Luděk Šebek: Média, přestaňte stigmatizovat staré lidi

Je to pokrytecké, protože poctivě byste museli přiznat, že starých lidí je příliš. Stojíme společnost spoustu peněz. Ani bohaté státy nemají dost prostředků. Až na výjimky už nikdy nebudeme prospěšní. Naše západoevropská kultura nemá vrozený uctivý vztah potomků k rodičům a prarodičům.

Ve filmu Cesta do hlubin študákovy duše je postava „Mazánka“, ctižádostivce a šprta. Určitě to není kladná postava příběhu. Ti, kteří jsou neustále vychvalováni a dáváni za příklad, se stávají časem všem protivnými. Stávají se předmětem drobných naschválů a příkoří. Stejně tak dopadneme my staří.

Pochopím, až všem těm mladým dojde trpělivost. Zeptají se sami sebe, jestli mají zapotřebí přehnané ohledy.

Možná, že jim nahraje a vezme na sebe odpovědnost „válečná situace“. Celá léta svět řeší právní aspekty eutanazie. Objevila se pandemie a ve Španělsku mají vyřešeno. V nemocnicích nemají prostředky, a tak svévolně stanovují, kdo je starší 75-ti let, neléčit, uspat sedativy, nechat umřít. Vím, že to španělští katolíci nedělají s lehkým srdcem. Nechci to nikterak zlehčovat. Zatlačen k nevyhnutelnosti musí člověk udělat ledacos. Můžeme si říkat, kdo to mohl dopustit. Problém to nevyřeší. Lehce se pouze vyslovuje takové to „jsme ve válce…“

Píši tento apel Vám, kteří rádoby hovoříte za společnost. Vám, médiím. Protože pouze mluvíte a mluvíte. Nikdy jste se zřejmě nezamýšleli nad tím, co světu sdělujete, jaký to má smysl a jaké dopady. Pokrytecky utěšujete, snažíte se chlácholit. Skutečným otázkám doby se vyhýbáte. Protože pro ně nemáte žádná řešení, žádné odpovědi.

Činíte tak s odkazem na potřebnou informovanost. Ovšem přemíra slov je pouhým rozmazáváním obrysů skutečnosti. Navíc Vaše sdělení se pokoušíte proslovit s co největší kadencí slov. Bez ohledu na Vaše přeřeknutí či drmolení. Nemáte už kulturu slova. Jste jak štěkající smečka.

Pandemie je možná nástrojem přírody. Třeba má vyhladit přestárlou část společnosti. Pomoci přelidněným oblastem světa. To se dá pochopit, a dokonce i přijmout. Jen by si to zasloužilo ztišit se, mluvit málo a pomalu, více přemýšlet, každý sám o sobě.

