Milan Frydrych: Americký dolar minulý pátek umazal ztráty z předchozích dní

Americký dolar minulý týden v pátek umazal své ztráty z předchozích dní, když posílil na EUR/USD 1,24 díky pozitivním zprávám z americké ekonomiky a poklesu vnímání rizika. Dnes jsou americké trhy zavřené, jelikož Američané slaví federální svátek narození G. Washingtona.

Dnes vyšly pouze sekundární statistiky v eurozóně. Platební bilance běžného účtu v prosinci zaznamenala nadprůměrný přebytek ve výši 45,8 mld. eur, zatímco stavebnictví vzrostlo pouze o 0,1 % m/m a 0,5 % r/r.

Zítřejší den přinese německý ZEW index za únor. Vzhledem k velmi vysokým hodnotám, které poukazují na rychlejší růst tamní ekonomiky než reálná data, a nedávnému neklidu na akciových trzích, trh očekává pokles složky očekávání o 4,5 b. na 15,9 b., pro hodnocení současné situace pak pokles o 1,2 b. na 94,0 b.

Ve středu vyjdou předběžné hodnoty předstihového indikátoru PMI ve výrobě pro USA a celou eurozónu včetně jednotlivých států. Německý PMI začal tento rok na několikaletých maximech, ale pro únor trh odhaduje pokles o 0,6 b. na 60,5 b. Více než samotná hodnota bude zajímavé zhodnocení růstu cen vstupů a výstupů, které byly v posledních měsících na vzestupu. Kdyby tento trend pokračoval, byla by to dobrá zpráva pro ECB. PMI v eurozóně by měl také poklesnout a to o 0,4 b. Tím by se mírně snížila mezera mezi růstem HDP implikovaným hodnotou PMI a reálným růstem HDP. Pro americký PMI trh očekává nezměněnou hodnotu 55,5 b., která je nejvyšší od března 2015. Ve stejný den v USA vyjde také záznam z měnově politického jednání Fedu, který ale pravděpodobně nepřinese nic nového.

Čtvrtek bude v gesci německého IFO indexu, který doplní obrázek hlavních předstihových indikátorů. I u IFO indexu trh očekává pokles, byť mírný. Je dobré připomenout, že všechny tři složky IFO indexu se pohybují na nebo mírně pod historickými maximy.

V pátek vyjde finální statistika růstu spotřebitelských cen v eurozóně za prosinec, která poskytne detailnější strukturu růstu cen. Inflace v prosinci zpomalila o 0,1 p.b. na 1,3 % díky cenám energií. Vyšší srovnávací základna cen energií by měla provázet spotřebitelskou inflaci celé první čtvrtletí tohoto roku, poté by měla inflace opět zrychlit. V ten samý den bude zveřejněna struktura růstu německého HDP za 4. čtvrtletí, které vzrostlo o 2,9 % r/r. Zatím víme jen to, že spotřeba domácností zůstala na zhruba stejné úrovni jako minulé čtvrtletí a německé vývozy výrazně vzrostly. V neposlední řadě ECB vydá záznam z měnově politického jednání z 24-25. ledna, které by mohlo vrhnout více světla na načasování ukončení programu kvantitativního uvolňování.

Milan Frydrych

finanční analytik

Psali jsme: Jan Bureš: Jsou poslední ztráty dolaru skutečně tak “záhadné”? Milan Frydrych: Česká ekonomika na vrcholu růstu Štěpán Křeček: Bitcoin - Velký večírek skončil, dnes zažíváme vystřízlivění Milan Frydrych: Evropský akciový trh může být v příštích dnech lehce nevyzpytatelný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV