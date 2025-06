Ladislav Zelinka: Výzva k míru a (zdravému) rozumu

Mnozí se také zabývají hledáním nových cest, vizí a nových způsobů uspořádání světa. Souhlasím s tím, že je správný čas pustit se do určité revize našeho lidského světa, po všech jeho stránkách, stránku po stránce, a zhodnotit, zda ta která slouží, či ne, zda ta či ona je taková, jaká by měla být, zda je prospěšná, a co bychom vlastně chtěli. Možná bychom zjistili, že mnohé z toho, co bereme jako běžné a samozřejmé, ztratilo původní smysl, stalo se jen prázdným pojmem, anebo jsme zapomněli, k čemu mělo původně sloužit. Návrat k původním principům a zdravému smyslu bude nutnou součástí všech těchto snah.

Tak jako (v době psaní tohoto textu) nový prezident USA Donald Trump provádí revizi celé Unie, jejího fungování a všech jejích institucí, čímž nám dává příklad a také historickou příležitost provést to samé. Bylo by žádoucí, aby tato diskuze probíhala otevřeně, demokraticky a bylo do ní zapojeno co nejvíce lidí, kteří k ní mají čím přispět. Můžeme začít samotným pojmem demokracie a zda jsou naplňovány její principy dostatečně, nebo zda by se neměly vylepšit a rozšířit, aby například byly konečně uvedeny do praxe prvky přímé demokracie slibované ústavou, nebo navrhnout způsoby, jak by občanská společnost mohla ovlivňovat dění více permanentnější a bezprostřednější formou.

Vybízím, a přímo prosím, aby byly hledány způsoby, jak navrátit do základních principů naší západní společnosti lidskost a důstojnost života člověka. Do oblasti správy věcí, aby nebyl pojímán jen jako účetní jednotka, nebo identifikační číslo, do oblasti ekonomiky, aby nebyl jen konzumentem a bezbranným zdrojem zisku. Jak navrátit mravnost, nebo posílit pocit sounáležitosti, pospolitosti. To jsou těžké úkoly, avšak nikoli neřešitelné pro filosofy, sociology a jiné odborníky, pokud dostanou taková zadání.

Proveďme revizi našich institucí a ujasněme si, zda jsou potřebné, či nikoliv; zda by nebyl život jednodušší bez nich; taktéž bez nejrůznějších nadbytečných příkazů, zákazů, regulací a zákonů, jejichž množství je již takové, že se v nich brzo nebude možné vyznat. Asi se mnou budete souhlasit, že Evropská unie nepřispívá k tomu, aby byly věci jednodušší.

Revidujme mezinárodní vztahy a zkoumejme, jak a proč se stalo, že civilizované způsoby jednání byly nahrazeny agresivní politikou, bezohledností. Příčiny toho, že konfliktů neubývá, musíme hledat v samém myšlenkovém základu našeho pohledu na svět a roli člověka v něm. Bezprostředně by jen stačilo se navrátit k již existujícímu, navrátit se k principům mezinárodního práva, tak jak bylo myšleno, ke skutečnému obsahu platných úmluv, kodexů, chart, zejména Všeobecné deklaraci lidských práv a Úmluvě o lidských právech, s úmyslem je skutečně naplňovat.

Jak mohlo světové společenství, se znalostí historie a tolika zkušenostmi, dopustit propuknutí velkých zničujících konfliktů na Ukrajině a v Palestině? Žádejme, ať mezinárodní soudní dvory tyto okolnosti prošetří. Šíření radikálních výkladů práva a náboženství na Blízkém východě poukazuje na neúspěšnou činnost organizací majících za cíl podporu a výuku demokracie a humanismu, kromě jiných selhání.

Naše evropské společenství je hluboce zasaženo bezprostřední naléhavostí konfliktu, který se odehrává nedaleko a který si asi nikdo před desítkou let nedokázal představit.

Nikdy dříve by mne nenapadlo, že v roce 2025 půjde někdo bojovat na východní frontu. Považoval bych to za nemožné; že nikdo není takový blázen, aby něco takového udělal. Lidé by se se samozřejmostí takové šílené myšlence vysmáli a řekli jasné ne. A zůstali raději doma se svými rodinami, ženami a dětmi. To, že se tak nestalo, si zasluhuje důkladné zkoumání. Musíme bádat nad pohnutkami mužů, důvody, proč opustili své věrné, své bezpečí, tradičně dobré vztahy se svými sousedy, svou lidskost a šli zemřít do zbytečného boje (místo toho, aby použili svou sílu na to, aby tyto snahy o narušení míru zastavili). Odpovědi, pokud je dokážeme nalézt, nám pomohou pochopit i příčiny dalších konfliktů a také návody, jak jim dopříště zamezit.

S oblastí mezinárodních vztahů souvisí i obnovení role OSN ve světovém dění, ve správné podobě, zahrnuje v sobě ovšem i její reformu, včetně reformy Rady bezpečnosti, či jejího úplného zrušení. Nutnost nějakých budoucích změn je známa již dlouho a myslím, že velké změny už se dějí, tak či onak.

Dokud nejsme okolnostmi nuceni k nějakému bezprostřednímu krizovému řízení, pojďme v klidu plánovat, co by bylo třeba a jak napravit. Zejména se pojďme vrátit k podstatě všeho, k základním principům a celkové hodnotové orientaci, neboť od ní se odvíjí vše ostatní. Jestliže vše nefunguje zcela, tak jak by mělo, ptejme se, zda vůbec máme vizi toho, jak by to mělo být. To, že se vše vyvíjí jaksi chaoticky, že není víra či naděje, může být důsledek, že chybí vize, respektive, že jsme se odchýlili od nějakého původního směřování, že jsme zapomněli, proč vlastně žijeme, proč denodenně vstáváme.

Musíme obnovit vědomí osvědčených hodnot a učinit je opět našimi cíly, a na nich založit principy našeho všeobecného fungování, navrátit ke smyslu. Odpověď na otázku, co se stalo s naším světem, může být: Lidé se poněkud ztratili, možná jsou příliš zahlceni různými drobnými starostmi, možná lákadly světa, anebo jeho složitostí. Pravda, je toho všeho na jednoho opravdu moc. Ale pokud se jako společnost sjednotíme, na chvíli se zastavíme a řekneme si: Kam jsme se to dostali? Je tohle to, co chceme? Nešlo by to jinak, lépe? Co si přejeme zanechat dalším generacím? nepochybuji, že něco vymyslíme.

Je omyl domnívat se, že nastavení společnosti, jejích systémů a pravidel je neměnné, odkudsi shůry dané. V naší moci (i podle Ústavy) je cokoli změnit, udělat nově, jinak vymyslet, určit jiná pravidla.

Na druhou otázku, kam svět spěje, si tedy můžeme odpovědět sami, co si od budoucnosti přejeme a jak si ji uděláme. O tom, kam svět pospěje, rozhodujeme my a doufám, že vybereme dobře. Vyzývám již patnáct let k tomu, aby lidé měli odvahu tvořit odvážně, velkoryse a nebát se uskutečňovat třeba i novátorské vize a nešetřit přitom svými přáními, ani fantazií. Opravdu si nemyslím, že existuje něco, co by dnes nebylo možné uskutečnit. Zvlášť když máme k dispozici tolik vědomostí, zkušeností, ale i bohatství, kapitálu, a všech technologických vymožeností, i když musím přiznat, že raději než umělé inteligenci dávám přednost lidské.

Ať již vybereme cokoliv, nezapomeňme, prosím, na to, aby v tom budoucím světě bylo místo pro člověka. A ještě lépe, aby byl pro člověka. Aby byl lidský. Nemusí být dokonalý, avšak smysluplný. Dále na to, aby bylo zachováváno co nejvíce svobod. Aby spojoval, spíše než rozděloval. Navažme na světlá období našich dějin, jichž nebylo mnoho, zejména na tak zvané Pražské jaro, které se také snažilo tehdejší režim polidštit. K dobru mu buď, že navíc zcela mírovým způsobem a se všeobecnou podporou obyvatelstva. Ať už socialismus nebo kapitalismus, pravicový nebo levicový, liberální či jiný, zasaďme se o to, aby byl jakýkoli budoucí režim v prvé řadě s lidskou tváří.

Zavzpomínejme také, proč vlastně máme politiky. K čemu by měli sloužit a co dělají ve skutečnosti. Není to hloupá otázka, jak si právě říkáte. Jde přeci o způsob rozumné správy obce, který se ale změnil k nepoznání k jakési loterii či nezábavné šou pro bohaté. Zcela se vytratil Platonův ideál člověka moudrého, filosofa. Proč byl posledním filosofem prezident Václav Havel a pak už jen samí kariérní politici, nebo ekonomové?

Ne nadarmo se již zmíněný Donald Trump obrátil překvapivě v prvé řadě na tajné služby, různé podezřelé organizace a agentury, celá ministerstva, ale také na armádu, a rozhodl se omezit jejich moc. Je zdokumentováno, jakými způsoby různé subjekty, státní i nestátní, některé zločinné, využívají své prostředky k obcházení demokracie, práva, k ovlivňování až narušování politického prostředí, hospodářské soutěže, to vše dohromady představujíc vážnou hrozbu.

Zákulisní jednání bylo vždy nepřítelem svobody. Mocenské spolky využívající nátlak a hrubou sílu by se měly stát minulostí. Uspořádání světa bohužel vedlo mimo jiné také k tomu, že se do rukou různých nepříliš povolaných soustředila obrovská moc a nedozírné prostředky. Korupce je problém. Zde ani není, co objevovat, snad jen rozsah samotné trestné činnosti, jíž jedině můžeme být překvapeni.

Už jen pro to, aby byl snížen potenciál korupce, je nutné odstoupení od toho, aby byly zisk a osobní prospěch hlavními motivacemi v naší společnosti. Myslím, že zdravá míra po odměně a obohacení již byla překročena a jsme svědky různých deformací v souvislosti s "honbou za ziskem". I z mnoha dalších důvodů je nezdravá taková bezostyšná orientace. Kromě toho, že je poněkud sobecká, umožňuje zapomínat na druhé, stejně jako na nějaké vyšší principy, jako třeba empatie. Posuďme, prosím, zda může jít miliardářství ruku v ruce s etikou a lidskostí.

Nemělo by skutečné bohatství spočívat jinde? Přemýšlejme, kde. Zda to není třeba v pospolitosti, pocitu bezpečí a jistoty, naplnění života smyslem, dobrými vztahy mezi lidmi a podobně.

Vím, že tím vším, k čemu vyzývám, vznáším i vysoké nároky. Avšak i samotné fungování demokracie jako systému vyžaduje vzdělané, aktivní a svobodymilovné obyvatelstvo (a mírumilovné).

Můžete konstatovat a namítat, že samotná vyspělost vědomí národa nedosahuje nároků propracovaného a složitého systému, ve kterém žijeme, a možná máte pravdu. Jaroslav Bašta označil naše myšlení jako "posttotalitní", v tom smyslu (jak chápu), že jsme se ještě nedokázali dostatečně poučit z nedemokratických fází našich dějin, oprostit se od nich, a ačkoliv již žijeme v demokratickém uspořádání, myšlení lidí za dobou zaostává, nevyvíjí se tak rychle a stále je náchylné ke stejným chybám. Nenaučili jsme se ještě vážit si věcí, které považujeme za samozřejmé, úplně jsme je nezískali vlastním úsilím a samy nám jaksi spadly do klína.

Přestože nám již nezůstalo mnoho majetku, vlastníme alespoň velké bohatství v podobě základních zákonů a dobrých principů, na nichž je zbudován náš stát, které všechny kdysi vytvořili moudří lidé. Nedovolme, aby tyto pilíře někdo kdykoliv zbořil nebo zneužil a mějme se na pozoru před tím, kdo by je chtěl obcházet, bagatelizovat a mylně interpretovat. Jsou a měly by být vždy vykládány tak, aby sloužily lidem a zdravému rozumu. Ne soukromým korporacím, ani mocenským zájmům. Nedovolme, aby jim bylo ubíráno na významu, naopak, pomožme je naplnit, více a lépe než dosud.

Zatímco myšlení lidí je různými zjednodušenými viděními světa odváděno do slepých uliček typu "je potřeba bojovat", "silnější zvítězí", a tím i od lidskosti, měli bychom naopak provést renesanci našich životních postojů a vzpomenout si, že jsme tu všichni na jedné lodi jménem Země, a naučit se odpouštět, hledat krásu v rozmanitosti a kompromisy v různých pohledech. Místo boje spolupracovat a hledat vhodná řešení pro všechny.

Když se z nějakého důvodu zdá, že klesá hodnota člověka a vytrácí se humanismus, znamená to, že je na čase tyto hodnoty vyzdvihnout a posadit na čelní místa našich snah. Rozhodně to není žádná ostuda. Pokud se bavíme o demokracii a ne o autokratických režimech, musíme brát principy vážně. Principy a symboly jsou důležité. A také ideály. Ideály nám pomohou ujasnit si, za čím směřujeme a čeho chceme dosáhnout. Úkolem škol by mělo být učit a nezapomínat ideály vycházející z Ústavy, případně další, vyšší.

Dovolme, aby mohly svobodně zaznívat různé názory a dejme příležitost různým idejím se prezentovat. Určeme mediální prostor i Parlament k tomu, aby zde mohly zaznívat skutečně důležité rozpravy, aby zde mohla být konstruktivně tvořena budoucnost. Opozice se nebojme, ale jednejme i s ní.

Předtím, než budu napomenut, že mé úvahy jsou příliš idealistické, uvažme, že vize je a musí být idealistická. Ideál je právě to, co dnešní společnosti chybí.

Nesnažím se mou úvahu vnucovat, nesnažím se ani nabízet jednu konkrétní podobu řešení. Dovolím si však inspirovat. A zároveň pobídnout k využití tohoto momentu v čase a prostoru, k zapojení se do proudu změn, jenž nás snad povede vstříc zajímavé budoucnosti.