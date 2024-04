Miroslav Kulhavý: Pokrytectví z předních pozic

reklama

Zajímavější budou postoje po čerstvě zvoleném Peteru Pellerginim, který byl před volbami posuzován spíše jako „dvojka“. Z české strany bylo pro prezidentské kandidáty do předvolebního guláše přidáno, co se týká zahraniční politiky, poněkud peprné, méně známé koření: P. Fialou zrušené tradiční setkání vlád Česka a Slovenska vládou.

A jako z bulvárního plátku s těžkou satirou zazněly po zvolení od toho, kdo se o zhoršení vzájemných vztahů osobně zasloužil, slova: „Věřím, že budeme nadále co nejlépe rozvíjet výborné a hluboké vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem.“ V tomto spojení – předešlého a následných slov – z toho už více a silněji pokrytectví kapat nemůže! Nicméně jako sypání popela na hlavu za předešlý akt bych to bral.

Na druhou stranu se negativně ozvali jiní příslušníci koaličních stran, viz. europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil: „Volby bohužel potvrdily, že Slovensko se postupně stává dalším trojským koněm Putina v EU, a následuje tak cestu Maďarska.“ Rovněž Miroslava Němcová ODS má také jasno: „Nevěřím, že se Pellegrini dokáže oddělit od politiky Fica, jehož tento výsledek posílil. A Rusko bude intenzivněji pokračovat v destabilizaci části zemí EU, i u nás.“

Kdyby „profesionální rejpalisti“ posečkali nějaký týden a vývoj událostí by jim dal za pravdu, to bych bral, ale „svinit“ již předem u branky do předzahrádky, která se ještě neotevřela, je velmi ubohé! Ti dva jsou jen příkladem; ubožáků je více.

V situaci, kdy se EU čím dál více chová hegemonisticky s nemalým přispěním lídrů Německa a Francie, rozbíjet sousedské vztahy a současně V4 je sebevražedné; opak by měl být na programu dne.

Musím odbočit – právě jsem doposlouchal Partii na Primě, kde u paní Tománkové byli hosty Markéta Pekarová Adamová a Tomio Okamura. Tématem byly volby na Slovensku a konflikt na Ukrajině. Okamura byl dobře připraven včetně různých tabulek, kde dominovaly dvě: 69 procent občanů ČR je pro mír na Ukrajině a druhá byla o pořadí oblíbenosti politiků, kde Pekarová-Adamová byla na chvostu.

Pekarová se bránila a mj. v kontrastu s požadavkem omezit přísun zbraní a zastavení bojů příměřím představila dvě možnosti nastolení situace, jak boje zastavit: Ukrajina vojensky zvítězí, anebo druhá – Rusko samo opustí území Ukrajiny. Takto obhajovala českou iniciativu v získávání financí na dodávku munice. Na Okamurovy výtky reagovala skákáním do řeči a přihlouplým úsměvem.

Napadají mě vulgarity v podobě zvířecích titulárií, ale byla by to pravděpodobně urážka těch zvířat, neb např. když ta dotyčná zabučí, je to pravdivější projev, než jaký ve stejné notě předvedla paní Pekarová. Jestli někdo Fialovi pomáhá se znemožnit a pětislepenec k tomu, pak je to Ing. Markéta Pekarová Adamová!

Stále více vystupuje do popředí podmínečná koaliční nutnost přídělu politických funkcí i těm malým stranám, které ale nemají potřebný personál.

