubližuje. Je ale možné, že mu to některé voliče získá. Jeho manželka byla z toho výsledku docela rozpačitá. Tady nepomůže žádná výchova. Tady pomůže přímý střet s protivníkem. Rudá armáda se také naučila bojovat s Němci, až získala patřičné zkušenosti za cenu těžkých ztrát. A to předtím cvičila jak mourovatá. Ale Zeman ve snaze získat voliče ANO, tak udělal chybu, když řekl, že Babiš to má jisté i v případě jeho nezvolení. Zeman oslabil motivaci voličů ANO, aby mu dali svůj hlas. Proč? Když už ho nebudou potřebovat.

Zeman neporazil Drahoše. Drahoš až v České televizi se porazil sám výrokem, když vyčetl Zemanovi, že je prezidentem dolních deseti milionů.[2] Jde sice toliko o citaci výroku samotného prezidenta, ale citovanost je jedním z kritérii úspěšnosti autora. Někdy i jeho platu.

Někde jsem četl, že při volbách do Senátu se prokázalo, že kandidát do Senátu, ověnčený tituly, má daleko větší šance na zvolení proti tomu kandidátovi, jehož jméno a příjmení jsou kůly v plotě. Zvláště prý to platí pro lékařské tituly. Podle mě z této úvahy vycházel i Drahoš.

Za jakou vědeckou monografii ale obdržel honosný titul DrSc.? Tuto otázku jsem si začal klást, když jsem uzřel volební lístek, kde se jeho jméno a příjmení krčilo mezi tituly. Doufal jsem ve schopnosti pražské kavárny, leč marně, že takové pochybnosti o oprávněnosti šlechtického titulování dokáží sami vyvrátit nalezením oné práce. Ale odmítli mi pomoci s hledáním, proto mi to trvalo tak dlouho, až je po volbách. Je vidno, že podpora pražské kavárny v restituci titulů svého favorita je velmi vlažná, že jim šlo toliko o nalezení AntiZemana.

V Národní knihovně není po té vědecké monografii ani stopy. Ani v knihovně ČSAV. Daná vědecká monografie Analýza a diagnostika hydrodynamického režimu dvoufázových chemických reaktorůo rozsahu 52 stran dle knihovnického záznamu se nalézá až v Národní technické knihovně, kterou měla vydat VŠCHT, ale bez uvedení ISBN, za níž měl být udělen panu kandidátovi titul doktor chemických věd, tedy nikoliv titul DrSc.

Fanouškové doktora chemických věd však nemusí být smutnější než on sám. Bylo to o fous. Musí to brát přesně tak sportovně jako on ve svém rozlučkovém projevu. To byl vynikající projev. Drahoš nepřináší žádnou novou naději, protože ho podporovala restituční koalice, která se asi nyní rozpadne, protože ztratila cíl. Od Drahoše bychom stejně nemohli nic nového očekávat, pokud by začal usilovat o to, aby na Hradě nebyl zapomenutým prezidentem. Bude tedy dělat totéž, co VH, VK a MZ. Politikem se stává jen ten člověk, který Vám dokáže sehrát divadlo. A čím lepší divadlo, tím lepší politik. Zatleskejte, ale nedejte se zmást.

Jsem neskonale šťasten, že profesora Drahoše podpořily Léčebné lázně Jáchymov částkou ve výši 650 000,-Kč[3], jímž byla poskytnuta na rekonstrukci lázeňského domu Akademik Běhounek v letech 2008-2009 při ne zcela průhledných přesunech jejich vlastnictví původně od silné investiční společnosti Qantum k Pentě byla poskytnuta eurodotace ve výši 22 milionů korun prostřednictvím ROP Severozápad. [4] Lázně měl v r. 2010 koupit majitel Lázní Luhačovic třinecký miliardář Burda od Penty.[5] S myšlenkou na jeho podporu (Jiřího Drahoše – pozn.red.) přišel původně majoritní akcionář pan Martin Burda, který je ze stejného regionu a pana prof. Drahoše zná jako slušného člověka, uvádí ve svém vyjádření generální ředitel lázní Bláha. „Jak já, tak další akcionářka paní Eva Kropová jsme nebyli proti, protože jej vnímáme jako důstojného reprezentanta prezidentského úřadu i České republiky, kterého si všichni zasloužíme.“[6] Lázně Jáchymov však věnovaly ještě předtím 2 700 000. – korun straně Realistů.[7] Tak se stal Drahoš prezidentem dolních deseti milionů, neboť provoz lázní je z valné části financován z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Závěr

Nevím, jestli je ovšem k čemu gratulovat panu prezidentovi. Až bude vyřízeno dovolání k Nejvyššímu soudu a Kancelář prezidenta se bude muset omluvit paní Kaslové a vznikne tak precedens, pak ovšem bude muset nasadit nový kancléř panu prezidentovi náhubek, aby čirou náhodou nic pošetilého už nikdy nevyslovil. Budeme mít prezidenta s železnou maskou. Když ono se ztratilo na jeho životní pouti panu prezidentovi daleko více, podle pana Šinágla dokonce jeho evidenční záznam v kartotéce členů KSČ.[8] Chtělo by to svědky, aby se zjistilo, že chyby není na straně prezidenta. A Drahoš na rozdíl od Zemana opakovaně deklaruje, že opakovaně odmítl vstoupit do KSČ. Asi jenom proto, aby nemohl být vyloučen pro odmítání schválit sovětskou okupaci. Leda že by toto stanovisko přímo napsal do přihlášky KSČ.

Je možné, že pan Zeman dělá z novinářů pitomce, ale daleko větším pitomcem se volič musí cítit při čtení volebního lístku Jiřího Drahoše, kde je jméno a příjmení zabaleno v titulech, kterým konce není. Hlavně, že pan profesor Ing. DrCs. d.h.c. uvádí, že neudělal ve své kampani žádnou chybičku. Tolik sebevědomí žádný volič nemůže unést.

Jiří Řezník

Vyšlo na Vasevec.cz.

