Miroslav Kulhavý: Slepota ve vedení EU je nakažlivá

Současně se v Evropě usídlila doprovodná choroba a to jak u politiků, tak i v médiích - psát a mluvit jen v polopravdách, zvláště v těch humanisticky líbivých. Je to stejné, jako když účastník hostiny u lidojedů bude pět ódy na chutný prejt a dobrý nasládlý červený nápoj, ale nesdělí, že jako základní surovina byl použit příslušník sousedního nepřátelského kmene.

Pokud se nesejde dostatečně početný tým lékařů – politiků, kteří by stanovili správnou diagnózu, lze očekávat jen strastiplnou cestu Evropy k agonii a pak …. Lidé – voliči s mizerným nadhledem a i ti bez zájmu o veřejné dění se v nedávných volbách do EU moc nevyznamenali a tak tu máme (možná poslední) pětiletý odklad řešení.

Tím HLAVNÍM DŮVODEM je zrychlující se již tak vysoký počet obyvatel v Africe a dalších islámských státech. A jako bonus příchozích do Evropy je právě ta náboženská orientace – islám. Ten, při cca sto miliónech připravených na cestu do nejlidnatějšího kontinentu, urychlí zánik evropské kultury včetně demokratického uspořádání společnosti. Pro představu jen pár příkladů v číslech:

Afrika za 15 let (1990 – 2005) – přírůstek 360 miliónů na celkovou jednu miliardu. To ovšem generuje ještě rychlejší růst do budoucna.

Z toho např. Niger z 1,7 mil. v r. 1960 na 16 mil. v r. 2011.

Ale ani Turecko nezahálelo; z 13 mil. po I. světové na 75 mil. v r. 2011.

Hluchota a slepota těch, kteří v EU určují její směřování, je nezměrná; vždyť i ti, z řad vědců, profesorů z univerzit a vůbec lidí z různých oborů, kteří se o politiku nezajímají a ani se zpravidla nevyjadřují k aktuálnímu dění, vydávají varování s důrazem na ztrátu evropské identity a současně na hospodářský kolaps. Proč o těchto číslech všechny ty humanitární a lidsko-právní organizace vůbec nemluví? Jako p. Rozumek z (ne)ziskovky Organizace na pomoc uprchlíkům se nedávno (jako už po mnohokráte) znovu vyjádřil, jak je potřeba těm migrantům pomáhat. Ale on je přesně ten, který horovat pro migranty MUSÍ! Bez nich by ten svůj krámek mohl zavřít. Na ty jeho plačtivé kecy ti málo informovaní, hlavně mladí, lehce naskočí; zvláště když má na ČT stálou zelenou.

Jak lehce mladí naskočí na jednoduchá hesla je aktuálně vidět na „klimatické Grétě Thunbergové“ (pravda, někteří se jen chtěli ulít ze školy), která umíněným postáváním před úřadem vyvolala pozornost (ovšem na úrovni článku do okresních novin), ale když se toho chytnou velká média a publikují vyhlášení akce, přidají se klimatičtí a ekologičtí pošahaní aktivisté, je vymalováno. Všimněte si: velké téma, velká media a mladí. Kolik z těchto mladých spolu se sluníčkama bylo třeba na Letné na „chvilkách pro blbost“? Teatrálnost akcí Gréta podtrhla přerušením studia a demonstrativním cestováním do Ameriky na plachetnici při odmítnutí letadla. Odbočil jsem od tématu, ale účelově pro následné řádky.

Jak té Grétě, tak i vítačům chybí to zásadní: co bude dál, jak uskutečnit ty jejich vzletné myšlenky? Obnovíme dopravu přes vodu na plachetnicích a zrušíme letadla? Přijmeme za 20 let 100, 200 nebo 300 miliónů Afričanů, postavíme nová města nebo mrakodrapy, obděláme pro zemědělskou výrobu i městské parky, i tak bude potřeba dovážet potraviny a nebude za co, protože se ekonomika zhroutí a do toho všeho se uplatní právo šária, protože přišedší budou muslimové. Takových „kravin“ by se dalo napsat na celou knihu. Prostě výše zmíněným chybí jakékoli REÁLNÉ ŘEŠENÍ!

To reálné = už ani jedna africká noha do Evropy a většinu nelegálů vrátit; přišli mladí muži a to je muslimská pátá kolona jak vyšitá. Co umí média bylo vidět na naaranžovaném utopeném dítěti na pobřeží nebo na fotkách prvních řad při invazi 2015 s dětmi v náručí, atd. Už se „nepodařilo“ dopátrat a zveřejnit na titulních stranách, kolik těch dětí v prvních řadách bylo koupených (převážně z Pákistánu a Afghanistánu) a už vůbec nemělo velkou publicitu jak „táta“ migrant, zastavený maďarskou hradbou, mrštil batoletem do žiletkového plotu!

Všechno je známé, ale EU nic nedělá. Už dávno měla tlačit na africké státy v rámci sexuální osvěty; ještě před debilně rozevřenou náručí Merkel měla běžet propaganda, že až na dočasně udělený azyl válečným uprchlíkům bude jiným Evropa zavřená, zvláště těm bez dokladů a s nataženou rukou; veřejná osvěta pro ty, kteří budou mít štěstí a dostanou v EU šanci, že musí bezpodmínečně zvládnout jazyk hostitelské země (bez toho ať se rovnou vrátí, odkud přišli (dodnes mnohé turecké ženy se za cca 40 let německy nenaučily!), bezpodmínečně potvrdit při vstupu do EU přijetí evropských zákonů, byť budou v rozporu s islámskou vírou; jakákoli náboženská prezentace nad rámec demokratických pravidel znamená vyhazov; finanční podpora omezeně jen na překlenutí doby k povinnému zaměstnaní se (včetně žen) atd. , atd.

A jsme zpět u titulku; současné složení europarlamentu a tvořící se komise nesignalizuje, že se něco podstatného změní. Jediná viditelná změna je a ještě více bude v přitvrzování cenzury; korektnost se už stává pro normálního občana sprostým slovem. Tyto tak zvané elity s dominancí Německa a Francie nepřímo ženou EU k rozpadu a k silovému řešení při uplatnění VŠECH platných zákonů. JE TO ZÁMĚR?

