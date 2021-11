Jiří Vyvadil: Že by se Trump navrátil? Svět by tu ťafku potřeboval

reklama

USA jsou tak jako za Trumpa i dnes nejhůře postiženou zemí světa čísla srovnání USA- Čína, tedy soupeře, kterého chtějí USA (a vůbec celý tzv. svobodný svět porazit) jsou výmluvná

Země Celkový nápad případů Včerejší nápad Celkový počet úmrtí Včerejší počet úmrtí

USA 47, 029, 829 76, 529 769, 418 1, 269

Čína 97, 314 71 4, 636 0

Už jenom tím se ukazuje, který politicko-státní systém je úspěšnější.

Po pouhém roce se rovněž ukazuje, že progresivisticko liberální agenda, se kterou se Jo Biden spojil zčásti netáhne, ba dokonce již odpuzuje.

Ve Virginii měl podle představ prezidenta zvítězit zkušený demokratický guvernér Terry Mc Aulif a Jo Biden si dokonce našel čas dvakrát jej přijet podpořit. Nakonec zvítězil před dvěma měsíci ještě neznámý republikán Glenn Youngkin.

Nuže nastala klasický a pro Ameriku typický obrat politických emocí u voličů. A podle některých pozorovatelů za to nese odpovědnost na naše poměry téměř fanatická podpora LGBT+ .Rozhodl o tom transgender záchodek do kterého vstoupil nebinární 15 ti letý subjekt oblečený v dívčích šatech a poté zcela binárně a mužsky znásilnil jednu dívku. Spor vygradoval a volby nakonec rozhodovalo téma, kdy demokrat odmítal právo rodičů mluvit zejména do zejména kritické rasové, kterou demokraté masivně podporují a republikán, kterého před dvěma měsíci nikdo neznal, hájil právo rodičů k tomu se vyjadřovat. A tak zvítězil. A zvítězil v atmosféře kdy on i prezident Jo Biden stále donekonečna opakovali, že, že Younkin je poslušný nástroj Trumpa.

Mimochodem hlasovalo se také o reformě policie v Minesapollis, kde si jistě pamatujete, že BLM požadovalo zrušení policie v důsledku zákroku na onoho černocha, tuším, že se jmenoval Loyd. Nálada se ovšem dramaticky změnila a masivní nárůst kriminality způsobil, že a reforma neprošla.

Otevřeně řečeno, co mě na tom dráždí je davová psychóza, která se vždy z USA line ven. Kolik nenávisti padlo před rokem na margo Trumpa. Zrušili mu facebook i twitter, distancovali se od něj všichni zahraniční politici. Ale já si při měnících se náladách s gustem dovedu představit, že by možná opět zvítězil. Republikány bych osobně nikdy nevolil, ale tohle nejsou republikáni, to jsou postupně přetavení trumpisté.

A mimochodem. Dnes mě v autě zaujal rozhovor s Matějem Stropnickým, otevřeně řečeno jediným českým politikem, který dosahuje evropské úrovně, kdy ač bývalým předsedou Zelených konstatoval v rozhovoru pro Radio Zet, že nejde v Glasgowě o zelenou politiku tlačenou zeleným finančním businessem s ten ji bude tlačit dál, i kdyby její cíle byly chybné, jen aby dostal své peníze.

Tím mi připomněl, že Trump byl mimo jiné ostrým kritikem hurá zelené politiky a za pár let uvidíme, kdo na tom vydělal miliardy a my všichni to musíme zaplatit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

