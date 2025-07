Jiří Paroubek: Ostudný vývoj v kauze bitcoiny pokračuje

Přitom se jedná o peníze, jejichž původ je tak špinavý, že by se nedaly vyprat ani v bazénech savo. Je to vskutku neuvěřitelné, když ministr vlády a velmi pravděpodobně (i když se to tzv. nedá dokázat) s vědomím několika dalších členů vlády včetně premiéra a ministra financí, se dohodne s organizovaným zločinem a považuje to za naprosto obvyklou transakci.

Po ministru Blažkovi přišla ovšem do čela ministerstva spravedlnosti „Viktorka čistička“ Decroix, jejímž hlavním cílem bylo vytvořit takové kouřové clony a použít takové triky, které by oklamaly alespoň část veřejnosti. Paní Decroix má sice velmi pravděpodobně se svým vysokoškolským titulem v oblasti práva z Francie a jeho nostrifikací v Česku problém, ale s mocnou podporou mainstreamových médií a své vlastní strany dokázala zachránit začátkem června politickou pozici ODS.

Ke stabilizaci této pozice využila triku, kterým bylo jmenování bývalého ústavního soudce a advokáta Uhlíře coby zmocněnce, respektive resortního koordinátora v dané věci. Nová ministryně přitom hýřila úsměvy a přitom musela cynicky vědět, že koordinátor bude v jejím pojetí pouhou ceremoniální figurou na ministerstvu spravedlnosti.

Činnost státního úředníka typu koordinátora by měla být ukončena závěrečnou zprávou. Závěrečnou zprávu nešťastného bývalého ústavního soudce však interpretovala jaksi v zastoupení ministryně spravedlnosti. Hezkými slovy paní ministryně sdělila veřejnosti to, co už ta její kritičtější, nebašťounská část věděla od začátku. A sice, že úřad koordinátora je jen prázdná slupka, zakrývající strašlivou aféru. A oddalující nevyhnutelné: Dříve nebo později bude muset i ministerstvo přiznat barvu.

Obávám se ale, že to do data voleb do Poslanecké sněmovny nebude. Ministryně bude v celé věci mlžit, mlžit a znovu mlžit. A doufat, že přijde nějaká jiná ostuda, která na chvíli odvede pozornost od příšerné bitcoinové aféry.

Zkrátka, je to jen další pokus ODS a mainstreamových médií manipulovat veřejným míněním.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

