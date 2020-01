Josef Ježek: PF 2020

„Wes Siler z Montany v listopadu oznámil, že před zasnoubením podstoupil vasektomii“ ( chirurgický zákrok, při kterém dochází k přerušení chámovodů muže, za účelem jeho sterilizace ), „aby nezatížil planetu uhlíkovou stopou svého dítěte, což je drobný detail všeobecného bláznění, které nás očekává v roce 2020. K tomu aby neměl dítě ho přiměly povodně na Mississipi, požáry v Kalifornii a „celá ta záležitost s Trumpem“. Nemít dítě je podle něj také dobrá cesta, jak si bez výčitek svědomí nechat svoji těžkou tříkolku se spotřebou 15,65 litrů na sto kilometrů.

Předobrazem roku 2020 je i Projekt 1619, v němž redakce listu New York Times v létě šmahem přepsala americké dějiny tvrzením, že začínají rokem 1619, kdy se tam vylodilo prvních dvacet černých otroků. To prý byl okamžik, od kterého se všechno odvíjí.

Rok 2020 bude dobou tuplované hysterie. Připoutejte se prosím!“

„Doba vymknuta z kloubů šílí,“ pravil Hamlet, kralevic dánský. A to žil v temných dobách středověku. Co by řekl asi dnes?

Že nějaký blázen v Montaně se raději zneplodní, aby nepoškodil planetu, to se dá snad ještě pochopit. Je to ostatně jeho boj. Že se seriózní deník, jakým byl kdysi New York Times, dopouští přepisování historie, je už tíže pochopitelné. Kryštof Kolumbus jaksi neexistuje, roku 1492 neobjevil americký kontinent, všechno je až o sto let později, když portugalští otrokáři vezli svůj lidský náklad do Mexika a jejich loď přepadl jakýsi pirát z Virgínie. Kdysi se říkalo, že všechno zlo pochází od ďábla, teď se zdá, že všechna blbost zavání Amerikou.

Jak známo, blbost se snadno infikuje. Ostatně už Miroslav Horníček v jedné předscéně hry W + V pravil: „To je blbý, to se bude líbit!“ A taky ano. Slavné západoevropské university už hlásají obdobné nesmysly a media jim unisono přizvukují. Kdo se opováží vyslovit vlastní názor či obhajovat historickou pravdu je exkomunikován, společensky i profesně znemožněn, onálepkován těmi nejhanlivějšími výrazy. Věci jdou až tak daleko, že německá veřejnoprávní televize WDR 2 zařadila do svého vánočního programu „satirickou“ píseň, ve které babička, ve vztahu ke klimatu, byla označena jako stará svině, neboť si denně smaží maso koupené v supermarketu a jezdí si pro něj čtyřkolkou.

Možná si řeknete, to je v Německu, ale pozoruji-li některé pořady naší veřejnoprávní televize, mám pocit, že k tomu nemáme až tak daleko. Ostatně, povšimněte si animované televizní reklamy na letošní tříkrálovou sbírku. Tři děti koledují jako tři králové, avšak černý jaksi chybí. Takže žádné „a co ty černý vzadu, vystrkuješ na nás bradu“, jak se zpívá v tříkrálové koledě. To by totiž bylo nekorektní.

A to jsem se nezmínil o takových věcech, které nás v tomhle roce čekají, jako je realizace brexitu, možné vítězství Trumpa v amerických prozidentských volbách a klimatické šílenství, které postupně zasahuje všechny oblasti lidské činnosti. Takže názor, že tohle bude rok tuplované histerie, není vůbec nadsazený.

A tak vám přeji, na prahu nového roku, abychom nezblbli z toho všeho, co se na nás z medií a hlavně ze sociálních sítí valí. Abychom si zachovali zdravý rozum, a schopnost odlišit zrno od plev. Abychom tenhle rok prožili ve zdraví nejen duševním ale i tělesném, abychom svým blízkým a milým byli schopni věnovat alespoň 366 chvilek pro radost a potěšení.

Prostě, abychom na konci roku s číslovkou 20 nemuseli říci: PFuj, to byl rok!

Tak všechno dobré! A hlavně hodně zdraví!

