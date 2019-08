Josef Ježek: Praha je všech Čechů ráj

Co ono dadaistické slovo bajkajlaj vlastně znamená, není dodnes úplně jasné, snad odkazuje na jakýsi šantán s červenou lucernou v Praze 20. let. Ale o ten snad ani nejde, i když podobných podniků je i dnes v Praze jako nastláno. Stačí jen odbočit z Václaváku. Spíše o to tvrzení “Čechů ráj“. Pár příkladů:

V Praze probíhal celý minulý týden další ročník festivalu Prague Pride, což je festival LGBT komunity. Kdo neví co je to LGBT, tak vězte, že pod touto zkratkou se skrývají komunity gayů, leseb, bisexuálů a translidí (to je slovo, co?). V sobotu procházel Prahou jejich „průvod hrdosti“. To, že jsme každý nějaký, víme od pradávna. Že ale dnes tyto minority vyžadují stále větší pozornost a požadují stále větší – nejlépe vůdčí - místo ve společnosti, je taky pravda. Většina z nás demonstruje svou sexualitu v soukromí ložnice, někteří k tomu potřebují Václavák a centrum hlavního města.

To jim ostatně vychází mohutně vstříc. Pan pirátský primátor Hřib, prý zvaný Satan (snad podle druhu jedovaté hřibovité houby) nechal vyvěsit duhovou vlajku – symbol této komunity, na pražském magistrátu. Asi proto, že volební potenciál homosexuálů je v naší matičce Praze nezanedbatelný. Stejnou vlajku zapálil neznámý pachatel na mostě Legií. Tuhle záležitost prý už šetří policie. No, když na to má čas a peníze?

Mezitím odpůrci Miloše Zemana trénovali protesty na Hradčanském náměstí, aby neztratili ten správný „drajf“ před „horkým podzimem“. Bylo jich asi dvěstě, ale co je doma, to se počítá. Ostatní demonstranti mají zatím prázdniny.

Ono se v horku blbě demonstruje.

A do toho všeho Monika MacDonagh-Pajerová, což je pro orientaci setra Kateřiny Jacques Bursíkové („biomasa“) a matka Emmy Smetany (to je momentálně, mimo dalších aktivit, moderátorka internetové DVTV), přišla s peticí, která má zajistit, aby v novinách nebyla „zpochybňována integrita lidí, kteří soustavně hájí hodnoty roku 1989“. Důvodem byly asi dva rozhovory v jednom deníku se studenty, organizátory tehdejších studentských stávek, které jaksi plně nezapadají do oficiálních verzí „studentských vůdců“. Pajerová byla jednou z této vůdcovské skupiny. Zdá se, že vzhledem k blížícímu se výročí listopadu 1989 si ještě hodně užijeme.

Takže: Praha je všech Čechů ráj? Všech asi určitě ne. Někdy mám spíše pocit že místo slova Čechů by v tom refrénu mohlo být slovo hlupců.

autor: PV