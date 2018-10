Jiří Vyvadil: Hodil bych to Paroubkovi a Jaklovi, kdybych mohl

Nikdy jí neodpustím, že hlasem odsouzeného kriminálníka schválila proti vůli národa církevní restituce a že její ekonomická politika za Topolánka Nečase s přispěním Kalouskanás táhla ke dnu. Takže tu také ne. Topka se svou odpudivou Kalouskovskou minulostí je pro mě zcela nepřijatelná. Piráti si udělali ze Sněmovny jeden velký mejdan a bylo by zajímavé, kolik drog by se našlo v místnostech, kterými jejich klub disponuje. Beru je jako jako jakousi hříčku, byť posilují. ČSSD je zejména v Praze zcela odepsaná, protože to, co vyváděl Poche, jen aby se stal ministrem zahraničních věcí byla neskutečná ubohost. A neomluvitelná pro vedení ČSSD, že tak hluboce klesla. Zcela nesporně v Praze, která je sním spjatá nezíská ČSSD a spravedlivě ani hlas. A SPD, která z pejskařů chtěla udělat bonzáky, tak to vůbec ne.

Takže shrnuto v Praze tam kde bych mohl volit, volit nebudu.

V Praze je jediná zajímavá postava která kandiduje na senátora a to je Ladislav Jakl. Způsob, jakým odrovnal bostonského profesora Igora Lukeše, který vedl nenávistné a žlučovité řeči na margo prezidenta Trumpa a řval na Jakla, že je zcela nemyslitelné nezatracovat Trumpa, ukázal omezennost liberálních demokratů. A Jakl se nedal a dával tomuto pánovi silné kapky. Jakl ,jak známo je silně protiemigrační a otevřeně se domnívám, že uprostřed až fanatických vítačů v Senátu, by v rámci vyvážennosti to chtělo i jeden kritický hlas. To snad Senát unese. No kdyby byl ve volebním obvodě, kde mohu hlasovat, hodil bych mu to.

A zůstává mi Jiří Paroubek. Kdybych neviděl tu až zběsilou snahu ho zničit, kterou prakticky denně provádí novináři Seznamu, Idnesu, týdeníků Respekt, ale i všech deníků, kteří znovu a znovu oprašují téma toho, co někde naplácá jeho rozvádějící manželka Petra, která vstoupila do manželství prakticky bez peněz s jedněmi kalhotkami a s podporou Bakalových novin a mediálních skupin, musím za ním stát. Navíc se s ním rozhodně shoduji v tom, že zavedení soudních(soukromých) exekutorů bylo zločinem a nevrátíme-li se do situace, kdy vymáhání prověděly obecné soudy soudy, zůstanou exekuce nejhorším sociálním zlem, horším než nezaměstnanost. Tu otázku je třeba řešit naprosto radikálně a od podlahy. Soudní exekutoři prostě musí skončit. Jiří si chce také vzít za úkol bytovou otázku. Ten problém také nelze řešit polovičatě. Stav je doslova šílený. To spíše mladá rodina měla šanci tak či onk získat byt před rokem 1989 (i když obtížně), než dnes, kdy je stále více bez šance.

Takže v Ostravě bych to Jiřímu Paroubkovi hodil a hodil bych mu to rád.

Samozřejmě do voleb bude panovat zvědavost, kdo uspěje a kdo ne. Že Kubera či Čunek budou asi úspěšní, si dovedu představit. Že naopak bývalí prezidentští sluníčkářští kandidáti Marek Hilšer, Pavel Fischer či Jiří Drahoš jsou prostě vyšeptalí a možná to nedají, není vůbec vyloučeno.

Nuže už jsem řekl: Za nejzajímavější kandidáty do Senátu pokládám Paroubka a Jakla a mám –li být věren svých úvahám, držím jim palce.

Tak uvidíme.

