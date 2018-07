Martin Komárek: Musk-ulatura

Za nemnoho peněz se dostal do všech zpráv na světě. Ne, že by nebyl dost slavný a bohatý, to on už je. Dobrý podnikatel ale nevynechá příležitost, jak propagovat svou firmu, zvlášť když to jde skoro zadarmo.

Musk samozřejmě musel vědět, že jeho ponorka nemá v zatopené jeskyni žádnou šanci. Všichni lidi na světě se ale dověděli, že Musk je dobrý člověk a dělá, co může, aby pomohl a i to, že dokázal v rekordním čase sestrojit ponorku z rakety.

Nevím, jestli byli s tím potápěčem dohodnuti, ale nejsem paranoik, tak asi ne. Chlápek, který tam dýchal o život Muskovi právem řekl, ať si strčí ponorku do řiti. Kdybych to byl já, omluvil bych se, že jsem tak blbě otravoval.

Ne tak Musk. Nazval čackého potápěče pedofilem, což mu vyneslo další reklamní body. Stejně jako dnešní omluva.

Otázka na závěr zní: Měl Musk někdy nějakou raketu?

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se soouhlasem autora

autor: PV