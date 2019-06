Ladislav Jakl: Ústa si zavřít nenechám a budu dál hlásat věci, které považuji za správné

Milí přátelé.

Děkuji vám všem za spousty projevů účasti a podpory poté, co jsem byl fyzicky napaden svými politickými odpůrci. Oceňuji, že útok odsoudili i ti, co se mnou obvykle vůbec nesouhlasí, i když v některých případech je poznat, že tak činí prostě proto, aby se dělali lepšími, v jiných jim není blbé přilepit k formálnímu odsudku násilí nějaké další hnusné otření se o mou osobu. Ve velké většině případů ale věřím, že to byly reakce upřímné, a to i od těch, od kterých by to leckdo nečekal. Já sám jsem věc ani nedával médiím, ani nehlásil policii, ale někdo z mých přátel to jistě v dobrém úmyslu holt dal dál. Třeba to bude k něčemu dobré. Osobně věřím, že díky svědkům se podaří pachatele usvědčit, a přeji jim pak pěknou ostudu. A doufám, že se třeba někdo napříště zastaví, než napíše někam po internetu útočné a výhrůžné sprostoty na člověka, kterého třeba ani nezná a k odsudku mu stačí mediální školení. Své přátele i kritiky ubezpečuji, že si ústa zavřít nenechám a budu dál hlásat věci, které považuji za správné. A své přátele prosím o jedno: ať je ani nenapadne, že by si iniciátoři násilí zasloužili oplatit stejnou mincí. Fakt se na takové myšlenky vykašleme.

Díky.

L. J.

autor: PV