Josef Ježek: Částečné vykolejení

Dalo se předpokládat, že volba předsedy proběhne dle očekávání. Nejen že neměl konkurenta, ale jeho zvolení téměř kimirsenovským způsobem, kdy obdržel 470 z 505 platných hlasů, signalizovalo, že se dál pojede po staru. Ostatně i jeho plamenné řeči v projevu, kdy se holedbal, jak se „modří ptácí“ stanou seniorátní vládní stranou, která bude přinášet zásadní témata a také je prosadí, se zatím zdají z říše scince fiction. Je přece jenom rozdíl být profesorem na univerzitě a politologem, nebo charismatickým vůdcem politické strany. No, třeba k tomuto poznání ODS jednou dospěje.

Pak se něco zadrhlo. Pan Horníček by řekl, že „spad štyft do trýbu“. Pražská Udženija nebyla znovu zvolena za 1. místopředsedkyni. Předem nalinkovaný scénář bylo možné hodit do kamen. Rychle se svolali regiony a pan předseda si řekl o volbu pana Stanjury, stávajícího šéfa poslaneckého klubu. Ten byl také nakonec zvolen. Nic proti tomu, je to jistě ostřílený sněmovní harcovník, ale zda to přinese posun v politice ODS, tím si jist nejsem. Už proto, že si o něj Fiala řekl.

Mezitím se o tuhle židli přihlásila i nějaká dáma, co má na starosti školství na Praze 6, a jeden, pravděpodobně šílený delegát, navrhnul na tento post „mediálního spratka“ Novotného. Údajně proto, aby ve vedení byl někdo liberální. Nevím, proč demokratická konzervativní strana má mít ve vedení někoho s liberálními excentrickými názory, který staví pomník vlasovcům. Novotný se nazapřel, ve své „kandidátské řeči“ prohlásil, že premiér prodává lži a „lejna“.

Pak už byli zvoleni ti, co zvoleni být měli. Jedinou světlou výjimkou je volba Saši Vondry, který nominace na 1. místopředsedu odmítal. Je pravda, že z Bruselu – Vondra je europoslanec – by se takováto funkce dělala stěží. Je ale také pravda že ve stávající partě by se jeho názory, mně osobně velmi sympatické, asi těžko prosazovaly. Vondra nazývá věci pravými jmény, nebere si servítky politické korektnosti a to se v mé bývalé „rodné straně“ moc nenosí. Tak uvidíme, jak dál poletí „modří ptáci“. Snad nebudou létat příliš při zemi jako vlaštovky před bouřkou.

