Pavel Foltán: Fialová estráda – pohádky pro ovčánky?!?

Řada ohlasů z VOX POPULI VOX DEI to reflektovala jako špica estrádu typu „Televarieté“ & „Možná přijde i kouzelník“ z produkce redakce zábavy ČsT – a zhruba napůl řízlou dalším seriálem estrád z ideologicky kované produkce tehdejší redakce zpravodajství a publicistiky typu Aktuality apod. Kdo to pamatuje (na vlastní oči), ten při zhlédnutí toho jiného pohledu té Kateřiny Perknerové s tím Petrem Fialou si jistě musel nejen cvrnknout smíchy, ale zároveň omládnout zhruba o 36 let, neboť právě ta Fialova „talkshow“ nemohla jinak než (nejen u pamětníků) evokovat onen legendární projev Milouše Jakeše na Červeném Hrádku v létě roku 1989 – bože, jak symbolické (i s těmi brojlery/bojlery a s tou Hankou Zagorovou, hodnou holkou, ale…). Tahleta paralela je velmi přiléhavá, příznačná i relevantní – jak říkají právníci z praxe.

Z nedostatku času i chuti zabývat se mudrováním Petra Fialy a fakty z jeho „osobité“ reflexe reálné historie (kterou si mnoho z nás ještě a velmi dobře pamatuje – zjevně mnohem líp než ten Petr Fiala, exrektor univerzity a předseda Strany a vlády – sic!) si jen stručně a věcně srovnejme relevantní fakta s tím, co v tom svém TV skeči tvrdil Petr Fiala, když tam např. s klidem řekl, že:

1. Byl na vojně v roce 1977, když byla Charta 77, a měl s tím problémy. NESMYSL a lež jako věž. Fiala se narodil v roce 1964 => v roce 1977 mu bylo 13 let. Čili logicky (ani omylem) v žádném případě vůbec nemohl vykonávat v ČSLA základní vojenskou službu, a to ani teoreticky. Možná ve vlhce pubertálních snech, ale to by byl případ pro jinou klinickou specializaci (řečeno s citací z vox populi).

2. V roce 1977 byl na vojně stoupenec Charty 77 – opět další NESMYL a lež jako věž – a opakovaná – neboť tehdy (v těch svých 13 letech) Petr Fiala nemohl být na vojně a tam nota bene vůbec nemohl být stoupenec Charty 77 a nota bene za to být nějak osobně postižen, protože např. „kausální nexus“ apod., což by měl vědět i Petr Fiala, přestože není právník – nicméně jako exrektor univerzity a párkrát ministr a nyní i předseda vlády (sic!) = ve 13 letech by neměl právní odpovědnost. Ovšem – avšak – Petr Fiala … Co dodat? Jděme dál.

3. V tom roce 1977 byl na vojně údajně v Horažďovicích u stavebního vojska, kde prý stavěl něco z betonu. Inu, možná někde na vycházce jako fušku alias melouch, ale ne v rámci armádní systemizace toho vojenského útvaru ve Strakonicích, kde kolem toho roku 1977 žádné „stavební vojsko“ apod. nebylo, ale byli tam spojaři, byla tam motorizovaná technika – čili armádní služby toho typu. Takže třetí Fialův NESMYSL a lež jako věž. (Nějak to houstne…)

4. Fiala odkýval, že byl u PTP (tzv. pomocné technické prapory), což mu „nahodila“ ta moderátorka Perknerová, načež Fiala to expressis verbis potvrdil slovem „ano“. A to je další bota jménem elichar z produkce dua Fiala & Perknerová, protože v roce 1977 ty útvary PTP tady už dávno neexistovaly. Totiž – ty útvary PTP tady v roce 1950 založil tehdejší generál Čepička (zeť prezidenta Klementa Gottwalda). Čepička tu byl tehdy ve funkci ministra obrany. A když potom Gottwald v roce 1954 zemřel (rok po Stalinovi) a to kormidlo se poněkud obrátilo, tak následně skončil konečně i ten Čepička, načež ještě v tom roce 1954 byly zrušeny i ty PTP útvary. Čili zhruba čtvrt století (konkrétně 23 let) před tím rokem 1977, kdy podle „fialově-perknerové“ legendy měl Fiala sloužit u PTP v těch Horažďovicích. A řečeno podle filmu se starým Lotrandem: „A morcec hadry, tosou událostě.“ No a máme tu čtvrtý NESMYSL a lež jako věž s fialovým odstínem. Ale ne dosti na tom:

5. Když by tehdy Fiala na vojně propagoval Chartu 77 a vydával samizdat např. i v tom duchu, tak by určitě nedosloužil vojnu v klidu Strakonic, ale dostal by „prokouše“ a ten by ho přes tehdejší vojenský soud v Táboře štandopéde poslal na zbytek vojny do věznice v Sabinově – a tam by Fiala tedy něco zažil zcela nekompromisně. Dost možná (kdo ví), že by se v důsledku toho těch svých nynějších let blahobytu a moci ve zdraví nedožil. (Nějaké případy z praxe známe i z našich ročníků.)

6. Voják nemůže být ani z bojového útvaru (ani odjinud) tzv. odvolán – jak tam tvrdí Fiala, protože voják může být jen převelen (v tom smyslu), přičemž navíc ti tehdy jaxi „zlobiví“ vojáci (obvykle resp. zpravidla) nebyli převeleni z „prvosledových“ bojových útvarů, jako byl např. ten Fialou zmíněný Tachov či vedle Bor u Tachova apod., do vnitrozemí (např. do tehdy vojensky relativně klidných Horažďovic), ale byli (za trest) posílání právě do těch bojových útvarů prvního sledu typu Tachov, Bor atd. – ergo Fiala evidentně plave v orientaci tehdejší situace v tehdejší ČSLA & okolí. Vox populi to považuje přinejmenším za Fialovu osobní ostudu – nota bene u chlapa, co byl na vojně – a dle vox populi by se předsedovi Strany a vlády nemělo stát, aby sám sebe v médiích ztrapnil až takovým způsobem.

Takže na tak malé ploše to Fiala od boku napálil pětkrát vedle, a to na hony mimo a zcela jasně a nepřehlédnutelně. A nejen dle vox populi by se měl hodně (až do smrti) stydět před miliony ČS chlapů, co kdy sloužili v ČSLA i v těch 70. a 80. letech toho minulého století (až do rozpuštění té tehdejší silné a bojeschopné armády, co nebyla žádným jen tak „expedičním sborem“ k pomocným pracím v zahraničních misích jen k ruce armádám NATO bývalých kolonizátorů i nynějších neokolonizátorů). Totiž ta tehdejší ČSLA byla skutečně armádou výhradně obranného typu a sloužila lidu.

Vox populi koneckonců logicky věcně a zcela správně podotýká, že po zhlédnutí oné Fialovy estrádičky by se tu asi nenašel normální a skutečný chlap, co by toho Fialu a tu jeho partu mohl volit. A totéž vox populi předpokládá i u normálních žen, co mají a vždycky měly přirozený cit pro to, kdo je normální a skutečný chlap. A kdo nelže.

Lid není vůl. Válka je vůl. A kdo tvrdí, že jsme ve válce? My ne – tvrdí to Fiala. A kdo podporuje dodávky zbraní a munice na Ukrajinu a její bojiště? My ne – i to podporuje Fiala a jeho 5-1 koalice.

Tolik v kostce z vox populi.