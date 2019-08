Jiří Vyvadil: Dvakrát Trump

Dnes na Západě, ale i u nás existují šílenci typu naší Langšádlové, Kalouska (a vlastně celé TOP 09), kteří zažívají doslova orgasmus při vyvolání jaderného napadení Ruska. Jsou tak nenormální, že vůbec nereflektují fakt, že Západ určitě už není jednotný a ozvala by se mohutná síla, která by byla zásadně proti. Ale k tomu drobně přejdu následně.

Ačkoliv po dobu čtyř let jsem byl zařazen asi jako mnohý z Vás, do nějakého seznamu příznivců Donalda Trumpa a každé ráno otevírám facebook s jeho – a on za to asi nemůže – polobombastickými sděleními, jak je skvělý – stále mě to míjí a míjelo to mne i naposled dnešní ráno…

Neznám nálady v USA, nejsem tam a musel bych tam pobýt asi měsíc, než bych pochopil. V USA ještě více než u nás nelze ani špetku důvěřovat médiím, které ve své většině jednak z politického přesvědčení, ale hlavně, že jim to přináší prachy, bojují proti Trumpovi.

Ale ten výsledek mne fakt překvapil:

2020 National GE:

Trump 46% (+1) Biden 45% .

Trump 45% (+1) Sanders 44% .

Trump 44% (+2) Harris 42% .

Trump 45% (+2) Warren 43% .

Trump 45% (+3) Buttigieg 42%

Samozřejmě: Je to o jedno, dvě procenta. Na jedné straně to nic neznamená.

Na druhé straně mnoho. Minule Clintonová nad Trumpem zvítězila v předběžných průzkumech mnohem více. A jak dopadla?

Prohra…

V USA nevítězí prosté součty, ale hlasy volitelů.

***

No a tím přecházíme, koho by Česká republika měla podporovat coby prezidenta USA. Biden znamená válku v Iráku, islámský stát, rozvrácení Libye a statistíce migrantů připravených startovat do Evropy. U Sanderse nemůžeme vědět, ale válka určitě je pro něho odporná. Alespoň přece jenom je řekněme pacifista… Takže pokud by zvítězil, proč ne. Pro USA by to byla zatěžkávací zkouška, neboť je to socialista, ale vnitřní poměry této země mne fakt nazajímají a dokonce bych se zájmem pozoroval, co z jeho představ může projít. Buď by vyhrál a nebo by ho vynesli v zubech.

A teď Trump. Podle mnohých tomuto ultrapodnikateli vnitřní ekonomika funguje. To znovu opakuji beru jen jako okrajový fakt. Mě zajímá dopad na svět. V tomto týdnu prezident Macron přišel s myšlenkou, že bez Ruska nemůže být světový mír a že nelze řešit světové problémy, minimálně z hlediska Evropy či euroatlantické civilizace bez Ruska. (Havlisti, můžete vytékat všemi svými otvory. Vývoj nezastavíte.) A vyslovil se pro návrh, aby na příštím zasedání G7, které se bude konat v USA, byl Vladimír Putin přizván.

TRUMP OBRATEM NA NEJBLIŽŠÍ TISKOVCE TENTO NÁVRH PŘIJAL…

***

Zatím tedy u mně s mírným odstupem od Sanderse vítězí Trump.

Politický liberalismus znamená válku, krev, pokrytectví, zoufalství, imperialismus, migraci.

Trump je jistě brutální, ale jeho brutalita se projevuje jen v oblasti ekonomických vztahů. A to je z hlediska historie vlastně humánní. Moudré to vždy být nemusí být, ale…

Ale pokud žádný vojenský konflikt neodstartuje, byl by to ten nejmírumilovější americký prezident posledních bezmála 80 let od roku 1945 a navíc zřejmě velmi ekonomicky a sociálně úspěšný pro své vlastní obyvatelstvo..

Mír – blahobyt – prosperita…

A to vlastně není málo. O nic jiného v politice nejde…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Kdo si brousí zuby na Zemana s Babišem, ten si je vyláme Jiří Vyvadil: Čína bude muset zasáhnout. Majdanisté nemají rozum… Jiří Vyvadil: Kdyby hloupost nadnášela... Jiří Vyvadil: Prezident ví, co dělá. Sázka na Rusko se mu vyplácí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV