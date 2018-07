Milan Frydrych: Okénko trhu

Zhoršení výhledu přichází po dobrých výsledcích měsíčních statistik jako např. tovární objednávky či průmyslová výroba, které zaznamenaly zlepšení. Nicméně zhoršující se mezinárodní obchodní situace výrazně převážila tyto optimistické zprávy. Minulý týden vstoupilo v platnost nařízení americké administrativy ohledně cel na zboží z Číny ve výši 34 mld. dolarů, která okamžitě zásah vrátila. Tým RBI odhaduje zpomalení ekonomického růstu Německa pro tento rok na 2,2 % z loňských 2,5 %.

Stejný odhad má i Mezinárodní měnový fond z minulého týdne. Ten vidí jako největší rizika pro zpomalení právě protekcionistické tendence a geopolitickou nejistotu. Podobně situaci vidí i M. Draghi, který minulý týden sdělil, že hrozba výrazného zpomalení růstu nepřijde z eurozóny.

Současné obchodní rozepře nejvíce ohrožují právě německé automobilky, jejichž vývoz aut tvoří 80 % celého vývozu aut Evropské unie. Zvýšení amerických cel na export aut Evropské unie by tak ve velké míře zasáhlo Německo, ale zprostředkovaně také další státy v dodavatelském řetězci včetně ČR. I v případě dohody mezi Evropskou unií a USA by němečtí výrobci aut nebyly úplně za vodou. Většina z nich totiž vyrábí automobily přímo ve Spojených státech a vyváží je do Číny. Vztahy mezi americkou administrativou a říši středu se stále zhoršují. Z makroekonomického pohledu by další zintenzivnění obchodních válek významně zasáhlo nejen USA, ale hlavně země Evropské unie. Tým RBI se domnívá, že se jedná o strategii americké administrativy, aby si vymohla lepší obchodní podmínky, a tudíž neočekává eskalaci konfliktu do extrému.

Eurostat zveřejnil čtvrtletní statistiku růstu cen nemovitostí za první čtvrtletí. Růst cen nemovitostí v ČR zpomalil meziročně na 7,7 %. V kontextu dvouciferného růstu čtyři čtvrtletí v řadě tak dnešní čísla naznačují překonání vrcholu a lze očekávat další zpomalování. Česká republika se i druhé čtvrtletí neobjevila v mezinárodním srovnání na vrcholu žebříčku v rámci zemí EU. Za zpomalením ale stojí spíše nasycená poptávka, finanční nedostupnost vlastnického bydlení, opatření ČNB regulující hypoteční trh a vysoká srovnávací základna z předchozích let. Problémy na straně nabídky nejsou ani zdaleka vyřešeny.

autor: PV