Josef Provazník: Česká televize se zase vycajchnovala. To už snad ani není pravda

03.01.2018 13:42

Když už na ČT s takovým gustem poukazují na to, že europoslankyně za AfD Beatrix von Storchová je vnučkou Hitlerova ministra financí a loni na fejsu souhlasila s tím, že by se měli migranti na hranicích střílet, měli by páni z Kavek sami navrhnout, jak jinak hájit hranice před ilegály.