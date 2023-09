Lubomír Man: Proč nutně musíme mít sedmnáctileté řidiče?

Je známo, že nejvíce silničních nehod a úmrtí při silničních nehodách (loni na našich silnicích zemřelo 454 lidí), zavinila skupina řidičů nejmladších. Z celkového počtu dopravních nehod, jež se během roku v ČR stanou, jich jedenáct procent zaviní právě řidiči s praxí do dvou let, kteří ovšem z celkového počtu řidičů tvoří pouhá tři procenta, což nebezpečnost mladých řidičů ilustruje více než výmluvně.

Takže podle faktů konstatujme: Čím jsou řidiči na našich silnicích mladší, tím nebezpečnější je na ty silnice vjet. Prostá logika tedy napovídá: Chcete učinit naše silnice bezpečnější? Ano? Pak zvyšte potřebný věk pro získání řidičského průkazu ze současných 18 let na let 19. Moc to nepomůže, ale každý ušetřený život se počítá. Anebo: Jste-li se současným stavem bezpečnosti na našich silnicích spokojeni, s věkovou hranicí mladých řidičů nehýbejte.

Tak mluví zdravý rozum, kterému ovšem v Česku a dál na západ pšenka dnes nekvete. A tak už od příštího roku by u nás měla začít platit novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která momentálně čeká už jen na podpis prezidenta, a jako hlavní novinku přináší pravý opak toho, co se k věku mladých řidičů uvádí v článku, který právě čtete. Říká totiž toto: „Mladiství usednou za volant již o rok dříve. Nově budou moci v republice řídit už od sedmnácti let, pokud je bude doprovázet mentor, tedy starší zkušený řidič, čímž se zavádí tzv. institut K-17: V roce 2024 se tedy i Česká republika zařadí ke státům, které mají zaveden řidičák na zkoušku. Nejen zavedením zkušebního období pro novopečené řidiče, ale také zavedením zdokonalovacího kurzu pro potenciálně rizikové nové řidiče. Dané opatření společně s modelem přípravy nových řidičů nazývaným L17, tj. možností řídit automobil již od sedmnácti let pod dohledem zkušeného mentora, nepochybně výrazně zvýší připravenost nových řidičů na náročné podmínky v silničním provozu,“ uvádí ministr dopravy Martin Kupka.

Jistě, uvádí to pan ministr pěkně a skoro se vším, co říká, by se dalo souhlasit, kdyby z pytle jeho uváděných nových opatření jako pověstné šídlo, připravené vás píchnout, nevyčuhoval onen o rok snížený věk, potřebný pro získání řidičského oprávnění. Protože cožpak samo české Ministerstvo dopravy neříká a neuznává, že právě skupina řidičů nejmladších zapříčiňuje nejvíce silničních nehod, z čehož lze pak prostou logickou úvahou odvodit, že čím je řidič mladší, tím je svému okolí v silničním provozu nebezpečnější?

Jistě! Ale my vzdor tomu jsme připraveni požadovaný věk řidičů snížit!

Proč? Co se za tím záměrem skrývá?

Ohled na naše zdraví a zvýšená bezpečnost na silnicích to nejsou, to jsme si už osvětlili. A možná jsme už též pochopili, že onen požadovaný snížený sedmnáctiletý věk, potřebný pro řízení vozidel, je vše, oč tu běží. A že vše ostatní a viditelně k tomu podstatnému jen přilípnuté, jako jsou zkušený mentor, řidičák na zkoušku, zkušební období pro novopečené řidiče, zdokonalovací kurs pro potenciálně rizikové řidiče, jež se kolem nové věkové hranice rozestavily jako Žižkova vozová hradba kolem jádra tábora, nejsou ničím jiným, než účelově vytvořenými kulisami, které byly na jeviště zataženy jen proto, aby se jimi zalepily oči rýpalů a lidi přemýšlivé snad upokojily.

Kterýmižto ohledy se pochopitelně závažnost věci zvyšuje. A dumá se dál.

Co nejvíce hýbe společenským vědomím? Prý sex a politika.

Pozor na ten sex! Není sedmnáct let tím věkem, kdy se mladí lvi rozhlížejí po své první kořisti? Adam chce Evu, ale Eva váhá, a Adam tuší, že by s její váhavostí možná pohnul v okamžiku, kdyby v otevřeném taťkově kabrioletu přirazil k vilce, kde Eva bydlí, zapnul klakson, Eva by vyhlédla z okna, spatřila Adama za volantem, a nejspíš by ji v tom okamžiku napadlo, že ten Adam tak úplně k zahození vlastně ani není.

Adam má šestnáct let, takže zatím živoří, a to od svého snu poměrně daleko. Ale Fialova vláda je parádní, protože plánuje současně platný řidičský věk snížit o jeden rok. Takže hurá! Už za rok a hned, jak mu řidičský průkaz zašustí v ruce, sedmnáctiletý Adam vyjede, u Eviny vilky přirazí, zatroubí, a uvidíme, co je pravdy na tom, že sexuální kouzlo muže, objeví-li se mu u boku vůz, stoupne o 80 procent.

Takových dnešních šestnáctiletých, jako je Adam, je u nás dost přes sto tisíc, a téměř všichni dnes, a z pohnutek stejných či podobných jako Adam, Fialově vládě za sníženou hranici pro získání řidičského oprávnění tleskají a jsou rozhodnuti (až se ovšem dočkají osmnácti let, požadovaných pro svou účast ve volbách) ji volit. Což nejpravděpodobněji platí i pro patnáctileté a čtrnáctileté a mladší, čímž se konečně blížíme k zodpovězení otázky, stojící v titulku tohoto článku. I když zcela dokonáno, aspoň podle mého názoru, ještě není.

Protože proč mají sedmnáctiletí řidiči čekat rok na to, až se jim dovolí též volit? Cožpak oni už dnes, coby řidiči v silničním provozu, jaký zde ještě nebyl, neprokazují svou dospělost dostatečně? Nebo chcete tvrdit, že řidič nemusí být dospělý?

Ty otázky zatím ještě nepadají, ale čekám je, protože tam, kde je nenažranost, je i nekonečnost. A všichni víme a dovedeme si představit, že strana a vláda, kterým by se po snížení požadované věkové hranice řidičské podařilo snížit i věkovou hranici voličskou, by si polepšily tak, že by nám to všem, jak se mezi sebou známé a jak máme o věci stejnou starost, mohlo být velmi nemilé.

Držme se!

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Lubomír Man: Co váží víc, paní Müllerová? Lubomír Man: Víte, že u nás máme Centrum pro výzkum míru, paní Müllerová? Lubomír Man: Proč „highlighty“, a ne „vrcholné výkony“ české kultury? Lubomír Man: Generálovo pokání za červenou knížku si odtrpíme my, nevinní

