Lubomír Man: Duté hlavy, vzhůru na Letnou

Křičte hulákejte, že chcete znovu u lékaře a v nemocnicích platit jak mourovatí, řvěte i vy důchodci, že se vám stýská po penzích ročně zvyšovaných o 40 kč, a vytleskejte si i vy učitelé, že chcete být znovu nejhůře placeným povoláním v republice, i vy dělníci, že chcete zas, jako kdysi, pracovat za pár šupů. A skandujte hesla vy všichni, kteří toužíte, aby se vrátil čas Kalousků, Schwarzenbergů, Topolánků, Bakalů a Krejčířů. Ječte, že se vám po nich stýská, že byste je zas chtěli vidět ve vládě i na Hradě, že toužíte po tom, aby hospodářský rozvoj republiky řídil politolog, aby se znovu jednalo o tom, jestli paní Němcová bude nebo nebude premiérem české vlády, aby ministerstvo dopravy znovu řídil pan Řebíček, aby úřady na úrovni dostali pan Herman i pan Štětina, aby se na ministerstvo zdravotnictví vrátil pan Julínek a do sněmovny pan Wolf, na ministerstvo obrany paní Parkanová, a ta, aby konečně získala možnost zazpívat Američanům, až ti budou konečně otevírat radarovou kouli v Brdech. Aby doživotně byl jmenován poslancem Marek Benda, aby z Olomouce povolali do Prahy na ministerstvo spravedlnosti či vnitra pana Langera, aby se do politiky vrátil pan Kocáb a abychom znovu obnovili snahu získat pro něj Nobelovu cenu. Aby média, včetně ČT, probojováva ještě více než dosud naši zcela jasně prozápadní orientaci, aby Ukrajina byla vyhlášena hned po Německu naším nejbližším spojencem. Aby důstojníci praporu Azov byli jako instruktoři povoláni k naší armádě a probojovávali zde návrat k osvědčeným tradicím zahraničních formací SS. Abychom po americkém vzoru zavedli v armádní i policejní praxi týrání podezřelých – např. osvědčený waterboarding, abychom – a znovu podle amerického vzoru – zavedli v praxi mediální i zpravodajské pořizování tzv. hlubokých falzifikátů, které dokonale znemožní rozlišit pravdu od lži. A všechnu možnou podporu dejme NATO a EU a běžme v té podpoře až tak daleko, že co nejvíce našich státních pravomocí odevzdejme těmto zastřešujícím organizacím a ponechme si snad jen to nejbližší, možná na okresní či jen obecní úrovni, které ještě dokážeme zvládnout. A nebuďme nacionalisty ani v kultuře, nechtějme všechno umět tak, jak to umí v zahraničí, vždyť spoustu pořadů si můžeme dovézt. Skvělých knih, filmů a TV pořadů je na světě dost a netrvejme na tom, že je musíme mít i my. Nemusíme, vzpomeňme Star Dance, Zázraky přírody nebo Dr. Martina. Buďme pokorní – a hlavně pokoru národa před cizinou si na Letné probojujme.

Ne už tedy vzhůru národe, ale vzhůru mezinárodní společenství, vzhůru NATO a vzhůru EU. To ať se rozlehne letenskou plání silou lví, a ať se to z Letné rozletí nad českou i moravskou kotlinou a nechť to nad našimi hlavami burácí až do konce našich dní.

Lubomír Man

